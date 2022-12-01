手部的任一骨骼都可能会骨折。手部骨折包括

（另见骨折概述。）

常见的腕骨骨折包括舟状骨骨折和钩骨骨折（见常见手部损伤），通常被视为腕部骨折。

维持手部的正常功能，许多肌肉、肌腱、韧带和骨必须一起协作。看上去轻微的骨折也可能会严重损伤软组织。如果这些损伤没有得到恰当处理，关节可能变得僵硬、无力或永久畸形，极大程度使人致残。

手部骨骼 3D 模型

手部骨折的诊断 医师的评估

X 射线检查

偶尔使用计算机断层扫描或磁共振成像 （另见骨折诊断。） 如果伤者认为可能有手部骨折，应就医。 有时医生在检查手部时可诊断手部骨折。开始检查前，可能需要局部注射麻醉剂。否则，检查过程会非常疼痛。通常需要X线检查。 少数情况下，需要使用计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）来确认骨折。