某些种类的吸虫可引起肝脏的感染。

人在进食生的、未彻底煮熟的、风干的、盐腌的或腌制的淡水鱼或水田芥时，如果这些东西上带有含吸虫幼虫的包囊，就会被感染。

根据引起感染的种属和感染强度，可能会有发热、寒战、腹部不适或疼痛、黄疸、瘙痒、腹泻和体重减轻。

医生在人类粪便或肠道内容物中查出吸虫卵，即可诊断本病。

根据吸虫的类型的不同，可使用吡喹酮、阿苯达唑或三氯苯达唑等药物驱虫。

吸虫是扁虫类寄生虫。吸虫有很多种属。不同种属会感染不同的身体部位。肝吸虫感染发生于欧洲、非洲、东亚、中亚和南美洲，但在美国罕见。（也请参见寄生虫感染概述。）

导致肝脏感染的吸虫包括

华支睾吸虫 （中国或东方肝吸虫）可引起华支睾吸虫病

麝后睾吸虫 （东南亚肝吸虫）和 猫后睾吸虫 （猫肝吸虫），可引起类似于华支睾吸虫病的感染

肝片吸虫（普通肝吸虫或羊肝吸虫），可引起片形吸虫病，通常感染羊和牛

吸虫的生命周期很复杂。人类吞咽含有以下种属未成熟吸虫（幼虫）的包囊会感染肝吸虫：

华支睾吸虫 和 后睾吸虫 可存在于生的、未彻底煮熟的、风干的、盐腌的或腌制的淡水鱼中； 华支睾吸虫 有时也存在于淡水虾中

绵羊或牛粪中虫卵污染的水中生长的水田芥或其它水生植物上的包囊中的肝片吸虫或大片吸虫

华支睾吸虫和后睾吸虫的包囊被吞食后，幼虫离开肠道内的包囊，回到肠道，进入胆管（将胆汁从肝脏和胆囊输送到肠道的管道）。然后，它们顺胆管上行进入肝脏，或有时进入胆囊。在那里，它们发育为成虫并产卵。如果不治疗，成虫可能存活20至30年。虫卵随粪便排出，被螺摄入。带虫的螺将不成熟的吸虫释放至水中，它们可在水中游动（称作尾蚴）。带虫的螺释放的尾蚴在各种淡水鱼或虾中形成包囊。

华支睾吸虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

肝片吸虫或大片吸虫的包囊被吞食后到达肠道，释放未成熟的幼虫。幼虫穿过肠壁进入腹腔和肝脏，然后进入胆管。在那里，它们发育为吸虫成虫，成虫产卵。虫卵随粪便排出。在水中，虫卵释放幼虫，幼虫穿入螺。受感染的螺会释放未成熟的吸虫（尾蚴），尾蚴在水田芥和其它水生植物上形成包囊。

肝片吸虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

另请参见世界卫生组织 (WHO) 和美国疾病控制与预防中心 (CDC) 有关支睾吸虫病的信息以及 WHO 和 CDC 有关片吸虫病的信息。

肝吸虫感染的症状 起初，肝吸虫可能不引起任何症状，或根据感染的类型和严重程度，可能导致发热、寒战、腹痛、肝肿大、恶心、呕吐和荨麻疹。片吸虫更可能导致这些症状。 随着时间的推移，如果吸虫成虫阻塞了足够多的肝脏内部或外部的胆管，人们可能会出现皮肤和眼白发黄（黄疸）、瘙痒、腹泻和体重减轻。有时吸虫会损伤肝脏，导致瘢痕形成（纤维化）。其它并发症包括胆管细菌感染、胆结石和胰腺炎。 偶尔，肝吸虫感染肠壁、肺、皮肤或咽喉。 数年后，感染者可能出现胆管癌症（胆管癌）。这种癌症发生在越南退伍军人身上，他们在东南亚服役时可能食用了生的或未煮熟的带有肝吸虫的淡水鱼。尚不确定肝吸虫感染是否促进了越南退伍军人中癌症的发生。

肝吸虫感染的诊断 粪检

肝脏影像学检查

血液化验检查抗体 医生通过在人粪便（大便）或肠道内容物中看到吸虫卵，来诊断支睾吸虫、后睾吸虫或片吸虫的感染。但是，在粪便中找到虫卵可能很困难。 在肝片吸虫感染早期，可进行血液化验来检查吸虫抗体。在粪便中出现虫卵之前几周，即可能在血液中检测到抗体。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 也会进行检测以测量血液中的嗜酸性粒细胞（一种白细胞）水平。吸虫感染者嗜酸性粒细胞数量可增加。 肝脏影像学检查，如超声检查、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、内镜逆行胰胆管造影(ERCP)或胆管造影可以检查肝脏和胆管的损伤。偶尔，当医生用通过口腔的观察管（内窥镜）检查消化道内部时，会在胆管中看到吸虫成虫。

肝吸虫感染的治疗 清除体内吸虫的药物（驱虫药）

有时手术治疗胆管堵塞 肝吸虫感染需要使用消除体内吸虫的药物治疗。这些药物包括 吡喹酮或阿苯达唑用于治疗华支睾吸虫病

三氯苯达唑用于治疗片形吸虫病

可能使用硝唑尼特治疗片形吸虫病 如果吸虫堵塞胆管，可能需要手术。