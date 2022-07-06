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肝肺综合征指肝病患者中因肺小动脉扩宽（扩张）引起血氧水平过低。
肝肺综合征出现时有三种异常，导致血氧水平低下：
肺内动脉和静脉在显微镜下出现扩张。由于血管扩张，流过肺部的血液比能够经肺充分氧合的血液更多。
相比正常情况下，血液流过肺部的速度更快，使血液吸收足够氧气的时间更短。
输送富氧血液的动脉与输送贫氧血液的静脉之间的连接会出现异常，因此，将血液输送至身体的动脉中的血液会混合有富氧血液和缺氧血液。该混合物的氧气水平低于正常水平。
患者呼吸困难症状在坐位时加重，卧位时缓解。当患者坐起时血氧水平也会下降。多数患者还有慢性肝病的症状，如皮肤上出现小红点（蜘蛛痣）。
肝肺综合征的诊断
脉搏血氧测定法
常使用对比超声心动图和／或核素肺扫描
对于出现呼吸短促的肝病患者，医生会怀疑肝肺综合征。若疑似患有肝肺综合症，医生会通过放置在手指上的传感器（脉搏血氧测定）测量患者血液中的氧气含量。有时医生还会采集患者吸入室内空气后和吸入纯氧后的血液标本，并测量两种标本中的血氧水平。
可帮助确诊的检查包括一种通过静脉注射溶液的超声心动图（显影剂超声心动图）及核素肺扫描。
肝肺综合征的治疗
吸氧
肝肺综合征的主要治疗是补充氧气。肝移植后或如果基础肺病消退，则肝肺综合征会消失。