石棉肺是吸入石棉粉尘导致的肺组织广泛瘢痕形成。
石棉肺引起呼吸困难和活动能力下降。
诊断通常需行胸部 X 线和 CT 检查。
治疗方法包括供氧及其他缓和呼吸的措施。
将接触石棉几率减少到最小可防止石棉肺。
（另见石棉相关性疾病概述和环境性与职业性肺部疾病概述。）
石棉是一种天然硅酸盐（一种矿物质），凭借其耐热性和结构特性可用于建筑和造船材料、汽车制动器和一些纺织品。
石棉肺是石棉暴露引起的一种间质性肺疾病。暴露于石棉和发病之间通常相隔 20 至 40 年。石棉肺在暴露时间较长和暴露强度较高的人中较早出现。
风险因素
直接职业暴露仍然是导致石棉相关性疾病的主要原因。在大多数发达国家/地区，石棉的使用在过去几十年里有所减少。石棉仍然存在于旧建筑材料和某些产品中，如今，大多数职业暴露发生在前些年代建造/制造的含石棉产品的修复、翻新、移除或维护过程中。过去，工作场所的暴露水平通常要高得多。
传统上暴露风险最高的职业包括从事建筑工程的各种职业（绝缘工、管道工、木工、电工、屋顶工、干墙工）、维修工、造船工和海军人员、锅炉工和熔炉工、汽车制动机械工以及参与石棉开采和加工的个人。
石棉肺的症状
石棉肺的症状逐渐出现。最初的症状为轻度呼吸困难和活动能力下降。
通常，石棉肺在多年内缓慢进展，并且在患者不再暴露于石棉后，仍会继续进展。
严重病例可导致严重的呼吸短促和一种称为肺心病的心力衰竭。
石棉肺的诊断
石棉暴露史
胸部成像（X 线或最好是高分辨率计算机断层扫描）
石棉肺的诊断基于暴露于石棉的历史和胸部成像，例如胸部 X 线或高分辨率计算机断层扫描 (CT)。
在无法确定诊断时，支气管肺泡灌洗（一种微创操作，包括向肺内灌注无菌盐水，然后取出液体进行分析）或肺活检可能有用。在样本中查找石棉纤维和/或石棉体有助于支持诊断，但不是必需的。
极少需要肺活检作出诊断。
石棉肺的治疗
石棉肺的预后
石棉肺一般在多年后缓慢进展。许多人症状轻微且状况良好，而有些人会出现进行性呼吸短促。少数患者出现呼吸衰竭和心力衰竭。
石棉肺患者患肺癌的风险显著增加。此外，暴露于石棉的人吸烟会增加患肺癌风险。
石棉肺的预防
预防措施包括避免暴露、消除职业和非职业环境中的石棉以及戒烟。吸烟和接触石棉的人可以通过戒烟来降低患肺癌的风险，并应遵循肺癌 CT 筛查建议。