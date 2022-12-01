排尿过多或频繁的病因

排尿过多或频繁的病因

尿量增多的某些病因不同于尿频的病因。但是许多尿量过多的人也会尿频，因为这两种症状通常被一并看诊。

尿频最常见的原因有

膀胱感染（最常见于女性和儿童）

小便失禁

前列腺非癌变增生（良性前列腺增生，最常见于 50 岁以上的男性）

尿路结石

大多数成人与儿童多尿的原因是

控制不佳的糖尿病（最常见）

摄入液体太多（烦渴）

尿崩症

服用利尿药物或物质（增加排尿），如酒精或咖啡因

尿崩症因抗利尿激素（或加压素）问题的原因而导致多尿。抗利尿激素能帮助肾脏再吸收液体。如果抗利尿激素生成过少（称为中枢性尿崩症）或如果肾脏对其不敏感（肾性尿崩症）时，患者出现排尿过多。

患有某些肾病（如间质性肾炎或镰状细胞贫血导致的肾损伤）的人士也可能尿多，因为这些疾病也能降低肾脏再吸收的液体量。

罕见情况下，尿频是由脊髓损伤或疾病引起。