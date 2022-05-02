若裂伤出现在眼周或眼睑部位，常需进行手术缝合。如有可能，眼睑边缘附近的缝合应该由眼科医生（专门进行眼部疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）进行，以确保不发生会影响眼睑闭合以及在角膜（眼睛的前部）上活动方式的畸形。导致眼睑下垂或伤及泪道的手术也需由专业的眼科医生来完成。泪道位于上下眼睑近鼻侧部。