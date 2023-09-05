吸虫的某些并殖吸虫种属可引起肺部感染。

人在进食生的、未彻底煮熟的或腌制的淡水蟹或小龙虾时，如果这些东西上带有含吸虫幼虫的包囊，即会获得感染。

大多数感染者没有症状，但有症状者会出现腹泻、腹痛、发热、咳嗽、瘙痒以及后续因肺及其它器官损伤引起的症状。

当医生在患者的痰液中查到虫卵或在粪便中查到来自吞咽的痰液的虫卵时，就会诊断感染。

患者需要使用吡喹酮或其他药物驱除体内的吸虫。

吸虫是扁虫类寄生虫。吸虫有很多种属。不同种属会感染不同的身体部位。有超过30个种属的并殖吸虫，10个种属可感染人，引起并殖吸虫病。然而，大多数并殖吸虫病的病例是由下列吸虫引起的

卫氏并殖吸虫

吞咽生的、未彻底煮熟的或腌制的淡水蟹或龙虾中含未成熟吸虫（幼虫）的包囊时，即会获得肺吸虫感染。这些感染最常见于亚洲地区。（也请参见寄生虫感染概述。） 其它并殖吸虫种属在非洲、中美洲和南美洲（北美洲罕见）引起并殖吸虫病。

包囊被吞入后在肠道内释放幼虫，幼虫穿透肠壁，进入腹腔。然后，它们穿过膈肌，侵入肺内。在那里，它们发育为成虫并产卵。如果未治疗，成虫可以生存20年。

吸虫也可进入脑部、肝脏、淋巴结、皮肤或脊髓，在那里形成包囊并产卵。不过，在这些器官内无法完成生命周期，因为虫卵无法排出体外。

肺内的虫卵随痰液被咳出体外，或被咽下随粪便排出。如果虫卵进入淡水，它们会孵化出幼虫，被螺类摄入。在螺类体内，幼虫发育成可游泳的形态（称作尾蚴）。尾蚴被螺类释放至水中，继而感染蟹类或小龙虾，在它们体内形成包囊（称作后尾蚴）。

卫氏并殖吸虫的生命周期 图片 图片由美国疾病控制与预防中心图片库提供。

另见世界卫生组织 (WHO) 和美国疾病控制与预防中心 (CDC) 有关肺吸虫病的信息。

肺吸虫感染的症状 大多数肺吸虫感染患者不出现症状。然而，在感染肺吸虫后不久，感染者可能会出现腹泻、腹痛、发热、咳嗽和瘙痒。 随后，感染对肺部造成最大损伤，但也可累及其它器官，包括皮肤。患者可缓慢出现慢性咳嗽、胸痛和呼吸困难等症状。他们可能会咳血。可能在皮肤上形成肿块。 如果脑部受累，患者可出现抽搐发作、语言使用或理解困难或视力异常。他们可能会瘫痪。

肺吸虫感染的诊断 取痰液或粪便的标本检查

有时需要检验血中的寄生虫抗体

肺部的影像学检查 当医生在人的痰液或粪便中看到虫卵时，就会诊断肺吸虫感染。有时，医生需要取一份肺内液体的标本查找虫卵。虫卵可能很难找到，因为一次只释放为数不多的虫卵，而且呈非定期释放。实验室可能使用特殊的浓缩技术帮助识别虫卵。 检测血液中的吸虫抗体可能有助于诊断。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 还可以做其它检查，如胸部X线或计算机断层扫描(CT)，以查找肺部或其它脏器的损伤。

肺吸虫感染的治疗 清除体内吸虫的药物

有时需要进行手术 肺吸虫感染可使用吡喹酮治疗，这是一种可清除体内吸虫的药物（称为驱虫药）。替代方法是三氯苯达唑。 如果脑部感染，也可给予皮质类固醇。它们有助于控制药物杀死吸虫时发生的炎症。抗惊厥药用来控制癫痫发作。 有时需要进行手术以去除皮肤上的肿块或罕见情况下脑部的包囊。