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穿透眼球的异物很少见，但会导致严重感染和并发症，包括发展为失明的风险。
（另见眼外伤概述。）
眼内有异物的原因
爆炸和任何具有金属对金属机制的工具都可通过使小颗粒飞入人脸导致眼内有异物。如高速机械（比如电钻和电锯）或用锤子钉钉子等常可导致火花飞溅。任何高热量的金属小颗粒可飞溅入未保护的眼，埋入到眼底深部。
进入眼内的异物可损伤眼球内结构并导致眼内感染（眼内炎）。
眼内有异物的症状
在受伤后数小时内，眼内有异物的症状可能与角膜擦伤和异物的症状相似。不同的是，眼内异物伤的患者常伴有明显的视力下降，可伴有眼内液体的外流。不过如果异物极小，眼内液漏出极少量，患者可能感觉不到。此外，疼痛和呕吐还可能在最初几个小时后加重，通常是因为眼内压增加。
眼内有异物的诊断
眼科医生的评估
计算机断层扫描 (CT)
当异物进入眼睛后，眼科医生（专门从事眼病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）应尽快对患者进行检查。用含有在特殊光线下可发光染料（荧光素）的滴眼液和裂隙灯检查眼内有无角膜擦伤和异物。荧光素和裂隙灯可看清任何少量的眼的漏出液及损伤痕迹。
眼球表面的异物需完全去除。若检查后怀疑眼内有异物，需行 CT 扫描。
眼内有异物的预防
从事使用研磨机、电钻、锯子或锤子干活或工作的人员应佩戴护目镜（如面罩、安全眼镜或护目镜）以防眼内异物及其他眼外伤。
眼内有异物的治疗
抗生素
通常行手术去除异物
静脉注射头孢他啶和万古霉素等抗生素。还使用抗生素滴眼液。尽快注射破伤风疫苗。
必要时，通过药物控制疼痛和恶心。
尽快戴一个防护眼罩（比如商品化眼罩或纸杯底部）以避免无意的压迫进一步损伤眼。
眼科医生应尽快移除异物。及时移除异物可减小感染的风险。通常需要进行手术去除异物。