当氧分压达到 1.4 个大气压或更高时，多数人会发生氧气中毒。如果潜水员吸入纯氧，那么在 4 米（13 英尺）的深度就会达到这一分压。由于空气中只有 21% 的氧气，因此要在呼吸空气的条件下达到中毒性分压，需要潜水到 57 米（187 英尺）以上。尽管氧气中毒在氧分压低于 2.8 个大气压的高压氧舱内很少发生，但是深度潜水时使用不恰当氧气浓度仍有较高的风险。

症状包括针刺感、局灶性癫痫（如面部、唇、或一侧肢体抽搐）、眩晕、恶心、呕吐及视野变窄（管状）等。约10%的患者有癫痫发作和晕厥，这样可能导致溺水。

为预防深部潜水时氧气中毒，需要进行特制的混合气体及特殊培训。