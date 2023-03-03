高血压性小动脉性肾硬化症

高血压性小动脉性肾硬化症是一种因长期控制不佳的高血压（血压高）而导致的进展性肾损害。
患者可出现食欲不振、恶心、呕吐、瘙痒和混乱等慢性肾病的症状。
患者还可能出现因高血压导致其他器官受损的相关症状。
医生根据患者的高血压病史、超声检查以及血检结果做出诊断。
治疗办法为严格控制血压。
（也请参阅肾血管疾病概述。）
高血压性小动脉性肾硬化症因长期（慢性）高血压导致肾脏组织（包括小血管、肾小球、肾小管以及肾小管间质组织）损坏而引起。结果导致进展性慢性肾病。慢性高血压还可损害心脏，导致心力衰竭。高血压还会令心脏病与卒中的发病风险上升。
只有少数人的高血压性肾硬化症才会发展为终末期肾病（严重的慢性肾病）。但是由于慢性高血压和肾硬化症比较常见，高血压性肾硬化症是终末期肾病最常见的病因之一。
风险因素包括年纪较大、控制不佳的中度至严重的高血压以及其他肾脏疾病（如糖尿病肾病）。黑人风险较高，但尚不明确该风险上升是因为治疗欠佳的高血压更常见于黑人，还是因为黑人在基因上更容易受到因高血压导致的肾脏损害所致。
高血压性小动脉性肾硬化症的症状
可发生慢性肾病的症状，如食欲不振、恶心、呕吐、瘙痒、嗜睡或意识混乱、体重下降以及口中有异味等。
高血压性小动脉性肾硬化症的诊断
高血压性小动脉性肾硬化症的治疗
高血压性小动脉性肾硬化症的预后
预后一般取决于血压控制的情况和肾损害的程度。肾损害在一般情况下都进展缓慢。在 5 到 10 年后，仅有 1% 到 2% 的患者出现严重的肾功能不全。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国肾脏病患者协会 (AAKP)：美国肾脏病患者协会通过在肾病患者中教育、倡导和促进社区意识来改善患者的生活。
美国肾脏病基金会 (AKF)：美国肾脏病基金会提供有关肾脏疾病和肾脏移植、基于需求的财务援助的信息，以帮助管理医疗费用、为医疗专业人员举办网络研讨会和宣传机会。
美国国家肾脏基金会 (NKF)：这个信息交流中心提供一切信息，包括有关肾功能基础知识的信息，以及为肾病患者提供治疗和支持、继续医学教育课程、研究机会以及为医疗专业人员提供资助的信息。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：肾脏疾病的一般信息，包括研究发现、统计和社区健康及外展计划。