呼吸困难又称气短，是难以呼吸的不舒服的加深感觉。人们体验和描述的呼吸困难的不同取决于其病因。

正常人在运动或处于高海拔时，呼吸会加快，但很少会出现不适。肺内外的许多疾病会使人体在安静状态下出现呼吸加快。例如，发热患者呼吸频率往往会增加。

呼吸困难患者会出现呼吸加快伴空气很快被耗尽的感觉。并觉得呼吸不够深不够快。他们可能注意到在吸入或呼出空气时，需要更加用力扩张胸腔。其他的感觉还包括能觉察到吸气时辅助呼吸肌在帮助用力扩张胸廓，呼气时也在用力帮助排除气体；有呼气尚未结束时急需吸入气体的不适感；并常常有胸部紧缩感。

可能会出现其他症状，如咳嗽或胸痛，具体取决于呼吸困难的原因。

呼吸短促的病因 呼吸困难常由肺部或心脏疾病引起（见表呼吸短促的某些原因和特点）。 总体而言，最常见的原因包括 哮喘

肺炎

慢性阻塞性肺疾病（COPD）

心脏病发作或心绞痛（由于心脏供血供氧不足引起的胸痛，称为心肌缺血）

心力衰竭

身体功能失调（例如因不活动导致的肌肉和心脏变弱）

体重增加

妊娠 肺栓塞（肺动脉的突然阻塞，通常由血凝块引起）是一种少见但严重的原因。 对于有慢性肺病和心脏病的患者，最常见的原因 疾病的恶化 然而，那些人也会患有其他疾病。例如，长期哮喘的人可能会有心脏病发作，或有慢性心力衰竭的人可能患肺炎。 肺部疾病 肺部疾病患者通常在运动时会感到呼吸困难。在运动中机体产生更多的二氧化碳并需要更多的氧气。当血中二氧化碳含量上升或氧含量下降时，大脑呼吸中枢就会使呼吸频率加快。如果心脏或肺部不能正常工作，甚至极小用力都可能使呼吸速度剧烈增加并出现呼吸困难。呼吸困难这种不舒服的感觉，使得患者避免运动。严重的肺部疾病患者在休息时也会出现呼吸困难。 呼吸困难可能是由于 限制性肺疾病

阻塞性肺疾病 如出现限制性肺疾病（例如特发性肺间质纤维化），肺部会变僵硬，并且在吸气时需要更用力肺部才会扩张。严重脊柱弯曲（脊柱侧凸）还会限制呼吸，因为减少了肋骨篮的活动。 如出现阻塞性疾病（比如慢性阻塞性肺疾病或哮喘），气道变窄会导致气流阻力增加。当吸气时气道扩大，使得空气进入。但由于呼气时气道狭窄，气体不能像正常时迅速从肺内呼出，呼吸变得更加费力。呼气后如果过多空气留在肺部，则会导致呼吸困难。 当哮喘发作时患者会出现呼吸困难。医生通常会建议患者随身携带一个吸入器当发作时方便使用。吸入器中的药物可以帮助扩张气道。 心力衰竭 心脏泵血通过肺部。如心脏泵血不足（称为心脏衰竭），液体则聚集在肺内，这种疾病称为肺水肿。这种情况导致呼吸困难常伴有胸部压迫或窒息感。肺内液体聚集还会使气道变窄并导致喘息，这种疾病称为心源性哮喘。 一些心衰患者有端坐呼吸或者夜间阵发性呼吸困难或者两者都有的经历。端坐呼吸是指患者躺下出现但坐起即可缓解的呼吸困难。夜间阵发性呼吸困难是在睡眠中突发的，常为恐怖的呼吸困难发作。患者因憋气而惊醒，被迫采取坐位或站位进行呼吸。这种病症是端坐呼吸的一种极端表现，是严重心脏衰竭的一种体征。 贫血 当患者贫血或因受伤而大量失血时，他们体内的红细胞变少。呼吸困难还可发生于贫血或失血患者，是由于携带氧气至组织的红细胞数量减少所致，患者呼吸反射性加深加快，努力使血中氧含量增加。当坐着不动时，很多贫血患者不会感觉不适。但是，当他们进行体力活动时往往会感觉呼吸困难，因为血液不能提供人体需要的增加的氧气。因此，他们呼吸反射性的加深加快以努力增加血液中的氧含量。 其他病因 一些导致血液酸性增高（称为代谢性酸中毒）的情况也可导致呼吸困难和喘息加快。比如严重的肾功能不全、糖尿病突然病情加重、服用某些特殊药物或吸毒者。贫血和心衰也会加重肾功能不全患者的呼吸困难。 如出现过度通气综合征，患者感到无法获得足够的氧气，其呼吸会加深加快。这种情况更多见于焦虑而非器质性疾病所致。这类患者常有恐惧、胸痛等，甚至认为自己患有心脏病。患者可发生感觉的改变，常表现为手、足和口角发麻。

呼吸短促的评估 下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。 警示体征 有呼吸困难的患者，以下的症状需要特别注意： 休息时呼吸困难

情绪激动或意识错乱或意识水平下降

胸部不适或感觉心怦怦直跳、飞快或漏掉一次心跳（心悸）

体重减轻

盗汗 何时就医 休息时有呼吸短促、胸痛、心悸、情绪激动、意识混乱、意识水平下降或有气体进出肺部困难的患者应该马上去医院。这样的人可能需要立即检查、治疗，有时需要住院。其他情况应向医生电话咨询。医生能够根据他们症状的性质和严重程度，年龄，以及基本的医疗条件，来决定他们是否需要迅速的评估。通常，他们会在几天之内接受评估。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史询问和体格检查中的发现往往提示病因以及可能需要进行的检查（见表呼吸短促的某些原因和特点）。 医生询问问题以确定 呼吸困难是何时开始的

是突然出现还是逐渐发生

患者感到呼吸短促有多长时间

是否有某些情况（如感冒，劳累，接触过敏原，或躺着）引发或使其加重 患者也会被问及既往病史（包括任何肺或心脏疾病），吸烟史，有无高血压或高胆固醇水平的家庭成员，以及有无肺栓塞的危险因素（如最近住院，手术或长途旅行）。 体格检查侧重于心脏和肺部。医生听诊肺部是否有充血、哮喘音、以及称为爆裂音的不正常呼吸音。他们听诊心脏是否有杂音（提示心脏瓣膜疾病）。两条腿均肿胀提示心力衰竭，但仅有一条腿肿胀更可能是由于腿部血凝块。腿部的血凝块可能会脱落并随血液流动进入肺，造成肺栓塞。 表格 呼吸困难的某些原因和特点 表格 检查 为了帮助确定问题的严重性，医生通过在患者手指上放置一个传感器来测量血液中的氧含量（脉搏血氧仪）。通常情况下，他们还采取胸部 X 线检查，除非该人确实已确诊患有的慢性疾病的轻度急性发作，如哮喘或心衰。胸部 X 线检查可为肺萎陷，肺炎和其他许多肺部和心脏异常提供依据。对于大多数成年人，心电图（ECG）是为了检查心脏供血不足。 根据检查结果进行其他检查（见表呼吸短促的某些原因和特点）。当医生的体格检查提示肺部疾病但胸部 X 线检查却不能支持诊断时，需要做评估肺功能是否良好的检查（肺功能测试）。肺功能测验能够评估限制或阻塞的程度以及肺部输送空气中的氧气至血液的能力。肺部的问题可能包括限制性和阻塞性通气功能障碍以及氧气的转运功能的异常。 对于有中度或高度肺栓塞风险的患者，需要进行专业的影像学检查，如计算机断层扫描血管造影或通气/灌注扫描。对于肺栓塞的低风险的人，可能需要进行 D-二聚体检测。这种血液检测可帮助确定或排除凝血块。其他检查可能对于诊断和进一步评估贫血、心脏疾病，及某些特定的肺问题是必要的。 实验室检测 D-二聚体检测

呼吸短促的治疗 治疗呼吸困难需针对其病因。 低氧血症的患者将行塑料鼻导管或面部佩戴塑料面罩供氧。严重的病例，特别是不能够快、够深呼吸的病人，可辅助以机械通气，使用呼吸管插入气管或贴合紧密面罩。 鼻套管 图片 对于有心脏病发作、肺栓塞和绝症等各种疾病的患者，静脉注射吗啡，以缓解焦虑和呼吸困难带来的不适。