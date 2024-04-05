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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)

作者：Bhakti K. Patel, MD, University of Chicago
已审核/已修订 4月 2024
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小知识

急性呼吸窘迫综合征是一种呼吸（肺）衰竭，由导致肺内液体积聚及血氧过低的许多不同疾病所致。

  • 患者出现呼吸短促，通常为快、浅的呼吸，皮肤可能变灰或灰白或发青（发绀），其他器官如心脏和大脑可能出现功能障碍。

  • 使用指尖传感器（脉搏血氧测定法）或从动脉抽取血液样本（动脉血气检测）来测定血液中的氧气水平，还需要行胸部 X 线检查。

  • 因患者可能需要机械通气，须在重症监护病房治疗。

  • 给予氧气并治疗呼吸衰竭的病因。

急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 是一种医学急症。可发生在已有肺疾病或既往健康者。

ARDS 分为 3 类：轻度、中度和重度。此类别是通过比较血液中的氧气水平和达到该水平所需给予的氧气量来确定的。

ARDS 的病因

任何引起肺损伤的情况或疾病都能导致 ARDS。超过一半急性呼吸窘迫综合征患者是由严重的广泛感染（脓毒症）或肺炎引起。某些其他病因包括

当肺内小气囊（肺泡）和微小血管（毛细血管）损伤时，血及液体漏入到气囊之间的间隙并最终进入肺气囊。多数肺泡萎陷（称为肺不张的病症）还可由肺表面活性物质（一种覆盖于肺泡内表面，有助于其打开的液体）减少所致。

肺泡积液和多数肺泡萎陷阻碍氧气从吸入的空气进入血液。因此，血氧水平急剧下降。二氧化碳从血液中移至空气中（即呼气）受到的影响较小，血液中二氧化碳水平变化小。由于急性呼吸窘迫综合征中的呼吸衰竭主要是由低氧水平引起，因此被认为是低氧性呼吸衰竭

急性呼吸窘迫综合征造成的血氧水平下降，和由受损肺细胞和白细胞产生的特定蛋白质（细胞因子）漏入血流中导致炎症和其他器官并发症。亦可引起多个脏器功能衰竭（多器官系统衰竭）。急性呼吸窘迫综合征起病不久，或几天或几周后可发生脏器衰竭。此外，急性呼吸窘迫综合征患者抵抗肺部感染的能力较弱，易发生细菌性肺炎

ARDS 的症状

ARDS 常发生于原发损伤或疾病起病后 24～48 小时以内，但也可 4～5天 后发病。患者最初出现呼吸短促，通常伴呼吸浅快。

通过听诊器医师可在肺部听见爆裂音或喘息音。血液中的含氧量较低可能会导致浅肤色的人皮肤出现斑驳或发青（发绀），深肤色的人口腔、眼睛周围和指甲下发灰或发白。其他器官（如心脏和大脑）的功能可能会出现异常，导致心率加快、心律异常（心律失常）、意识模糊和嗜睡。

ARDS 的诊断

  • 低血氧水平的测量

  • 胸部 X 线检查

血氧水平通过在手指或耳垂上放置一个传感器而无需取血样即可进行测量，此操作程序被称为脉搏血氧测定法。血液中的氧气（以及二氧化碳）水平也可通过分析从动脉中抽取的血液样本来测量（动脉血气检测）。

胸部 X 光片显示本应充满空气的腔隙内有液体。可能需进一步检查以确保不是心脏衰竭所致。

ARDS 的治疗

  • 病因治疗

  • 氧疗

  • 通常进行机械通气

急性呼吸窘迫综合征患者应收入重症监护病房 (ICU) 治疗。

成功的治疗有赖于基础疾病（如肺炎）的治疗。吸氧治疗对纠正低血氧水平极为重要，也应给予。

如果经面罩或其他器械（例如头罩或鼻导管）给氧不能纠正低氧，或需吸入极高浓度的氧，则必须使用机械通气。在压力作用下，呼吸机通过经口插入到气管的导管输送富含氧气的空气。

ARDS 的预后

如果不及时治疗，许多急性呼吸窘迫综合征患者将无法存活。然而，结合基础疾病，经过适当的治疗，大约有 60%-75% 的急性呼吸窘迫综合征患者存活。

对治疗有迅速反应的病人通常能完全恢复，很少或没有长期肺部异常。需要长时间使用呼吸机（一种辅助空气进出肺部的机器）治疗的患者更有可能出现肺部瘢痕。患者摘除呼吸机后几个月内此类瘢痕会减少。如果大面积形成瘢痕，会永久性损害肺功能，在某些日常活动期间即表现明显。若瘢痕范围不是很广泛，肺功能受损只有在肺负荷增加如运动或生病时表现明显。

一些 ARDS 患者发病期间体重下降和肌肉丢失明显。医院内康复可帮助患者重新恢复力量和独立性。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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