吸虫是扁虫类寄生虫。吸虫有很多种属。不同种属会感染不同的身体部位。

吸虫可感染

消化系统或泌尿系统的血管： 血吸虫 种属（血吸虫病）

肠道： 布氏姜片虫 、 异形吸虫 及相关生物体（肠吸虫）

肝脏： 华支睾吸虫 、 肝片吸虫 和 后睾吸虫 种属（肝吸虫）

肺：卫氏并殖吸虫及相关种属（肺吸虫）

吸虫的生命周期很复杂。它通常涉及生活在淡水中的螺。带虫的螺将不成熟的吸虫释放至水中，它们可在水中游动（尾蚴）。某些种属吸虫的尾蚴可直接感染在水中与其接触的人。其它种类吸虫的尾蚴会首先感染鱼类或甲壳类动物（如小龙虾或蟹类），在它们的肉内形成包囊。有些吸虫在水生植物上形成包囊。当人类食用生的、未彻底煮熟的含包囊的鱼或甲壳类动物或水生植物时，即会获得感染。吸虫在人体内发育为成虫。根据种属的不同，成年吸虫可存活 1 到 20年以上时间。

吸虫的成虫可以排卵。排入消化道的卵可随大便排出。排入泌尿道的卵可随尿液排出。如果未经处理的粪便或尿液进入淡水，里面的虫卵会孵化并感染螺，从而继续延续吸虫的生命周期。

症状因吸虫成虫所感染的器官而异。。

吸虫感染的诊断方法通常是，取一份粪便、尿液或痰液的标本放在显微镜下查找典型虫卵。有时需要做血液测试。

就治疗方面而言，吡喹酮（一种消除体内吸虫的药物）对大多数（但并非全部）吸虫感染都有效。

吸虫感染的预防非常重要。吸虫流行区的居民和旅行者应避免接触受污染的淡水，并以卫生的方式处理尿液和粪便。

（也请参见寄生虫感染概述。）