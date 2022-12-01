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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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手部骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
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手部的任一骨骼都可能会骨折。手部骨折包括

（另见骨折概述。）

常见的腕骨骨折包括舟状骨骨折和钩骨骨折（见常见手部损伤），通常被视为腕部骨折。

维持手部的正常功能，许多肌肉、肌腱、韧带和骨必须一起协作。看上去轻微的骨折也可能会严重损伤软组织。如果这些损伤没有得到恰当处理，关节可能变得僵硬、无力或永久畸形，极大程度使人致残。

手部骨折的诊断

  • 医师的评估

  • X 射线检查

  • 偶尔使用计算机断层扫描或磁共振成像

（另见骨折诊断。）

如果伤者认为可能有手部骨折，应就医。

有时医生在检查手部时可诊断手部骨折。开始检查前，可能需要局部注射麻醉剂。否则，检查过程会非常疼痛。通常需要X线检查。

少数情况下，需要使用计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）来确认骨折。

手部骨折的治疗

  • 使用绷带、夹板或石膏固定

  • 有时需要进行手术

  • 手部锻炼

通常，若手部骨折不处理，手部会留下畸形并出现功能障碍。因此，医生会运用手法将骨块复位，然后将手固定使其正常愈合。

可以使用绷带、夹板或石膏固定，这取决于骨折部位和严重程度。

若骨折块移位或关节不稳定则必须手术。

应尽快开始手部功能锻炼以防止功能丧失。

常见手部损伤

常见的手部损伤包括

  • 骨折

  • 韧带撕裂（称为扭伤或破裂伤）

  • 关节脱位

韧带撕裂时，骨块可能移位，导致关节脱位。

手部损伤可导致肿胀、疼痛和僵硬，并且有时会活动受限。

特殊损伤

舟状骨骨折是一种常见的腕部骨折类型。拇指基底部区域一碰就痛且肿胀。

钩骨骨折可能在用棍子击打地面或打高尔夫球时削掉草皮所致。手掌下部小指底部变得一碰就痛。

拇指扭伤（如猎场看守人拇指或滑雪者拇指）是指连结拇指与手的韧带被撕裂，通常位于拇指掌侧。如果韧带严重扭伤，患者无法做出捏的动作。需要手术或夹板固定来修复扭伤的韧带。

舟月骨韧带是腕部的韧带，可因手张开时跌倒导致破裂。最主要在手腕顶部感到疼痛。通常需要手术修复韧带。

手指脱位可能发生在拇指或其他手指的根部、手指的中间关节（通常在手指过度向后弯曲时），或发生在指尖附近的关节处。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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