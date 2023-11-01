支气管镜检查是一种通过显像管（支气管镜）对喉部和气道进行的直接目视检查。
支气管镜（带有灯光的细的可视管）末端有一个摄像头，可让医生通过较大的气道（支气管）观察肺部。医生还可通过支气管镜使用小工具来采集肺部或气道组织的样本，以帮助诊断并治疗某些肺部疾病。医生通过患者的口鼻插入支气管镜，沿着气管向下进入气道。
支气管镜可能是
柔性
硬性
大多数的支气管镜检查流程，尤其是用于诊断疾病，都是使用柔性支气管镜完成的。
有些诊断和治疗程序需要使用硬性支气管镜，并在医院行全身麻醉下完成。例如，清除异物、控制出血或扩大气道等最好在手术室用硬性金属支气管镜完成。
大多数使用柔性支气管镜进行的检查流程可以在门诊中进行，这意味着患者无需住院。有时患者在进行该流程前会被注射镇静剂，会使用局部（鼻和/或吸入）麻醉剂。
（另见肺部疾病病史和体格检查与呼吸系统概述。）
了解柔性支气管镜检查
为直接查看气道，医生会将一个软性支气管镜穿过患者的鼻孔或进入口腔，然后向下进入气道。圆圈图显示医师镜下所见的图像。
支气管镜可用于
对于烧伤或可能吸入烟雾的患者，评估气道和喉部（喉）的损伤情况
如果担心病因是罕见的细菌，或可能难以治疗（例如，对于有获得性免疫缺陷综合征 [AIDS] 或其他免疫系统缺陷疾病的患者），则要明确肺部感染的病因（如肺炎）
检查气道，并从可能癌变的部位采集组织标本
检查肺部出血的来源
ANTONIA REEVE/科学图片库
支气管镜检查可帮助医生治疗某些病症。例如，支气管镜可用于
作为引导，可以插入导管来辅助呼吸（气管插管）
将药物或物质放置在肺的特定区域
清除分泌物、血液、脓液和异物
在进行支气管镜检查前患者应禁饮禁食至少 6 小时。通常对进行软性支气管镜检查的患者给予镇静，而对进行硬性支气管镜检查的患者给予全身麻醉。进行软性支气管镜检查时，将麻醉剂喷入喉咙和鼻腔，然后将支气管镜穿过鼻孔、口腔或呼吸管并进入肺气道。
在进行支气管镜检查之后，患者需要观察 2 到 4 个小时。如果取出了组织标本，可进行胸部 X 线检查以确认是否有并发症，如出血或气胸（空气在胸腔内但在肺部外侧）。
支气管镜检查的操作
有时，作为支气管镜检查的一部分，医生会执行其他操作来采集标本，以便在实验室进行检查。
支气管肺泡灌洗是一种医生可用于采集支气管镜无法窥视的较小气道和气囊（肺泡）内标本的程序。将支气管镜楔入小气道后，医生则通过此仪器注入盐水（生理盐水）。然后用支气管镜吸出含有细胞或细菌的液体。对收集液进行显微镜检查有助于诊断感染和癌症。液体也可被接种到含有特殊营养基的器皿中并放置一段时间以观察有无细菌生长（细菌培养），这是诊断感染的一种好方法。
经气管镜肺活检用通过支气管镜通道的抓取钳获得肺组织标本（样片）。支气管镜逐渐穿过小气道直至到达疑为病灶的部位。医生可通过荧光镜（利用 X 线技术将体内结构成像于屏幕的装置）的引导帮助确定病变部位。该引导还会降低意外刺破肺及导致空气漏入胸膜腔（气胸）的风险。虽然经支气管肺活检增加了并发症的危险，但它常能提供更多的诊断性信息，从而避免一些较大的手术。
有时也需要经支气管针吸。在这个过程中，活检针通过支气管镜进入支气管壁。针吸可在直视下穿过大气道壁，也可利用X线图像处理器穿过小气道壁。医生可以在显微镜下从可疑病灶的淋巴结抽吸细胞作为样本。支气管内超声检查 (EBUS) 可用于帮助引导穿刺活检。
在支气管冲洗的同时，通过支气管镜注入盐水溶液，随后将样本从气道中吸出。然后可以检查样本中的细胞和其他物质，以帮助识别肺部疾病。支气管冲洗与支气管肺泡灌洗相似，但用水量少得多。
在支气管刷检中，通过支气管镜推进毛刷，用于松开关注区域的细胞，以便进行检查。
导航支气管镜检查使用软件结合计算机断层扫描 (CT) 采集的图像，构建肺部“虚拟”路径图（3 维）。该图用于确定到达活检目标区域的路径，其位于肺深部（外周）。与肺外周较近区域相比，这些区域更难通过支气管镜进入。在导航支气管镜检查期间，支气管镜成像可与虚拟路径图实时组合，以帮助沿着最佳路径引导支气管镜。电磁导航支气管镜检查是一种导航支气管镜检查，也使用从电磁场中导出的图像。