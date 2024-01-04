肾脏及尿路疾病的评估

医生通过面谈患者来了解病史。面谈包括有关下列方面的问题：患者的症状、既往病史（患者以前得过哪些疾病）、药物（处方药和非处方药）、毒品和物质使用（娱乐性药物 [包括酒精与烟草] 和非法药物）、过敏史和家族性疾病。一般而言，可能患有影响肾脏或尿路之疾病的人士会被问及：

排尿的量、频率和时间

是否有尿痛或灼烧感

尿液中是否有血

是否有尿液泄漏（尿失禁）

是否有排尿困难

是否有膀胱尿不尽感

他们以前是否有过尿路感染，以及是否接受过涉及尿路的医疗程序或手术

他们的腰侧、下背、腹部或生殖器官（如腹股沟或阴唇）周围是否有痛感

饮食以及摄入食物与液体的时间和类型（有时）

例如由于有些食物和药物可能会改变尿液颜色，医生可能会询问患者的饮食。经常起夜的患者会被询问所摄入的液体的量、类型和时间。