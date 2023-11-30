直接职业暴露仍然是导致石棉相关性疾病的主要原因。在大多数发达国家/地区，石棉的使用在过去几十年里有所减少。石棉仍然存在于旧建筑材料和某些产品中，如今，大多数职业暴露发生在前些年代建造/制造的含石棉产品的修复、翻新、移除或维护过程中。过去，工作场所的暴露水平通常要高得多。

传统上暴露风险最高的职业包括从事建筑工程的各种职业（绝缘工、管道工、木工、电工、屋顶工、干墙工）、维修工、造船工和海军人员、锅炉工和熔炉工、汽车制动机械工以及参与石棉开采和加工的个人。