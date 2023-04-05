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深海作业或用水中呼吸器潜水者都有出现一些损伤的风险，其中大部分是由压力变化引起的。这类疾病也可影响在水下隧道和沉箱（用于水下建筑工作的防水密闭箱体）中工作的人。这样的结构中含有高压空气，可以防止进水。
水下压力
水下高压是由它上面的水的重量产生的，正如地面上的大气压是由它上面空气的重量产生的一样。潜水时，水下的压力通常是用深度单位（米）或绝对大气压单位表示。绝对大气压为单位表示的压力包含水的重量，即大约 10 米水深为 1 个绝对大气压（每平方厘米为 1.03 千克），再加上水面大气压值，即 1 个绝对大气压。因此，在潜入10米深的水下时，潜水者受到的总压力约为2个绝对大气压；或者说是水面大气压的两倍。每增加下潜10米，就增加1个大气压。
压力相关潜水疾病的病因可能如下
这两个过程都可引起动脉内气泡形成，阻断器官的血流（动脉气体栓塞）。在很高的压力下呼吸时，例如潜入很深的水下，气体（如氧气和氮气）也会引起疾病（氧中毒和氮麻醉）。
其他潜水相关疾病
在冷水中潜水会迅速引起危险性体温过低（低体温），导致动作笨拙和判断力下降。冷水在罕见情况下也可诱发冠心病患者出现致命性心律不齐。潜水其他潜在危险有
淹溺
各种海洋生物咬伤或蜇伤
晒伤和高温损伤
切割伤和碰撞伤
晕动症
浸入性肺水肿
药物（处方药、违禁药物和一些非处方药）和酒精可能会导致在水下深处产生意料之外的危险影响，各种疾病也会如此（见可能妨碍潜水的疾病）。
潜水损伤如引起以下情况，会导致淹溺：
思维减退或嗜睡
意识丧失、无力
恐慌
平衡觉和定向力丧失
潜水员警报网络（24 小时紧急热线：919-684-9111）是一项重要的资源，可以通过两种重要方式解决全球娱乐性水肺潜水员的需求：
它可以帮助医生为需要的潜水员提供紧急医疗援助。
它通过研究计划、教育服务和潜水相关产品来提升潜水安全性。