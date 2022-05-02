眼内有异物的诊断

眼内有异物的诊断

眼科医生的评估

计算机断层扫描 (CT)

当异物进入眼睛后，眼科医生（专门从事眼病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）应尽快对患者进行检查。用含有在特殊光线下可发光染料（荧光素）的滴眼液和裂隙灯检查眼内有无角膜擦伤和异物。荧光素和裂隙灯可看清任何少量的眼的漏出液及损伤痕迹。

眼球表面的异物需完全去除。若检查后怀疑眼内有异物，需行 CT 扫描。