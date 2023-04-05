减压病是一种表现为在高压下溶解于血液和组织中的氮气在压力减小时形成气泡的疾病。

症状包括肌肉和关节的疲劳及疼痛。

对于更严重的类型，症状可能与卒中相似，或者可能包括麻木、刺痛、四肢无力、不稳、眩晕（天旋地转）、呼吸困难和胸痛。

患者可通过吸氧和再加压（高压或高压氧）进行治疗。

控制潜水深度、时间和上升速度有预防作用。

（另见潜水损伤概述。）

空气主要由氮和氧组成。由于在高压下空气被压缩，因此，在深水下呼吸，吸入的分子数量比在水面要多。身体不断在消耗氧气，因此，在高压下吸入的多余氧分子通常不会在体内积聚。然而，过多的氮分子则会积聚在血液和组织中。

当潜水上浮或离开压缩空气环境时，随着外部的压力减小，若不能及时排出体内积聚的氮气，就会在血液和组织中形成气泡。这些气泡膨胀可以导致组织损伤，并可以栓塞很多器官的血管——可直接栓塞，也可以通过诱发小血栓形成引起栓塞。血管栓塞会引起疼痛和其他各种症状，比如有时类似于卒中症状（比如，躯体一侧突发无力、讲言语困难或头晕）或甚至引起类似于流感的症状。氮气泡也可引起炎症反应，引起肿胀，肌肉、关节和肌腱疼痛等症状。

发生减压病的风险会随着以下很多因素增加：

某些心脏缺损，例如卵圆孔未闭或心房中隔缺损

冷水

脱水

潜水后飞行

过于劳累

疲劳

增加压力（即潜水深度增加）

在高压环境中的时间

肥胖

老年人

快速上升

未遵循适当的减压程序

由于潜水后溶于体内组织的多余氮气，至少可在体内保持12小时以上，因此，在一天内再次潜水，患减压病的危险更大。潜水后 12 到 24 小时内乘飞机（如假期结束时）会使人处于大气压力更低的环境，更容易出现减压病。

氮气泡可在小血管或组织内形成。由于氮气很容易溶于脂肪，脑和脊髓内的脂肪含量高，特别容易受到影响。

I 型减压病 程度往往较轻，主要累及关节、皮肤和淋巴管。

II 型减压病可能会致命，通常会累及重要器官系统，包括大脑和脊髓、呼吸系统和循环系统。

减压病的症状 减压病的症状通常比气体栓塞和肺气压伤出现的慢。减压病的患者中，仅有一半在浮出水面1小时内出现症状，但90%都会在6小时内出现症状。症状常逐渐出现，经过一段时间才能达到高峰。首发症状可能是 疲劳

食欲不振（不常见）

头痛

无法说清的不适感 I 型减压病（较轻） 减压病较轻的一种类型（或肌肉骨骼型），常称为潜涵病，典型症状是出现疼痛。疼痛常发生于手臂和腿部的关节附近、背部或肌肉。有时很难找到准确位置。最初可能是轻微或间歇性疼痛，随后逐渐加重，变得疼痛剧烈。可能是刺骨的剧痛，或者被形容为痛得很“深”，像“有东西往骨头里钻”那样，活动时疼痛加重。不常见的症状有。 较少见的症状包括瘙痒、皮肤斑点、皮疹、手臂、胸部或腹部肿胀和极度疲劳。这些症状不会危及生命，但可能预示更严重的病情。 II 型减压病（较重） 减压病的严重类型，最常见的是神经系统症状，可从轻微麻木到瘫痪和死亡。脊髓特别容易受累。 脊髓受累症状可能包括上和/或下肢出现麻木感、针刺感、无力，或三者均出现。轻度的无力感或针刺感可在几小时内发展为不可逆的瘫痪。还可能发生尿潴留或可能大小便失禁。腹部和背部疼痛也常见。 脑部受累症状，出现的症状大部分和气体栓塞症状相似，包括 头痛

意识模糊

说话困难

复视 极少发生意识丧失。 内耳受累的症状，如严重眩晕、耳鸣和听力丧失，在内耳神经受累时出现。 气泡通过静脉移行到肺部引起的肺部受累症状可引起咳嗽、胸痛和进行性加重的呼吸困难（窒息）。严重的患者较少见，可引起休克和死亡。 减压病的迟发效应 减压性骨坏死（有时称为无血管性骨坏死）可能是减压病的迟发效应，或者可在没有减压病的情况下发生。它涉及到骨组织的破坏，尤其是肩部和髋部。减压性骨坏死可导致损伤性骨关节炎引起的持续性疼痛和残疾。这种损伤很少发生于娱乐性潜水者，但在压缩空气环境中工作者或在深水栖息地工作的潜水者中更为常见。一旦出现症状，通常没有特定的始发事件可以让人识别出症状来源。 这些工人长期暴露在高压环境中可能有减压病而未被发现。经验丰富的潜水者，比娱乐性潜水者下潜深度要深，出现这类疾病的风险更大。减压性骨坏死通常不会引起任何症状，但如果发生在某一关节附近，可能会逐年累月逐渐进展至严重的致残性关节炎。这时关节已严重损伤，唯一的治疗是关节置换。 永久性神经问题，如局部瘫痪，通常是由于脊髓症状治疗延误或治疗不充分引起的。然而，有时损伤太严重，即使是恰当及时的治疗也可能无法挽救。用高压氧舱多次给氧，可能有助于某些脊髓损伤患者的恢复。

减压病的诊断 医师的评估 医生辨别潜水病主要依据症状性质和与潜水的相关性。一些检查如CT或核磁检查有时可显示脑部或脊髓异常，但并不完全可信。在CT、MRI结果出来之前，除诊断不明确，或潜水者情况稳定者外，都可以先开始高压治疗。MRI 通常对减压性骨坏死有诊断价值。

减压病的治疗 吸氧

有时给予再加压治疗 大多数患者可完全康复。 只有瘙痒、皮疹和疲劳不适的潜水者，常不需要高压气体治疗，但应进行监测，以后有可能出现更严重的问题。建议用紧贴的面罩给予 100% 氧，可缓解症状。 高压舱治疗 任何其他减压病症状提示需要高压（再加压，或高压氧）舱治疗，因为再加压治疗可恢复受累组织的正常血流和供氧。高压治疗后，压力按照设定的时间间隔逐渐减低，让过多的气体有时间安全地离开人体。在最初的24小时内症状可以再次出现或恶化，因此，即使只有轻微的、短暂的疼痛，或只有神经系统的症状，也需要治疗。 快速开始再加压治疗更有益。乘飞机飞行时，乘客舱内的气压低于地面，这种压力差有时会加重减压病。然而，对于有严重症状的患者，在高压舱中得到快速治疗的获益远大于不接受治疗的风险。专家们通常建议乘坐可以加压的商用飞机，或乘坐低海拔飞行的非增压飞机。 在潜水后 48 小时或更长时间内进行减压治疗可能是有益的，即使将患者送到最近的减压舱需要相当长的时间，也应该这样做。在等待运送时和运送途中，可用密闭的面罩给氧，口服或静脉补液。延误治疗的时间越长，发生永久性损害的风险越大。

减压病的预防 潜水者尝试通过避免气泡形成来预防减压病。可以通过将潜水的深度和时间限制在一定范围，使得上浮时不需进行减压停留（被潜水者称为不减压潜水极限）或按照权威指导手册，如美国海军潜水手册中气体减压一章中的减压表规定的减压停留进行上浮。 这个表格提供了一个上升的程序，按此操作通常可使过多的氮气安全排出，不引起损害。现在很多潜水者都带有一个便携式潜水计算机，可以连续跟踪潜水者所在的深度和在该处停留的时间。计算机可以计算出安全返回水面的减压计划，并提示何时需要作减压停留。 许多潜水者除了遵照计划表或计算机指南在水下上升外，还会在水面下大约4.5米处作几分钟的安全停留。 然而遵照这些规则并没有消除减压病的风险。少数减压病病例在无停留潜水后发生。减压病持续可能是因为已发布的减压表和计算机程序没有完全考虑到不同的潜水者间有各种危险因素的变化，或因为某些潜水者未能遵照减压表或计算机程序的建议。 你知道吗…… 其他一些预防也是必要的： 进行了几天的潜水活动后，一般建议先在地面休息 12 至 24 小时（例如 15 小时），再乘飞机或去高海拔地区。

轻度减压病患者康复后至少2周内不要再次潜水。严重减压病痊愈后，最好等待更长时间（至少一个月），并在再次潜水前由医生评估。

完全按照潜水减压计划表和计算机程序的要求操作，仍出现减压病的人，只有在对其潜在的危险因素（如心脏病）进行全面的医学评价之后，才能恢复潜水。