反流性肾病是因尿流从膀胱回流到输尿管和肾脏而引起的肾脏瘢痕。

（也请参阅肾脏滤过疾病概述和尿液反流。）

正常情况下，在膀胱与输尿管连接处，输尿管隧道会稍微向膀胱壁倾斜。膀胱壁肌肉会帮助保持输尿管末端关闭，因此尿液只能从输尿管到膀胱这一个方向流动。一些人出生时就有输尿管与膀胱连接处异常，尿液会在排尿时从膀胱回流到输尿管。该病症被称为膀胱输尿管反流 (VUR)，其可发生于一侧或双侧输尿管。尿液回流令尿路感染 (UTI) 的发病率上升，并可导致肾发炎和瘢痕形成（一种称作反流性肾病的病症）。

在患有导致发烧的 UTI 的人群中，约有 30% 至 45% 的儿童以及约 1% 的新生儿患有 VUR。VUR 有时有家族性发病，不常见于黑人。大约在 5 岁后，儿童的 VUR 一般都会缓解。

VUR 不会引起症状，但患有 VUR 的儿童可能会有 UTI 反复发作。反流性肾病不会引起症状。患有反流性肾病的儿童有时会有慢性肾脏疾病（有时发生于青春期）。

反流性肾病的诊断 影像学检查 医生怀疑下列儿童患有膀胱输尿管反流 (VUR)： 3 岁或以下患有 UTI 者

5 岁或以下患有 UTI 并有发烧者

反复发作 UTI 者

患有 UTI 的任何年龄的男性 对于其近亲患有疾病的儿童，反复发作尿路感染 (UTI) 的儿童或成人，以及成像检查显示有肾脏瘢痕形成的人，医生有时也怀疑他们患有 VUR。 若常规产前超声显示肾脏肿胀（称作肾盂积水），医生可能怀疑胎儿有 VUR。 若怀疑有 VUR，医生可进行成像检查来检测可导致 VUR 的肾脏与输尿管异常，以及可能导致的任何肾脏损伤。这些检查包括超声检查、排泄性膀胱尿道造影以及放射性核素膀胱尿道造影。若 VUR 缓解但导致瘢痕，则瘢痕可见于成像检查。