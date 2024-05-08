冠状病毒和急性呼吸系统综合征（MERS 和 SARS）

中东呼吸综合征是由冠状病毒引起的一种感染，可导致重度流感样症状。

导致中东呼吸综合征 (MERS) 的病毒是一种冠状病毒。

MERS病毒于 2012 年在约旦和沙特阿拉伯首次被发现。截至 2021 年，全世界有超过 2,500 例确诊的 MERS 病例，至少有超 900 例相关死亡。大多数发生于沙特阿拉伯，那里还有新病例继续出现。2015 年，大韩民国暴发了阿拉伯半岛以外最大的已知 MERS 疫情。暴发与一名从阿拉伯半岛返回的旅行者有关。在欧洲、亚洲、北非、中东和美国也发生了病例，有的人因转送到那里接受护理或在从中东返回后生病。自 2019 年以来，仅报告了少数病例。

在中东的几个国家，怀疑单峰驼是人类感染的主要来源，但此病毒从骆驼传播到人的途径不详。

这类感染在男性中更常见，在老年人和本身存在慢性疾病（如糖尿病或心脏病或肾病）的人中更严重。感染可导致大约 1/3 的患者死亡。

MERS病毒通过密切接触MERS患者或通过感染者咳出或喷出的空气飞沫来传播。现有的观点是，患者在出现症状之前不具有传染性。大多数人与人之间的传播病例发生于照护感染者的医疗保健工作者。

症状通常出现于感染后的大约5天（但范围是2到14天）。大多数患者有发烧、寒战、肌肉疼痛和咳嗽症状。约 1/3 有腹泻、呕吐和腹痛症状。

MERS 的诊断 取呼吸道液体进行测试

血液化验 对于出现下呼吸道感染症状的患者，如果他们有在病毒流行区旅行或居住的历史，或近期与感染过 MERS 的人有过亲密接触的历史，医生通常会怀疑 MERS。 若要确诊 MERS，医生会在不同的时间点从呼吸道内的多个部位采集液体，进行病毒检测。医生也会抽血检测病毒或病毒的抗体。凡与 MERS 疑似病例有过亲密接触的人，都应接受血液化验。