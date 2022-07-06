脉搏血氧测定法

常使用对比超声心动图和／或核素肺扫描

对于出现呼吸短促的肝病患者，医生会怀疑肝肺综合征。若疑似患有肝肺综合症，医生会通过放置在手指上的传感器（脉搏血氧测定）测量患者血液中的氧气含量。有时医生还会采集患者吸入室内空气后和吸入纯氧后的血液标本，并测量两种标本中的血氧水平。

可帮助确诊的检查包括一种通过静脉注射溶液的超声心动图（显影剂超声心动图）及核素肺扫描。