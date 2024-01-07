经蜱传播的各种立克次体可导致与落基山斑疹热相似但比较轻的斑疹热。它们引起蜱叮咬部位的小溃疡、附近淋巴结的肿胀以及红色皮疹。

当携带感染的蜱叮咬人时，就会出现斑疹热。

感染会引起发热、疲劳、肌肉疼痛和头痛，通常几天后会出现皮疹。

斑疹热可用抗生素治疗。

避免蜱叮咬是预防感染的最佳方法。

立克次体是一种只能在其它生物体的细胞内生存的细菌。

斑疹热包括：

非洲蜱咬热（非洲蜱斑疹伤寒）

地中海斑疹热（南欧斑疹热）

北亚蜱传立克次体病

昆士兰斑疹伤寒

立克次体痘

帕克立克次体病

与落基山斑疹热一样，其它斑疹热可能发生在美国和世界其它地区（参见表某些立克次体和相关感染）。这些感染主要发生在春季和夏季，这段时间成熟的蜱很活跃，人们也喜欢到蜱滋生的地方去。在气候更为温暖的地方，这类疾病可全年发生。地中海斑疹热在地中海全年可见，因为它由棕色犬蜱传播，因此可在室内发生感染。

其他斑疹热的症状 这些斑疹热的症状与落基山斑疹热相似，通常比较轻。 在叮咬后大约5-7天，可出现发烧、疲乏、肌肉疼痛和头痛。患者可出现眼红和全身不适。叮咬部位出现一个小纽扣样溃疡，上面覆盖黑色痂皮（焦痂）。通常，附近淋巴结可出现肿胀。在发烧开始后大约4天，前臂可出现红色皮疹，并播散至身体大部分区域，包括手掌和足底。发烧通常持续一周以上。 如治疗得当，这些感染极少导致严重问题或死亡。老年人和已经病重的人更容易出现问题。

其他斑疹热的诊断 医师的评估

皮疹的活检和检测

血液化验 症状提示斑疹热的诊断 。 为了确认诊断，医生可用皮疹样本（活检）做免疫荧光测定。或者可以使用聚合酶链反应 (PCR) 技术更快地检测细菌。 医生可能进行血液化验以检测细菌抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 1 至 3 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。

其他斑疹热的治疗 一种抗生素 如果医生基于症状和接触感染蜱的可能性怀疑斑疹热，即使实验室检测结果尚无法获得，医生也会立即开具一种抗生素，通常是强力霉素。抗生素使用5天。