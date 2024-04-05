急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)

ARDS 的诊断

ARDS 的诊断

低血氧水平的测量

胸部 X 线检查

血氧水平通过在手指或耳垂上放置一个传感器而无需取血样即可进行测量，此操作程序被称为脉搏血氧测定法。血液中的氧气（以及二氧化碳）水平也可通过分析从动脉中抽取的血液样本来测量（动脉血气检测）。

胸部 X 光片显示本应充满空气的腔隙内有液体。可能需进一步检查以确保不是心脏衰竭所致。