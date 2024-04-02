饮用足量的水

控制饮食和使用药物能够降低尿量

为防止脱水，精氨酸加压素抵抗症患者一旦感到口渴，就必须喝足量的水。必须经常喂婴儿、幼龄儿童以及病重老年患者喝水。摄入足够水的患者不太可能脱水，但几小时不喝水会导致严重脱水。

低盐低蛋白饮食会有帮助。

非甾体抗炎药 (NSAID) 与噻嗪类利尿剂有时可用于治疗该疾病。NSAID 与噻嗪类利尿剂通过不同的机制来增加肾脏再吸收的钠与水的量。这些变化能够降低尿量。