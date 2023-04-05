动脉气体栓塞是指动脉内的气泡阻断了器官血供。它是水下潜水员（如水肺潜水员）吸入压缩空气后死亡的一个主要原因。

（另见潜水损伤概述。）

肺部（肺）气压伤或减压病后，气泡可进入动脉或静脉血（气体栓塞—见罕见栓子类型）。当动脉内出现气泡时，它们可能移行到身体任何器官，阻塞小血管，其中最常见的部位是脑，但也会出现在心脏、皮肤和肾脏。非常大面积的气体栓塞会阻断心室或大血管的血流。当静脉内出现气泡时，它们可通过心脏缺损（如卵圆孔未闭或心房中隔缺损）进入动脉。

动脉气体栓塞（在潜水文献中有时称为 AGE）是潜水员死亡的主要原因。

动脉气体栓塞的症状 动脉气体栓塞的症状通常在回到水面后的几分钟内出现。脑部动脉气体栓塞常类似于脑卒中，导致意识模糊及局部瘫痪，或出现意识丧失。一些人出现突发意识丧失或抽搐。严重的动脉气体栓塞可导致休克和死亡。 其他症状可能由潜在的肺（肺部）气压伤或减压病，或以下任何一种动脉气体栓塞引起： 心脏的动脉（心脏病发作、心律异常及心搏骤停）

皮肤（紫蓝色皮肤斑点，舌苍白）

肾脏（血尿或蛋白尿，急性肾损伤）

动脉气体栓塞的诊断 根据潜水史和意识丧失 上浮过程或回到水面后短时间内出现意识丧失的潜水者被认为有气体栓塞。必须立即进行治疗。有时需要进行影像学检查，但结果并不完全可信。 你知道吗……

动脉气体栓塞的治疗 高压氧疗法 立即让动脉气体栓塞的患者保持平躺并给予吸氧。必须立即将他们送到高压环境里，在那里气泡可压缩和溶于血液。很多医疗中心有进行这种治疗高压舱（再压仓）。 空中运送，即使飞行高度较低，气压降低也可导致气泡进一步膨胀，但只要能在治疗允许的时间内，空运到合适的高压舱治疗也是可行的。如有可能，人们应乘坐加压至海平面水平的飞机，或飞机应在海拔符合安全要求的低处飞行。还建议补充吸氧。