症状通常缓慢出现。随着肾功能衰竭的进展和代谢废物积聚在血液中，症状会进展。

轻中度肾功能衰退患者只有轻微症状，如夜间需要数次排尿（夜尿）。夜尿增多是由于肾脏不能重吸收水分减少尿液生成的量并使之浓缩，这一过程常在夜间进行。

随着肾功能的恶化，血液中代谢废物逐渐堆积，患者可感到疲劳、全身虚弱和反应迟钝。一些人出现食欲下降和气短。贫血是疲劳和全身虚弱的原因之一。

代谢废物的增多也会引起食欲下降、恶心、呕吐、口腔异味，这可以导致营养不良和体重减轻。慢性肾病患者容易出现淤斑或在割伤或其他损伤后出血时间延长。慢性肾病也降低了机体对感染的抵抗力。痛风可导致急性关节炎和关节疼痛与肿胀。

肾功能严重丧失可导致代谢废物在血液中增加至更高水平。肌肉和神经损伤可引起肌肉抽搐、肌肉无力、痉挛和疼痛。患者四肢末端会出现针刺样疼痛，某些部位还可能出现感觉丧失。他们可能会出现不宁腿综合征。脑病是一种大脑功能不良的状态，可导致意识模糊、昏睡和抽搐。

心力衰竭发生时，患者出现气短。可能会出现身体肿胀，尤其是腿部。心包炎可引起胸痛和低血压。晚期慢性肾病患者常常发生胃肠道溃疡和出血。皮肤可变成黄褐色和/或干燥，偶尔由于血液中尿素浓度太高以致形成结晶随汗排出，在皮肤表面形成一层白色粉末。一些慢性肾病患者会出现全身瘙痒。他们的呼吸气味难闻。