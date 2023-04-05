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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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潜水时气体中毒

作者：Richard E. Moon, MD, Duke University Medical Center
已审核/已修订 4月 2023
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气体（如氮气、氧气、二氧化碳、一氧化碳）的毒性作用可导致潜水时出现问题。

（另见潜水损伤概述。）

空气是一种混合气体，主要由氮气和氧气以及很少量的其他一些气体组成。每种气体都有一定的分压，取决于它在空气中的浓度以及大气压力。氧气和氮气分压过高可产生有害影响。

潜水时氧气中毒

当氧分压达到 1.4 个大气压或更高时，多数人会发生氧气中毒。如果潜水员吸入纯氧，那么在 4 米（13 英尺）的深度就会达到这一分压。由于空气中只有 21% 的氧气，因此要在呼吸空气的条件下达到中毒性分压，需要潜水到 57 米（187 英尺）以上。尽管氧气中毒在氧分压低于 2.8 个大气压的高压氧舱内很少发生，但是深度潜水时使用不恰当氧气浓度仍有较高的风险。

症状包括针刺感、局灶性癫痫（如面部、唇、或一侧肢体抽搐）、眩晕、恶心、呕吐及视野变窄（管状）等。约10%的患者有癫痫发作和晕厥，这样可能导致溺水。

为预防深部潜水时氧气中毒，需要进行特制的混合气体及特殊培训。

潜水时氮气麻醉

氮气麻醉（深昏迷）是由氮分压过高引起。

症状与酒精中毒类似。患者变得欣快，定向力差，判断力也差。他们不能按时游向水面，甚至还继续往深处游，而自认为是在游向水面。对于在水下约30米呼吸压缩空气的潜水者，这些影响会变得非常明显。

为尽量减少这些影响，深度潜水的潜水者通常要吸入特定的混合气体而非常规气体。可使用低浓度氧气，用氦气而非氮气稀释，因为氦气不会引起麻醉。但在超过 500-600 英尺的深度通过氦气潜水易发生高压性神经系统综合征。上浮过程中这种情况消退，但必须以适当缓慢的速率上浮，以避免减压病

潜水时二氧化碳中毒

二氧化碳通过呼出的空气从体内释放。有些水肺潜水者会出现二氧化碳中毒，因为他们在用力活动时没有适当地增加呼吸。由于深水下空气被压缩，余留二氧化碳的浓度增高，需要费更大的力气才能通过呼吸道和呼吸器排出。主动减少呼吸速率以节省空气（“跳跃式呼吸”）也会导致血液中二氧化碳积聚。封闭或半封闭换气装置故障是二氧化碳中毒的另一个可能原因。

血液中二氧化碳蓄积是身体需要进行呼吸的信号。潜水者（比如潜水员，屏气，而不使用呼吸器）常在潜水前用力呼吸（故意过度换气），呼出大量的二氧化碳，但血中只增加了极少量的氧气。

这种方法使他们能在水下屏气潜游较长的时间，因为这时他们血中二氧化碳的水平较低。但这种方法（称为危险水下屏气）也是有危险的，因为在二氧化碳水平达到足够高，预示需要回到水面和恢复呼吸之前，就可能耗尽了氧气，失去意识（称为屏气昏迷或低氧昏迷）。在潜水叉鱼和其他屏气潜水或水下游泳活动中，很多人莫名其妙地被淹死，可能就是这个原因引起的。

你知道吗……

  • 游向水下时尝试以过度通气的办法来增加屏气时间可能增加淹溺的风险。

二氧化碳中毒的症状可能包括

  • 头痛

  • 呼吸困难

  • 恶心

  • 呕吐

  • 脸红

二氧化碳水平过高，可导致黑矇；增加氧中毒引起癫痫的可能性；加重氮气麻醉的程度。潜水后经常头痛或自称耗气率低的潜水者，可能有二氧化碳蓄积。

潜水者上升时二氧化碳水平通常逐渐降低。潜水时出现症状者应逐步回到水面。潜水后经常感到头痛者需要改进其潜水技术。

潜水时的一氧化碳中毒

一氧化碳是物质燃烧的一种产物。如果空气压缩机的进气阀门离机器排气口过近，或故障压缩机内的润滑油热到足以部分燃烧产生一氧化碳，则一氧化碳会进入潜水者呼吸的空气中。

症状包括恶心、头痛、乏力、笨拙及意识不清。一氧化碳中毒严重者可能会出现癫痫、意识丧失或昏迷。可通过血液检查明确诊断。随着时间的推移，血液水平降低，因此为了做出诊断，应尽快进行检查。也可检查潜水者供应的空气有无一氧化碳。

可给予患者吸氧。血液中较高的氧含量可帮助消除血液中的一氧化碳，但是并不能保证所有的受损器官都可以恢复。对于严重中毒者，可在高压舱中给予高压氧治疗，这可在一些医疗中心进行。

高血压神经（神经系统）综合征

当人们潜水超过 150 至 180 米，特别是下潜速度较快以及潜水者吸入氦和氧混合气体时，可能会出现一组神经系统综合征，对这种情况知之甚少。症状包括恶心、呕吐、震颤、笨拙、眩晕、疲劳、嗜睡、肌肉抽搐、胃痉挛以及意识不清等。潜水者采取上浮或降低下潜速度的方法，症状可自行缓解。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国红十字会：水上安全认证和提示

  2. 潜水员警报网络：24 小时紧急热线，919-684-9111

  3. 杜克潜水医疗：24 小时紧急咨询医生，919-684-8111

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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