食管癌原发于食管 (连接喉咙与胃的管道）壁被覆细胞。

吸烟和饮酒、胃食管反流和肥胖症是食管癌的危险因素。

典型症状包括吞咽困难、体重下降和疼痛。

可通过内镜检查和活检诊断。

治疗依靠手术以及化疗，其他治疗可减轻症状。

如非早期发现，多数食管癌致命。

2018 年在全球范围内，食管癌是第 7 大最常被诊断的癌症类型，也是癌症死亡的第 6 大主要原因，约有 57.2 万新病例和 50.8 例死亡。

在美国，食管癌并不常见。2023 年在美国，约有 21,560 例食管癌新病例和 16,120 例因此死亡。

食管癌的最常见类型原发于食管内壁细胞，包括

鳞状细胞癌，在食管上段更为常见

腺癌，在食管下段更为常见

可表现为食管狭窄、肿块或异常的平坦病变（斑块）及食管和气管的异常连接(瘘管)。

鳞状细胞癌是全世界最常见的食管癌，但在美国，腺癌更常见。在美国，鳞状细胞癌在男性中比女性更常见，在黑人中比白人更常见。

食管癌的较少见类型包括平滑肌肉瘤（食管平滑肌癌症）以及转移癌（扩散自身体其他部位的恶性肿瘤）。

食管癌的危险因素 食管癌的主要危险因素是 饮酒

烟草使用（任何形式）

胃食管反流病（尤其是对腺癌来说）

肥胖症（尤其是对腺癌来说）

老年人

男性

巴雷特食管

遗传综合征（例如，布卢姆综合征和范科尼贫血） 其他危险因素包括人乳头瘤病毒感染、食管放疗治疗其他临近癌症、食管弛缓不能、食管蹼（普鲁默-文森综合症）或因吞入腐蚀性物质（如碱液）而变窄。 大部分腺癌患者会出现一种称为巴雷特食管的癌前病变。由于胃酸反复逆流（胃食管反流）而长时间刺激食管会导致形成巴雷特食管。肥胖症患者患腺癌的风险较高，因为他们有更高的胃食管反流风险。 巴雷特食管 隐藏详情 胃酸反复回流（反流）可导致食管中的细胞发生变化，成为癌前病变。在此照片中，红色区域就是这些变化的示例。 照片由 Kristle Lynch 医学博士提供。

食管癌的症状 早期食管癌可能不会引起任何症状。 由于肿瘤的生长会使食管变窄，食管癌的首发症状通常是吞咽固体食物时感到困难。几周后，患者自觉吞咽软食和液体开始变得困难。 即便患者仍然进食良好，体重减轻仍很常见。患者可能会出现胸痛，并感觉疼痛放射至背部。 肿瘤处于进展期时，通常侵犯不同神经及其他组织、器官。肿瘤可压迫支配声带的神经而致声嘶。周围神经受压可引起脊柱疼痛、膈肌麻痹和呃逆。 肿瘤常转移至肺致气促，转移至肝脏致发热和腹胀。转移至骨致疼痛。转移至脑致头痛、精神恍惚和癫痫发作。转移至肠道致呕吐、便血及缺铁性贫血。转移至肾脏常无症状。 在晚期，肿瘤可完全堵塞食管。患者变得无法吞咽，导致分泌物在口腔中堆积，使患者很痛苦。

食管癌的诊断 内镜检查和活检

钡餐

计算机断层扫描 (CT)

PET-CT 和超声检查 如果怀疑食管癌，内镜检查（将一根柔性观察导管经口插入以查看食管）是最佳诊断方法。医生可通过内镜检查取少量组织样本（活检）及脱落细胞（刷检细胞学）供显微镜检査。 钡餐（患者吞钡后X线显影〕也能显示梗阻，但不能取组织标本。 一旦发现食管癌，医生会对胸部、腹部和盆腔进行计算机断层扫描 (CT)，并对全身进行正电子发射断层扫描 (PET-CT)，以确定肿瘤扩散的程度。通过插入食管的内镜进行超声检查（见超声扫描）可用来进一步评估癌症程度。 进行基本血液检查。

食管癌的治疗 手术切除

化疗联合放疗（放化疗）

免疫治疗联合化疗治疗晚期癌症

对症治疗 医生有时会通过内镜切除术治疗浅表（浅层）腺癌，这意味着在内镜下切除腺癌。内镜切除术的侵入性较小，因此风险也低于手术切除癌症的风险。早期切除癌症的患者可能不需要化疗或放疗。然而，大多数食管癌在手术前便行放化疗（见联合癌症疗法）。有时，在手术前进行放化疗可延长生存期。 免疫治疗给予的药物可刺激身体免疫系统抗击癌症。这些治疗靶向作用于肿瘤细胞的特异性遗传特征。有时在肿瘤切除术后给予免疫治疗。免疫治疗联合化疗是食管晚期鳞状细胞癌的建议疗法之一，也可能建议用于治疗食管腺癌。 其他措施旨在缓解症状，尤其是吞咽困难。其他减轻症状的治疗方法有用探条扩张食管狭窄处；安置支架使食管通畅；用肠管替代并旷置食管肿瘤；激光治疗，即用具有高能光束的激光破坏堵塞食管的癌组织。 浅表（浅层）腺癌有时通过用无线电波（射频消融）灼烧而治愈。 另一个缓解症状的方法是光动力疗法，治疗前48小时静脉予以光敏感染料（对比剂）。肿瘤细胞摄取染料的能力远超过周围正常食管组织对其的摄取。当染料被经由内镜送入食管的激光所发出的光激活吋，它可破坏肿瘤组织，可扩开食管。对身体状况差而不能耐受手术的患者，光刀治疗能比放疗或者化疗更快的破坏导致梗阻的癌组织。 充足营养可使各种治疗更可行和易耐受。如患者可吞咽，可饮用浓缩液状营养品。如不能吞咽，需经腹壁置管入胃进行喂养（胃造口管）。