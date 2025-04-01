skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

反流性肾病

（膀胱输尿管反流）

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Reviewed ByNavin Jaipaul, MD, MHS, Loma Linda University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2025
浏览专业版

反流性肾病是因尿流从膀胱回流到输尿管和肾脏而引起的肾脏瘢痕。

（也请参阅肾脏滤过疾病概述尿液反流。）

正常情况下，在膀胱与输尿管连接处，输尿管隧道会稍微向膀胱壁倾斜。膀胱壁肌肉会帮助保持输尿管末端关闭，因此尿液只能从输尿管到膀胱这一个方向流动。一些人出生时就有输尿管与膀胱连接处异常，尿液会在排尿时从膀胱回流到输尿管。该病症被称为膀胱输尿管反流 (VUR)，其可发生于一侧或双侧输尿管。尿液回流令尿路感染 (UTI) 的发病率上升，并可导致肾发炎和瘢痕形成（一种称作反流性肾病的病症）。

在患有导致发烧的 UTI 的人群中，约有 30% 至 45% 的儿童以及约 1% 的新生儿患有 VUR。VUR 有时有家族性发病，不常见于黑人。大约在 5 岁后，儿童的 VUR 一般都会缓解。

VUR 不会引起症状，但患有 VUR 的儿童可能会有 UTI 反复发作。反流性肾病不会引起症状。患有反流性肾病的儿童有时会有慢性肾脏疾病（有时发生于青春期）。

反流性肾病的诊断

  • 影像学检查

医生怀疑下列儿童患有膀胱输尿管反流 (VUR)：

  • 3 岁或以下患有 UTI 者

  • 5 岁或以下患有 UTI 并有发烧者

  • 反复发作 UTI 者

  • 患有 UTI 的任何年龄的男性

对于其近亲患有疾病的儿童，反复发作尿路感染 (UTI) 的儿童或成人，以及成像检查显示有肾脏瘢痕形成的人，医生有时也怀疑他们患有 VUR。

若常规产前超声显示肾脏肿胀（称作肾盂积水），医生可能怀疑胎儿有 VUR。

若怀疑有 VUR，医生可进行成像检查来检测可导致 VUR 的肾脏与输尿管异常，以及可能导致的任何肾脏损伤。这些检查包括超声检查排泄性膀胱尿道造影以及放射性核素膀胱尿道造影。若 VUR 缓解但导致瘢痕，则瘢痕可见于成像检查。

反流性肾病的治疗

  • 有时需要接受抗生素治疗预防感染

  • 有时需要进行手术

患有膀胱输尿管反流 (VUR) 的儿童及其父母应认识到尿路感染 (UTI) 的症状因年龄而不同。其可包括发烧、呕吐、排尿灼烧感以及无法控制膀胱。若回流症状为中度或严重，儿童需要服用抗生素来预防 UTI。但是还不清楚服用抗生素能否预防肾损伤。

患有严重 VUR 的儿童有时须接受旨在增强输尿管到膀胱开口的周围组织的手术，从而阻止尿液回流到输尿管。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国肾脏基金会，膀胱输尿管反流 (VUR)

  2. 美国国家肾脏基金会，婴儿和儿童膀胱输尿管反流 (VUR)

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。