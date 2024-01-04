肾脏及尿路疾病的评估

肾脏或尿路疾病的评估首先为查看病史和体格检查。有时还需要进行其他检查或操作来诊断肾脏或尿路疾病。
病史
医生通过面谈患者来了解病史。面谈包括有关下列方面的问题：患者的症状、既往病史（患者以前得过哪些疾病）、药物（处方药和非处方药）、毒品和物质使用（娱乐性药物 [包括酒精与烟草] 和非法药物）、过敏史和家族性疾病。一般而言，可能患有影响肾脏或尿路之疾病的人士会被问及：
排尿的量、频率和时间
是否有尿痛或灼烧感
尿液中是否有血
是否有尿液泄漏（尿失禁）
是否有排尿困难
是否有膀胱尿不尽感
他们以前是否有过尿路感染，以及是否接受过涉及尿路的医疗程序或手术
他们的腰侧、下背、腹部或生殖器官（如腹股沟或阴唇）周围是否有痛感
饮食以及摄入食物与液体的时间和类型（有时）
例如由于有些食物和药物可能会改变尿液颜色，医生可能会询问患者的饮食。经常起夜的患者会被询问所摄入的液体的量、类型和时间。
体格检查
随后医生会对患者进行检查。他们会尝试触及肾脏。正常成人与儿童的肾脏一般无法触及到，但很瘦的人有时可以。正常新生儿的肾脏可以触及到。医生可能会轻轻按压患者的身侧或下背部（腰部）。在此动作期间发生疼痛可能表示肾脏有问题（如肿胀或感染）。若患者有排尿困难并伴有下腹部压力感，医生可能会把手指放在下腹部进行叩诊。若叩诊发出的声音有异常钝感，则可能表示膀胱肿胀（扩大）。
医生会检查男性的生殖器官（包括睾丸），以确保睾丸无肿胀、压痛或位置异常。然后医生会进行直肠检查来确定前列腺是否有肿胀。前列腺增大可能会阻挡尿流。
对女性患者进行盆腔检查可以明确尿路症状是否由阴道壁（阴道炎）或生殖器官发炎或刺激所引起。
医生还会检查与肾脏疾病相关的患者皮肤变化。他们会用听诊器听诊心脏和肺部，从而检查可能表明肾脏疾病的心脏和肺部异常声响。若医生怀疑有慢性肾病，他们会进行检查以确保患者没有感觉到困倦或意识混乱。