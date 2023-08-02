每一侧肾脏包含约 1 百万个滤过单位（肾小球）。肾小球由许多在显微镜下可以看到的带孔的微细血管簇（毛细血管）组成。这些毛细血管可以从血流中滤过液体进入到一套微型管系统中，后者使其中的液体成为尿液。肾小管分泌并再吸收液体中的化学物质与物质，并使其成为尿液。尿液随后从肾小管中排泄到越来越大的管道中，直至离开肾脏。正常情况下，这一滤过系统允许液体和小分子物质（但绝大多数没有蛋白或血细胞—无症状性蛋白尿和血尿综合征）漏入到小管中。

基于对肾脏不同部位的影响，肾脏疾病分为 3 类：

一些疾病具备肾小球肾炎和肾病综合征的特点。

一个单独的疾病，称为反流性肾病，由于尿液从膀胱回流到肾脏，增加了尿路感染的风险，并可能引起肾脏的炎症和疤痕形成。

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肾小球肾炎、肾病综合征以及肾小管间质性肾炎并非具体的疾病，而是疾病的类型。每类疾病中都有许多具体的疾病，而许多具体的病症都会引起每一类中的疾病。例如膜性增生性肾小球性肾炎是因免疫反应而导致的肾脏过滤细胞的发炎。免疫反应可能是由几种自身免疫性疾病中的一种（如系统性红斑狼疮 [狼疮]）导致的，或因感染或癌症导致的。

在肾小球肾炎中，发炎通常是异常的免疫反应导致的。这一反应可以有 2 种表现形式：

抗体（机体合成的用以攻击特异性分子，即抗原的蛋白质）直接攻击肾脏细胞或肾脏细胞捕获的分子，引发炎症。

附着于肾脏外部抗原上的抗体，以及这些抗原-抗体（或免疫）复合物通过血流进入肾脏并滞留在肾小球内，导致发炎。

如果受损伤的肾小球达到一定数量，肾功能即下降。这时，尿液生成减少，血液中代谢废物堆积。当损伤加重时，炎症细胞和损伤的肾小球细胞堆积，压迫肾小球毛细血管从而影响其滤过功能。病情进一步加重，会削弱肾功能，导致尿液生成减少。有些病例，小血管中可以形成微血栓，进一步使肾功能恶化。少数情况下，肾小球肾炎由于遗传引起。另有些患者，肾小球肾炎由血管的炎症（血管炎）引起。

肾病综合征导致大量蛋白质从血液漏至尿液中。这可以由肾小球的炎症性损伤或非炎症性疾病引起。炎症引起的肾病综合征患者，尿液中可出现红细胞。这时肾病综合征就有了与肾小球肾炎相似的临床特征。非炎症性肾病综合征，尿液中没有红细胞。某些形式的肾病综合征可以非常严重。肾小球瘢痕化以后，临床上就出现了肾功能衰竭（大部分肾功能丧失）。在肾病综合征的轻症患者，肾功能下降并不明显。

肾小管间质性肾炎常由对某种药物过敏或中毒引起。肾脏组织中出现白细胞或瘢痕组织。肾脏的感染（肾盂肾炎）也可以引起肾小管间质性肾炎。当炎症损伤小管和周围组织时，肾脏可能无法执行其正常功能，如浓缩尿液，导致尿液过度稀释。肾脏也可能不能清除（排泄）体内废物，或平衡酸类、钠和其他电解质（如钾）的排泄。如果损害严重并累及双侧肾脏，将导致肾衰竭。