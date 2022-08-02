呼吸机有两种主要方式可让空气进入肺部：

通过一根塑料管插入您的气管（称为有创通气，因为管道“侵入”您的身体）

通过紧密贴合的面罩（称为无创通气）

有创通气用于需要最大程度帮助呼吸的患者。医生可以通过以下方式将导管放入气管：

口腔（最常见）

鼻子

颈部前方的小切口（称为气管造口术）

如果您需要使用呼吸机超过数天，您将接受气管造口术。气管造口管从您的喉头下方进入气管内。这样导管就不会压迫您的声带，压迫会损伤声带。

在您鼻腔或喉咙插一根导管会不舒服，所以会静脉给药让您放松和舒适。

如果您清醒，自主呼吸功能很好，但需要一些帮助，可以使用无创通气。如果您无意识或非常虚弱，则无创通气不起作用。这是因为舌头会掉回喉咙里，面罩里的空气无法通过。

使用有创和无创通气时，医生会对呼吸机进行编程，这样您就能获得合适的氧气量和合适的呼吸次数。呼吸机可以判断您是否能够自主呼吸，然后进行调整来帮助您呼吸。