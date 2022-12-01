绝大多数人每天排尿4～6次，大多在日间。正常情况下，成人一天要排出 3 杯（700 毫升）到 3 夸脱（3 升）的尿液。排尿增多指
尿量增多（多尿）
尿量正常但感觉需要更多次排尿（尿频）
两者都有
尿频可伴随尿急感（尿急）。由于需要起夜（夜尿），因此许多人尤其担心多尿。若在临睡前喝下太多液体，则即便他们的总饮用量正常，也会有夜尿。
（请参阅尿路疾病症状概述。）
排尿过多或频繁的病因
尿量增多的某些病因不同于尿频的病因。但是许多尿量过多的人也会尿频，因为这两种症状通常被一并看诊。
尿频最常见的原因有
大多数成人与儿童多尿的原因是
控制不佳的糖尿病（最常见）
摄入液体太多（烦渴）
尿崩症
服用利尿药物或物质（增加排尿），如酒精或咖啡因
尿崩症因抗利尿激素（或加压素）问题的原因而导致多尿。抗利尿激素能帮助肾脏再吸收液体。如果抗利尿激素生成过少（称为中枢性尿崩症）或如果肾脏对其不敏感（肾性尿崩症）时，患者出现排尿过多。
患有某些肾病（如间质性肾炎或镰状细胞贫血导致的肾损伤）的人士也可能尿多，因为这些疾病也能降低肾脏再吸收的液体量。
罕见情况下，尿频是由脊髓损伤或疾病引起。
排尿过多或频繁的评估
许多人羞于和医生讨论有关排尿的问题。但一些导致排尿过多的疾病很严重，尿量过多的患者应该接受医生的评估。以下信息帮助人们了解何时就医及评估中的预期。
警示体征
在尿量过多的人群中，某些症状和特点应引起重视。它们包括
双腿无力
发烧及背痛
突然发作或在出生后几年发作
盗汗、咳嗽和体重减轻（尤其是有重度吸烟史的患者）
心理健康障碍
何时就医
腿部无力者应立即去医院就医，因为他们可能患有脊髓疾病。发烧及背痛者应在一天内就医，因为他们可能发生肾脏感染。有其他警示症状的患者应在一或者两天内看医生。没有警示症状的患者应在方便时尽快安排约诊，一般在几天到一周内（虽然若症状发展了数周或更长时间且不严重，等待更长时间也不会有问题）。
医生会怎么做
医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示排尿过多的病因和可能需要进行的检查（请参阅表排尿过多的一些原因和特征）。
医生询问
摄入和排尿的液体量，以确定问题涉及尿频还是多尿
症状的持续时间
是否有其他泌尿问题
患者是否正在服用利尿剂（药物和增加尿液生成的其他物质），包括含咖啡因的饮料
一些明显的结果为尿频的病因提供了一些线索。排尿时疼痛或灼烧感、发烧、背痛或腰侧痛可能指示感染。对于摄入大量含咖啡因饮料的人士或开始利尿剂治疗的人士，利尿药物可能是病因。有其他排尿问题（如开始排尿困难，弱尿流及排尿结束时滴尿）的男性最有可能患前列腺疾病。
一些明显的结果为多尿的病因提供了一些线索。例如在出生后前几年出现的多尿可能是遗传疾病（如中枢性尿崩症或肾性尿崩症或 1 型糖尿病）引起的。
女性体检一般包括骨盆检查以及对宫颈和阴道液体取样以检查性传播感染。男性要检查阴茎有无分泌物，且医生还要进行直肠指检来检查前列腺。
排尿过多的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
主要导致尿频的疾病
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
排尿有灼烧感或疼痛感
有时发烧以及后背下部或腰侧有痛感
有时尿血或尿液有异味
妊娠
一般在妊娠的最后几个月
医生的检查
有时进行尿液分析（检查有无尿路感染）
前列腺增生（良性或癌性）
主要见于 50 岁以上的男性
缓慢恶化的泌尿症状，如难以排尿、弱尿流及排尿结束时滴尿以及尿不尽感觉
通常在进行直肠指检时检查到
检测 PSA 水平的血检
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
有时进行超声检查
前列腺炎（前列腺感染）
在进行直肠指检时检查到前列腺有触痛
常有发烧、难以排尿以及排尿有灼烧感或痛感
有时尿中有血
在某些情况下有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
尿液分析和尿培养以及直肠指检
放射性膀胱炎（因放射治疗导致的膀胱伤害）
见于因癌症治疗而接受腹部下侧、前列腺或会阴（生殖器与肛门之间的部位）放射治疗的患者
医生的检查
有时要向膀胱插入一根可弯曲的可视管（膀胱镜检查）并进行活检
腿部无力与麻木
有时明显的伤害
脊柱的 MRI 检查
不阻塞尿流的尿路结石
后背下侧、腰侧或腹股沟偶有时隐时现的压榨性疼痛
取决于结石的位置，可能会有尿频或突然严重的尿急
尿液分析
肾脏、输尿管和膀胱的超声或 CT 检查
增加排尿的物质，如咖啡因、酒精或利尿剂
还见于不久前喝过含有咖啡因或酒精之饮料的健康人士，或近期开始服用利尿剂的人士
仅医生查体
无意中排尿，最常见于弯腰、咳嗽、打喷嚏或举升时（压力性尿失禁）
当把水注入膀胱后，测量膀胱内压力和尿量的变化（膀胱测压）
主要导致尿量增多的疾病
糖尿病（若控制不佳）
过度口渴
常见于小龄儿童
有时见于已知患有 2 型糖尿病的肥胖成年人
测量血糖（葡萄糖）水平
突发或逐渐发展的过度干渴
有时见于脑部损伤或做过手术的人
在患者脱水前后进行血检和尿检，然后施以抗利尿激素（禁水试验）
有时进行测量抗利尿激素的血检
逐渐发展的过度干渴
见于患有可能影响肾脏之疾病（如镰状细胞病、干燥综合征或癌症、甲状旁腺功能亢进引起的高血钙、淀粉样变性、结节病或某些遗传病）的人士，或服用可能影响肾脏之药物（一般是锂盐、西多福韦、膦甲酸或异环磷酰胺）的人士
在出生后最初几年或家庭成员喝过量水的儿童中发病
血液和尿液检测
有时进行禁水试验
使用利尿剂
也见于近期开始服用利尿剂的健康人士
有时见于私下服用利尿剂的人士（如竞技运动员或试图减肥的其他人士）
通常只进行医生检查
通常因为心理健康疾病而摄入太多液体（烦渴）
有时见于已知患有精神健康疾病的人群当中
与中枢性尿崩症的检查类似
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。
检查
医生开展尿液分析以及通常对大多数人执行尿培养。是否进行其他检查取决于医生在病史和体格检查中的发现（请参阅表排尿过多的一些原因和特征）。若医生不确定患者的尿量是否超常，他们可以收集并测量 24 小时内产生的尿量。若确定患者多尿，医生会检测血糖水平。若糖尿病并非多尿的病因且没有找到其他显著的原因（如静脉注射液体过多），则需要进行其他检查。医生会检测血液、尿液或两者中的电解质水平与某些盐分的浓度（容量渗透摩尔浓度）（一般是在患者脱水一段时间后以及被施以抗利尿激素后）。
排尿过多或频繁的治疗
治疗多尿的最好办法是治疗基础疾病。例如糖尿病可用饮食控制和运动，外加注射胰岛素和／或口服药物来治疗。在某些情况下，人们可通过降低咖啡或酒精摄入来缓解多尿。因夜间醒来排尿（夜尿）而困扰的患者可能需要在睡前减少液体摄入。
夜尿（遗尿）的儿童也可以通过激励疗法进行管理，在这种情况下，他们会因接受一些能够减少遗尿的行为训练而获得奖励（例如，在睡前去浴室的日历贴纸）。如果激励治疗不起作用，则可尝试排尿警报。如果其他措施失败，医生可开口服去氨加压素控制过度干渴和排尿
医生还可调整导致多尿的利尿剂之剂量。患有夜尿的成人可以使用膀胱松弛剂和药物来预防膀胱痉挛。耐药病例也可用去氨加压素治疗。
老年人须知：排尿过多或频繁
由于前列腺通常会随着年龄的增长而增大（称为良性前列腺增生），因此老年男性更容易尿频。由于众多因素的影响（如分娩后骨盆支撑组织变弱以及绝经后雌激素消失），尿频更常见于老年女性。老年男性和女性都更有可能服用利尿剂，因此这些药物可导致尿多。排尿过多的老年人经常要起夜（夜尿）。夜尿可导致睡眠问题和跌倒（尤其是患者匆忙跑到厕所或区域照明不好时）。针对良性前列腺增生的治疗包括口服药物，某些病例也可采取手术治疗。
关键点
尿路感染是儿童和女性尿频的最常见原因。
控制不佳的糖尿病是多尿的最常见原因。
良性前列腺增生是 50 岁以上男性的常见病因。
过度摄入咖啡因可导致所有人群尿频。