水下高压是由它上面的水的重量产生的，正如地面上的大气压是由它上面空气的重量产生的一样。潜水时，水下的压力通常是用深度单位（米）或绝对大气压单位表示。绝对大气压为单位表示的压力包含水的重量，即大约 10 米水深为 1 个绝对大气压（每平方厘米为 1.03 千克），再加上水面大气压值，即 1 个绝对大气压。因此，在潜入10米深的水下时，潜水者受到的总压力约为2个绝对大气压；或者说是水面大气压的两倍。每增加下潜10米，就增加1个大气压。

压力相关潜水疾病的病因可能如下

这两个过程都可引起动脉内气泡形成，阻断器官的血流（动脉气体栓塞）。在很高的压力下呼吸时，例如潜入很深的水下，气体（如氧气和氮气）也会引起疾病（氧中毒和氮麻醉）。