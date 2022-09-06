粟粒性结核是一种有潜在生命危险的结核病，表现为大量细菌随血流穿行并播散至全身各处。

结核病是由结核分枝杆菌经由空气传播而引起的一种传染病。结核在肺内通常累及一个或几个部位。粟粒性结核之所以这么命名，是因为在肺部形成的无数微小斑点像小米（即鸟食中的小圆形种子）大小。

粟粒性结核可累及一个或多个脏器，也可遍及全身。它最常影响肺、肝和骨髓，但可能影响任何器官，包括覆盖大脑和脊髓的组织（脑膜）以及心脏周围的两层膜（心包膜）。

粟粒性结核最常见于以下人群：

4岁以下儿童

免疫功能低下患者

老年人

粟粒性结核的症状 粟粒性结核的症状并不明确，可能难以识别。常见症状有体重下降、发热、寒战、软弱、全身不适和呼吸困难。 骨髓受累时可引起严重的贫血和其它血液系统异常，甚或呈白血病样表现。 如果细菌由于未识别的感染而间歇性地释放到血液中，那么人们可能会不规则发热，并且体重可能会逐渐下降、消瘦。

粟粒性结核的诊断 取感染部位的样本进行检查和培养

如果可行，进行核酸扩增检测

结核菌素皮肤试验或血液结核菌检测

胸部 X 线检查 粟粒性结核的诊断与肺结核的诊断相似。 可取感染部位的体液样本，放在显微镜下检查和/或送往实验室培养和检测。样本可以是 血

脑脊液，通过脊椎穿刺（腰穿）采集

尿

肺部周围两层膜（胸膜）间隙的液体

心脏周围两层膜（心包）间隙的液体

关节液

骨髓 在一些情况下，可通过对某些类型的样本进行核酸扩增试验(NAAT)来鉴别结核分枝杆菌。NAAT 寻找微生物独特的遗传物质，DNA 或 RNA（它们都是核酸）。NAAT 使用一个增加细菌的 DNA 或 RNA 数量的程序，以便更容易识别。 患者应做结核菌素皮肤试验或血液结核菌检测（γ-干扰素释放试验）。 胸部 X 光片可发现粟粒性结核所特有的成千个小点状病灶。根据受累部位的不同，还需要做其它影像学检查。这包括计算机断层成像 (CT)、超声成像以及磁共振成像 (MRI)。