急性呼吸窘迫综合征是一种呼吸（肺）衰竭，由导致肺内液体积聚及血氧过低的许多不同疾病所致。
患者出现呼吸短促，通常为快、浅的呼吸，皮肤可能变灰或灰白或发青（发绀），其他器官如心脏和大脑可能出现功能障碍。
使用指尖传感器（脉搏血氧测定法）或从动脉抽取血液样本（动脉血气检测）来测定血液中的氧气水平，还需要行胸部 X 线检查。
因患者可能需要机械通气，须在重症监护病房治疗。
给予氧气并治疗呼吸衰竭的病因。
急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 是一种医学急症。可发生在已有肺疾病或既往健康者。
ARDS 分为 3 类：轻度、中度和重度。此类别是通过比较血液中的氧气水平和达到该水平所需给予的氧气量来确定的。
ARDS 的病因
任何引起肺损伤的情况或疾病都能导致 ARDS。超过一半急性呼吸窘迫综合征患者是由严重的广泛感染（脓毒症）或肺炎引起。某些其他病因包括
将酸性胃内容物吸进（吸入）肺部
胸部外伤（肺挫伤）
胰腺炎症（胰腺炎）
吸入大量烟雾
吸入其他毒气
吸入高浓度氧引起肺损伤
危及生命或严重损伤
某些药物过量，如海洛因、美沙酮、丙氧芬或阿司匹林
肺炎（包括因 新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 所致）
长期或严重低血压（休克）
严重而广泛的感染（脓毒症）
短时间内输血超过 15 单位
当肺内小气囊（肺泡）和微小血管（毛细血管）损伤时，血及液体漏入到气囊之间的间隙并最终进入肺气囊。多数肺泡萎陷（称为肺不张的病症）还可由肺表面活性物质（一种覆盖于肺泡内表面，有助于其打开的液体）减少所致。
肺泡积液和多数肺泡萎陷阻碍氧气从吸入的空气进入血液。因此，血氧水平急剧下降。二氧化碳从血液中移至空气中（即呼气）受到的影响较小，血液中二氧化碳水平变化小。由于急性呼吸窘迫综合征中的呼吸衰竭主要是由低氧水平引起，因此被认为是低氧性呼吸衰竭。
急性呼吸窘迫综合征造成的血氧水平下降，和由受损肺细胞和白细胞产生的特定蛋白质（细胞因子）漏入血流中导致炎症和其他器官并发症。亦可引起多个脏器功能衰竭（多器官系统衰竭）。急性呼吸窘迫综合征起病不久，或几天或几周后可发生脏器衰竭。此外，急性呼吸窘迫综合征患者抵抗肺部感染的能力较弱，易发生细菌性肺炎。