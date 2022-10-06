浏览专业版
物理性过敏是物理刺激引起的过敏反应。
（另见过敏反应概述。）
物理性过敏与其它过敏的区别在于触发因素是物理刺激。物理刺激包括以下：
感冒
日射
热或其它导致出汗的刺激（诸如情绪刺激或运动）
震动
轻微损伤（诸如搔抓所引起）
物理压力
对某些病人来说，仅在物理刺激时出现症状。对于某些有其它过敏的病人来说，物理刺激可以导致症状加重。
身体过敏的原因
导致身体过敏反应的原因尚不清楚。一种理论认为物理刺激改变了皮肤的蛋白质。继而免疫系统误认为这种蛋白质是外来物质而对其进行攻击。其中一例是对日光敏感（光过敏）。阳光中的紫外线使皮肤蛋白质改变，机体将其识别为异物而攻击。有时应用药物（诸如抗生素）、化妆品（诸如霜剂、洗剂和油）或其它物质而导致光过敏。
身体过敏的症状
身体过敏的诊断
医师的评估
身体过敏的诊断是基于症状和发生症状的情况。
为了诊断冷过敏，医生将一个冰管置于皮肤上4分钟，移除冰管，然后观察荨麻疹的出现。
医生常常建议病人一段时间内不要应用化妆品、皮肤霜剂、洗剂和油剂来判断这些物质是否会加重过敏。
物理过敏的治疗
避免触发因素
抗组织胺药
身体过敏的最佳治疗是避免导致物理性过敏的刺激。例如，光过敏病人应使用防晒霜和尽量避免日照。
抗组胺药常可缓解瘙痒。对于寒冷引起的荨麻疹，最有效的治疗是赛庚啶，并且对于热或情绪性应激引起的荨麻疹，最有效的治疗是安泰乐。