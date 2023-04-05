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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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潜水损伤概述

作者：Richard E. Moon, MD, Duke University Medical Center
已审核/已修订 4月 2023
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深海作业或用水中呼吸器潜水者都有出现一些损伤的风险，其中大部分是由压力变化引起的。这类疾病也可影响在水下隧道和沉箱（用于水下建筑工作的防水密闭箱体）中工作的人。这样的结构中含有高压空气，可以防止进水。

水下压力

水下高压是由它上面的水的重量产生的，正如地面上的大气压是由它上面空气的重量产生的一样。潜水时，水下的压力通常是用深度单位（米）或绝对大气压单位表示。绝对大气压为单位表示的压力包含水的重量，即大约 10 米水深为 1 个绝对大气压（每平方厘米为 1.03 千克），再加上水面大气压值，即 1 个绝对大气压。因此，在潜入10米深的水下时，潜水者受到的总压力约为2个绝对大气压；或者说是水面大气压的两倍。每增加下潜10米，就增加1个大气压。

压力相关潜水疾病的病因可能如下

  • 体内充气气腔的膨胀或压缩（气压伤

  • 血液和组织中溶解的氮释放（减压病

这两个过程都可引起动脉内气泡形成，阻断器官的血流（动脉气体栓塞）。在很高的压力下呼吸时，例如潜入很深的水下，气体（如氧气和氮气）也会引起疾病（氧中毒氮麻醉）。

其他潜水相关疾病

在冷水中潜水会迅速引起危险性体温过低（低体温），导致动作笨拙和判断力下降。冷水在罕见情况下也可诱发冠心病患者出现致命性心律不齐。潜水其他潜在危险有

  • 淹溺

  • 各种海洋生物咬伤或蜇伤

  • 晒伤和高温损伤

  • 切割伤和碰撞伤

  • 晕动症

  • 浸入性肺水肿

药物（处方药、违禁药物和一些非处方药）和酒精可能会导致在水下深处产生意料之外的危险影响，各种疾病也会如此（见可能妨碍潜水的疾病）。

潜水损伤如引起以下情况，会导致淹溺

  • 思维减退或嗜睡

  • 意识丧失、无力

  • 恐慌

  • 平衡觉和定向力丧失

潜水员警报网络（24 小时紧急热线：919-684-9111）是一项重要的资源，可以通过两种重要方式解决全球娱乐性水肺潜水员的需求：

  • 它可以帮助医生为需要的潜水员提供紧急医疗援助。

  • 它通过研究计划、教育服务和潜水相关产品来提升潜水安全性。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 潜水员警报网络：24 小时紧急热线，919-684-9111

  2. 杜克潜水医疗：24 小时紧急咨询医生，919-684-8111

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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