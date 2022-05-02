腐蚀性物质是酸性或碱性高的化学物质，吞咽时可导致口腔和消化道严重烧伤。

吞服腐蚀性物质可烧伤所有接触到的组织——从嘴唇到胃。

症状有疼痛（尤其是吞服时）、咳嗽、呼吸困难和呕吐。

医生将一个灵活的可视管道（内镜）置入食管来寻找烧伤的部位，并确定损伤的严重程度。

治疗方案是由损伤的程度决定的，可能需要手术治疗。

（另请参见中毒概述。）

在全球范围内，80% 的腐蚀性物质摄入见于幼儿；这些通常是意外少量摄入，并且通常不是非常有害的。对于成人，摄入腐蚀性物质往往是故意的，量较大且会危及生命。

腐蚀性物质的常见来源包括固体和液体排水道和厕所马桶清洁剂、蓄电池酸液和游泳池盐酸。工业产品浓度通常比家庭用品更高，因此损害更大。但是，某些家庭日常用品，如排污管道和便池清洁剂以及一些餐具去污剂都含有可引起损伤的腐蚀性物质，如氢氧化钠和硫酸。

吞服腐蚀性物质可以烧伤舌、口腔、食管和胃。这种烧伤可引起食管或胃穿孔。从穿孔处漏出的食物和唾液可以引起胸腔（纵膈炎或脓胸）或腹腔（腹膜炎）严重感染，甚至危及生命。没有引起穿孔的烧伤可以使食管和胃形成瘢痕。

腐蚀性物质可以是固态的，也可以是液态的。固体颗粒黏附在身体湿润的表面（如嘴唇）所引起的烧灼感可以避免摄入更多的这种物质。液体物质没有粘附性，很容易摄入更多，导致整个食管受到损伤。液体也可以吸入气道，导致上呼吸道损伤。

腐蚀性物质中毒的症状 通常在数分钟内迅速出现口腔和咽喉部疼痛，而且疼痛会很剧烈，特别是吞服腐蚀性物质的情况下。可能出现咳嗽、流涎、不能吞咽、呕吐、呕血和呼吸短促。强腐蚀性物质，严重者可引起重度低血压（休克）、呼吸困难、胸痛，可能导致死亡。 食管或胃穿孔可发生于数小时内，也可发生于摄入后第一周内，或者几小时到一周之间的任意时间，通常在呕吐或剧烈咳嗽之后发生。食管可以穿孔于两肺之间的区域（纵隔），也可穿孔于肺周围的区域（胸膜腔）。两者都会引起剧烈胸痛、发热、心率加快、呼吸频率增快、重度低血压，需要外科手术治疗。胃穿孔时，腹膜炎会引起严重腹部疼痛。 食道瘢痕形成导致狭窄（缩窄），有时包括负责吞咽的肌肉损伤，两者都会导致吞咽困难。狭窄通常在烧伤后几周发生，有时烧伤之初可能只有轻微的症状。 有食管瘢痕和损伤的患者可于受伤后数年出现食管癌。

腐蚀性物质中毒的诊断 医师的评估

有时需进行内镜检查 化学烧伤要进行口腔检查。在没有口腔烧伤的情况下，食管和胃也可能发生烧伤，所以医生有可能会用内镜插入食管检查是否有烧伤，尤其是对于有流涎或吞咽困难的患者。直接观察受损伤的部位，可使医生确定损伤的严重程度，预测继发狭窄的风险，并决定是否需要外科手术修复食管。如果患者病情太重而无法进行内镜检查，该操作可能会延迟。 可能需要进行 X 片检查和计算机断层 (CT) 扫描来评估损伤程度。