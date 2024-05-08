冠状病毒和急性呼吸系统综合征（MERS 和 SARS）

冠状病毒是一个病毒大家族，可引起呼吸系统疾病，其严重程度从普通感冒到致命的肺炎不等。
有多种不同的冠状病毒。其中大多数会引起动物疾病。
有 4 种人类冠状病毒感染涉及轻度上呼吸道疾病，可引起普通感冒症状。
但是，有 3 种人类冠状病毒感染可能更为严重，并且最近引起了致命性肺炎的大规模暴发：
SARS-CoV-2 是一种新型冠状病毒，于 2019 年底首次发现，是导致 2019 冠状病毒疾病 (COVID-19) 的病因。这种感染在其他部分讨论（参见 COVID-19）。
MERS-CoV 于 2012 年发现，是中东呼吸综合征 (MERS) 的病因。
SARS-CoV-1 于 2003 年发现，是严重急性呼吸综合征（SARS) 暴发的病因，其于 2002 年底左右在中国开始暴发。
这些引起严重呼吸道感染的冠状病毒从动物传播给人类（动物病原体）。
中东呼吸综合征 (MERS)
中东呼吸综合征是由冠状病毒引起的一种感染，可导致重度流感样症状。
导致中东呼吸综合征 (MERS) 的病毒是一种冠状病毒。
MERS病毒于 2012 年在约旦和沙特阿拉伯首次被发现。截至 2021 年，全世界有超过 2,500 例确诊的 MERS 病例，至少有超 900 例相关死亡。大多数发生于沙特阿拉伯，那里还有新病例继续出现。2015 年，大韩民国暴发了阿拉伯半岛以外最大的已知 MERS 疫情。暴发与一名从阿拉伯半岛返回的旅行者有关。在欧洲、亚洲、北非、中东和美国也发生了病例，有的人因转送到那里接受护理或在从中东返回后生病。自 2019 年以来，仅报告了少数病例。
在中东的几个国家，怀疑单峰驼是人类感染的主要来源，但此病毒从骆驼传播到人的途径不详。
这类感染在男性中更常见，在老年人和本身存在慢性疾病（如糖尿病或心脏病或肾病）的人中更严重。感染可导致大约 1/3 的患者死亡。
MERS病毒通过密切接触MERS患者或通过感染者咳出或喷出的空气飞沫来传播。现有的观点是，患者在出现症状之前不具有传染性。大多数人与人之间的传播病例发生于照护感染者的医疗保健工作者。
症状通常出现于感染后的大约5天（但范围是2到14天）。大多数患者有发烧、寒战、肌肉疼痛和咳嗽症状。约 1/3 有腹泻、呕吐和腹痛症状。
MERS 的诊断
取呼吸道液体进行测试
血液化验
对于出现下呼吸道感染症状的患者，如果他们有在病毒流行区旅行或居住的历史，或近期与感染过 MERS 的人有过亲密接触的历史，医生通常会怀疑 MERS。
若要确诊 MERS，医生会在不同的时间点从呼吸道内的多个部位采集液体，进行病毒检测。医生也会抽血检测病毒或病毒的抗体。凡与 MERS 疑似病例有过亲密接触的人，都应接受血液化验。
MERS 的治疗
使用药物减轻发热和肌肉疼痛
隔离
对中东呼吸综合征 (MERS) 无特殊的治疗。对乙酰氨基酚或布洛芬之类的非甾体类抗炎药 (NSAID) 可用于减轻发热和肌肉疼痛。
应采取措施预防病毒的传播。例如，患者应被隔离在有通风系统的房间内以防微生物在空气中的传播。进入这个房间的人必须穿戴特殊面罩、护目镜、隔离衣、帽子和手套。通向此房间的门应保持关闭，除非人们进出此房间时，人们尽可能少地进出。
严重急性呼吸综合征 (SARS)
严重急性呼吸综合征是一种导致流感样症状的冠状病毒感染。
自2004年以来，在全世界未报告此病例。
SARS 的症状跟其他更常见呼吸系统病毒感染很像（如发热、头疼、寒战和肌肉疼痛），但更严重，尤其是在老年人中。
医生仅在人们曾暴露于感染者时才怀疑SARS。
如果医师怀疑病人可能患SARS，患者应被隔离在有通风系统的房间内以防微生物在空气中的传播。
（另见病毒感染概述。）
2002年后期，中国发现首例严重急性呼吸综合征(SARS)患者。随后，SARS 在世界范围内暴发，到 2003 年年中在全世界范围内（包括加拿大和美国）造成超过 8000 例病例和约 800 例死亡。自2004年以来，在全世界未报告此病例。
尽管自 2004 年以来没有报告过新的病例，但不认为 SARS 已被完全消除，因为该病毒具有动物贮主，它可能会从中重新萌发。
据推测，直接来源是象猫一样的哺乳动物麝猫，它们在活畜市场上作为野味出售。尽管认为蝙蝠是SARS病毒的储存宿主，但尚不清楚麝猫如何被感染。
SARS由冠状病毒引起。SARS比大多数其他冠状病毒感染严重得多，其他冠状病毒通常仅导致感冒样症状。不过，中东呼吸综合征 (MERS) 和 COVID-19 是由冠状病毒引起的其他重度疾病。
SARS病毒通过密切接触感染者或通过感染者咳出或喷出的空气飞沫在人与人之间传播。
SARS 的症状
SARS的症状跟其他更常见呼吸系统病毒感染很像，但更严重。它们包括发热、头痛、寒战和肌肉疼痛，然后还会出现干咳，有时会有呼吸困难。
大部分患者在1至2周内康复。不过，有些患者会出现重度呼吸困难，约有10%会死亡。
SARS 的诊断
医师的评估
病毒鉴定测试
有与发热、咳嗽且伴有呼吸困难的感染患者的接触史后才可疑诊SARS。
医生可通过一些测试来鉴定病毒。
SARS 的治疗
隔离
如需要，可吸氧
有时需要使用呼吸机辅助呼吸
如果医师怀疑病人可能患SARS，患者应被隔离在有通风系统的房间内以防微生物在空气中的传播。在 SARS 的第一次也是仅有的一次暴发中，这种隔离阻断了病毒的传播并最终将其消除。
病毒有自限性，轻微症状的患者不需要特殊的治疗。出现中度呼吸困难的患者可能需要吸氧。那些出现中度呼吸困难的患者需要鼻导管或面罩吸氧，严重呼吸困难的患者需要机械通气辅助呼吸。