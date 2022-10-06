最常见的症状有瘙痒、皮疹、荨麻疹和皮下组织肿胀（血管性水肿）。症状往往在暴露于物理刺激后几分钟出现。

当热过敏者暴露于热或其它导致出汗的活动时，可能会出现小而密的荨麻疹，有瘙痒感，周围为红色的环状围绕——这种情况被称为胆碱能荨麻疹。

当冷过敏者暴露于寒冷环境，会出现荨麻疹、哮喘、流涕、鼻塞或血管水肿。罕见情况下，会出现重度、广泛的超敏反应。