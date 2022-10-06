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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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物理过敏

作者：James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
已审核/已修订 10月 2022
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物理性过敏是物理刺激引起的过敏反应。

（另见过敏反应概述。）

物理性过敏与其它过敏的区别在于触发因素是物理刺激。物理刺激包括以下：

  • 感冒

  • 日射

  • 热或其它导致出汗的刺激（诸如情绪刺激或运动）

  • 震动

  • 轻微损伤（诸如搔抓所引起）

  • 物理压力

对某些病人来说，仅在物理刺激时出现症状。对于某些有其它过敏的病人来说，物理刺激可以导致症状加重。

身体过敏的原因

导致身体过敏反应的原因尚不清楚。一种理论认为物理刺激改变了皮肤的蛋白质。继而免疫系统误认为这种蛋白质是外来物质而对其进行攻击。其中一例是对日光敏感（光过敏）。阳光中的紫外线使皮肤蛋白质改变，机体将其识别为异物而攻击。有时应用药物（诸如抗生素）、化妆品（诸如霜剂、洗剂和油）或其它物质而导致光过敏。

身体过敏的症状

最常见的症状有瘙痒、皮疹、荨麻疹和皮下组织肿胀（血管性水肿）。症状往往在暴露于物理刺激后几分钟出现。

当热过敏者暴露于热或其它导致出汗的活动时，可能会出现小而密的荨麻疹，有瘙痒感，周围为红色的环状围绕——这种情况被称为胆碱能荨麻疹。

当冷过敏者暴露于寒冷环境，会出现荨麻疹、哮喘、流涕、鼻塞或血管水肿。罕见情况下，会出现重度、广泛的超敏反应

身体过敏的诊断

  • 医师的评估

身体过敏的诊断是基于症状和发生症状的情况。

为了诊断冷过敏，医生将一个冰管置于皮肤上4分钟，移除冰管，然后观察荨麻疹的出现。

医生常常建议病人一段时间内不要应用化妆品、皮肤霜剂、洗剂和油剂来判断这些物质是否会加重过敏。

物理过敏的治疗

  • 避免触发因素

  • 抗组织胺药

身体过敏的最佳治疗是避免导致物理性过敏的刺激。例如，光过敏病人应使用防晒霜和尽量避免日照。

抗组胺药常可缓解瘙痒。对于寒冷引起的荨麻疹，最有效的治疗是赛庚啶，并且对于热或情绪性应激引起的荨麻疹，最有效的治疗是安泰乐。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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