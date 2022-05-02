外伤导致的眼部组织撕裂多发生于眼睑，眼球则相对较为少见。
（另见眼外伤概述。）
眼睑裂伤
若裂伤出现在眼周或眼睑部位，常需进行手术缝合。如有可能，眼睑边缘附近的缝合应该由眼科医生（专门进行眼部疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）进行，以确保不发生会影响眼睑闭合以及在角膜（眼睛的前部）上活动方式的畸形。导致眼睑下垂或伤及泪道的手术也需由专业的眼科医生来完成。泪道位于上下眼睑近鼻侧部。
眼球裂伤
在影响眼球的裂伤中，很多都发生在浅表。然而，有些切口会经过眼白（巩膜）或眼球前方表面的透明穹顶（角膜），穿透入眼内部。这类切口可看作是眼球破裂。钝物打击也能导致眼球破裂。大多数眼球破裂的患者会出现视力下降。眼球可明显变形，瞳孔似泪滴状。有时眼内液体甚至漏出眼外。结膜（覆盖角膜的薄粘膜）下出血过多有时是眼球破裂的一种症状。
眼球裂伤可严重损伤视物所需结构，并加大眼球感染（眼内炎）可能。
诊断
眼科医生的评估
计算机断层扫描 (CT)
眼球裂伤需要眼科医生（专门从事眼部疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）的及时评估。进行 CT 检查以确诊，并查看是否有异物在眼内或眼周是否有其他损伤。
预后
甚至在经过所有可能的药物及手术治疗后，严重眼球裂伤仍可能导致部分或全部视力丧失。极罕见情况下，严重眼球裂伤（或眼部手术）后，未受伤眼出现炎症反应（交感性眼炎），这可能会导致部分视力丧失，若不进行治疗，甚至可致盲。通常皮质类固醇滴眼液可有效控制此反应。为预防交感性眼炎的发生，医生可摘除无视力的不可逆受损眼睛。
治疗
手术
除仅累及小部分覆盖角膜的薄粘膜（结膜）的部分损伤外，其他的眼球裂伤通常须行手术修复。甚至在手术前，应通过静脉（经静脉）给予抗生素以降低眼内感染几率。应避免使用药膏。
可戴一防护眼罩（商业产品或纸杯底部）以避免无意的压迫而通过破裂处推动眼内容物。如果异物从眼球或眼球周围突出，不要移动该异物，直至眼科医生为患者就诊。
可静脉注射镇痛性药物，不需手术的患者，可口服镇痛剂。必要时，服用缓解恶心的药物控制呕吐。尽快注射破伤风疫苗。