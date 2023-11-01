支气管镜检查是一种通过显像管（支气管镜）对喉部和气道进行的直接目视检查。

支气管镜（带有灯光的细的可视管）末端有一个摄像头，可让医生通过较大的气道（支气管）观察肺部。医生还可通过支气管镜使用小工具来采集肺部或气道组织的样本，以帮助诊断并治疗某些肺部疾病。医生通过患者的口鼻插入支气管镜，沿着气管向下进入气道。

支气管镜可能是

柔性

硬性

大多数的支气管镜检查流程，尤其是用于诊断疾病，都是使用柔性支气管镜完成的。

有些诊断和治疗程序需要使用硬性支气管镜，并在医院行全身麻醉下完成。例如，清除异物、控制出血或扩大气道等最好在手术室用硬性金属支气管镜完成。

大多数使用柔性支气管镜进行的检查流程可以在门诊中进行，这意味着患者无需住院。有时患者在进行该流程前会被注射镇静剂，会使用局部（鼻和/或吸入）麻醉剂。

（另见肺部疾病病史和体格检查与呼吸系统概述。）

支气管镜：气道可视化 视频

了解柔性支气管镜检查

支气管镜可用于

对于烧伤或可能吸入烟雾的患者，评估气道和喉部（喉）的损伤情况

如果担心病因是罕见的细菌，或可能难以治疗（例如，对于有获得性免疫缺陷综合征 [AIDS] 或其他免疫系统缺陷疾病的患者），则要明确肺部感染的病因（如肺炎）

检查气道，并从可能癌变的部位采集组织标本

检查肺部出血的来源

柔性支气管镜 图片 ANTONIA REEVE/科学图片库

支气管镜检查可帮助医生治疗某些病症。例如，支气管镜可用于

作为引导，可以插入导管来辅助呼吸（气管插管）

将药物或物质放置在肺的特定区域

清除分泌物、血液、脓液和异物

柔性支气管镜：插入 视频

在进行支气管镜检查前患者应禁饮禁食至少 6 小时。通常对进行软性支气管镜检查的患者给予镇静，而对进行硬性支气管镜检查的患者给予全身麻醉。进行软性支气管镜检查时，将麻醉剂喷入喉咙和鼻腔，然后将支气管镜穿过鼻孔、口腔或呼吸管并进入肺气道。

在进行支气管镜检查之后，患者需要观察 2 到 4 个小时。如果取出了组织标本，可进行胸部 X 线检查以确认是否有并发症，如出血或气胸（空气在胸腔内但在肺部外侧）。