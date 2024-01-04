可能需要进行尿液分析、尿液检查用于肾脏及尿路疾病的评估，也可以帮助评估全身疾病，如糖尿病或肝脏问题。尿液标本通常采用清洁或无菌方法。例如，将导管经尿道插入膀胱即导尿可以获得未被污染的尿液标本。

尿培养，是指在实验室中培养尿液标本中的细菌，可用于诊断尿路感染。尿培养不属于常规尿液分析。必须通过清洁收集方法（请参阅工具栏获取清洁收集的尿液样本），或简单地经尿道将无菌导管插入膀胱获得尿液样本。

获取清洁或无菌的尿样

尿液分析涉及

检测和测量尿液中各种物质水平的化学检测

通常在显微镜下检查尿液

化学检测检查蛋白质、葡萄糖（糖）、酮体、血液和其他物质。该检测使用了一种薄塑料片（试纸），其上浸满的化学品能与尿液中各种物质发生反应而快速变色。有时，这些检测结果需要经过更复杂、更准确的实验室尿液分析来证实。

尿液的显微镜检查能够发现红细胞、白细胞、晶体和管型（尿液中的细胞、蛋白质或二者同时在肾小管沉淀析出并受肾小管挤压而形成，并进入尿液）。

尿试纸检查 图片

若量大，尿液中的蛋白（蛋白尿）通常能用试纸检测出来。蛋白质在尿液中持续或间断出现取决于基础病因。蛋白尿通常是肾脏疾病的一个标志，但在剧烈运动，如马拉松后出现的蛋白尿则属正常。尿液中有少量蛋白，可能是因糖尿病导致肾脏损伤的早期信号。如此少量的蛋白可能无法被试纸检测到。在这些情况下，需要在 12 或 24 小时内收集尿液并送往实验室检查。

尿液中的葡萄糖（糖尿）可通过试纸准确检测。糖尿最常见的原因是糖尿病，但是尿糖阴性并不意味着没有糖尿病或糖尿病控制得很好。此外，有葡萄糖并不一定表示有糖尿病或其他问题。

尿液中的酮体（酮尿）通常可通过试纸检测到。机体分解脂肪时形成酮体。由于饥饿或空腹、不受控制的糖尿病，或酒精使用过量（通常是酒精使用障碍患者），酮体可出现在尿液中。

尿液中的血 （血尿）能够被试纸检测到，显微镜检和其他检测方法可进一步证实。如果尿液中含有足够多的血，则可被肉眼所见，此时尿液呈红色或褐色。

尿液中的亚硝酸盐（亚硝酸盐尿）也可被试纸检测到。亚硝酸盐水平升高提示尿路感染。

试纸同样可以检测出尿液中的白细胞酯酶（某些白细胞中存在的一种酶）。它是一个炎症标志物，最常见于尿路感染。

尿液酸度 (pH) 可用试纸测量。某些食物、化学失衡和代谢性疾病可以使尿液的酸度发生改变。有时酸度变化会使患者易于发生肾结石。

尿液浓度（也称为渗透压，由特定的比重粗略表示）的变化很大，取决于患者是否脱水、饮入水量及其他因素。有时，尿比重是诊断肾功能异常的重要指标。在可以导致肾衰竭的某种疾病早期，肾脏丧失了浓缩尿液的能力。一项试验中，受试者在12-14小时内不饮水或其他液体。在另一项试验中，受试者被注射抗利尿激素（也称为血管加压素）。随后测定尿比重。正常情况下，上述两项测试均都应该出现尿液高度浓缩。但是，在某些肾脏疾病（比如肾性尿崩症）中，尿液无法被浓缩，尽管其他肾脏功能都正常。

通过显微镜检测尿液中的沉渣，能够为肾脏或尿路疾病提供信息。正常情况下，尿液中含有少量从尿路内壁脱落的细胞及其他碎屑。患有肾脏或尿路疾病的人一般会脱落更多的细胞，当尿液在离心机（使用离心力从液体中分离成份的实验室仪器）中旋转或被静置沉淀时，细胞会形成沉渣。