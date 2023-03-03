高血压性小动脉性肾硬化症

高血压性小动脉性肾硬化症是一种因长期控制不佳的高血压（血压高）而导致的进展性肾损害。

患者可出现食欲不振、恶心、呕吐、瘙痒和混乱等慢性肾病的症状。

患者还可能出现因高血压导致其他器官受损的相关症状。

医生根据患者的高血压病史、超声检查以及血检结果做出诊断。

治疗办法为严格控制血压。

（也请参阅肾血管疾病概述。）

高血压性小动脉性肾硬化症因长期（慢性）高血压导致肾脏组织（包括小血管、肾小球、肾小管以及肾小管间质组织）损坏而引起。结果导致进展性慢性肾病。慢性高血压还可损害心脏，导致心力衰竭。高血压还会令心脏病与卒中的发病风险上升。

只有少数人的高血压性肾硬化症才会发展为终末期肾病（严重的慢性肾病）。但是由于慢性高血压和肾硬化症比较常见，高血压性肾硬化症是终末期肾病最常见的病因之一。

风险因素包括年纪较大、控制不佳的中度至严重的高血压以及其他肾脏疾病（如糖尿病肾病）。黑人风险较高，但尚不明确该风险上升是因为治疗欠佳的高血压更常见于黑人，还是因为黑人在基因上更容易受到因高血压导致的肾脏损害所致。

高血压性小动脉性肾硬化症的症状 可发生慢性肾病的症状，如食欲不振、恶心、呕吐、瘙痒、嗜睡或意识混乱、体重下降以及口中有异味等。

高血压性小动脉性肾硬化症的诊断 常规血液检查

其他测试来检测对其他器官的损害和其他肾损伤的原因 若常规血检显示高血压患者的肾功能正在恶化，则可怀疑诊断。当体检或检查结果表明有因高血压导致器官损害的证据时，医生可做出诊断。这些损害可以是通过检眼镜观察到的视网膜变化，或通过心电图 (ECG) 或超声心动图检测到的心脏异常的证据。 应进行尿检以检测可能导致肾脏疾病的其他疾病。 应进行超声检查来排除肾脏损害的其他原因。其可能显示肾脏尺寸有所萎缩。只有在诊断还不明确时才会进行肾活检。 实验室检测 肝功检查

高血压性小动脉性肾硬化症的治疗 控制血压 治疗包括严格的血压控制。多数患者需要组合使用多种药物，包括血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB) 或血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂，且可能需要使用钙通道阻滞剂、噻嗪类利尿剂或 β-受体阻滞剂。减肥、锻炼以及限制盐和水的摄入也有助于控制血压。慢性肾病应通过限制液体与盐的摄入以及（有时）透析来控制。