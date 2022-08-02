通气与呼吸相同。这是空气进出肺部的运动。有时，您呼吸时需要呼吸机的辅助。
什么是呼吸机？
呼吸机是帮助您呼吸的一种呼吸机器——这种过程称为机械通气
呼吸机通过压力将空气推入肺部
通常空气与纯氧混合，所以它比室内空气含有更多的氧气
医生通过设置呼吸机来控制您的呼吸频率和您吸入的空气量
呼吸机可以进行您所有的呼吸，或者只是帮助呼气
为什么有人需要呼吸机？
呼吸机如何工作？
呼吸机有两种主要方式可让空气进入肺部：
通过一根塑料管插入您的气管（称为有创通气，因为管道“侵入”您的身体）
通过紧密贴合的面罩（称为无创通气）
有创通气用于需要最大程度帮助呼吸的患者。医生可以通过以下方式将导管放入气管：
口腔（最常见）
鼻子
颈部前方的小切口（称为气管造口术）
如果您需要使用呼吸机超过数天，您将接受气管造口术。气管造口管从您的喉头下方进入气管内。这样导管就不会压迫您的声带，压迫会损伤声带。
在您鼻腔或喉咙插一根导管会不舒服，所以会静脉给药让您放松和舒适。
如果您清醒，自主呼吸功能很好，但需要一些帮助，可以使用无创通气。如果您无意识或非常虚弱，则无创通气不起作用。这是因为舌头会掉回喉咙里，面罩里的空气无法通过。
使用有创和无创通气时，医生会对呼吸机进行编程，这样您就能获得合适的氧气量和合适的呼吸次数。呼吸机可以判断您是否能够自主呼吸，然后进行调整来帮助您呼吸。
使用呼吸机时可能会出现哪些问题？
使用呼吸机时可能出现的问题包括：
使用呼吸机时您无法进食。如果您使用呼吸机超过数天，您将需要通过胃管喂食。
我是否会难以脱离呼吸机？
您可能听说有些患者会难以脱离呼吸机。有 2 个可能的原因：
最初的问题并没有得到改善
呼吸肌肉由于不使用而变得虚弱
理想情况下，您只需要使用呼吸机一小段时间，直到您的问题消失。例如，药物过量逐渐消退或治疗阻止了哮喘发作。但有些问题不会消失。例如，卒中或严重损伤致脑损伤的患者可能永远无法恢复到可以脱离呼吸机的程度。
如果您长时间使用呼吸机，您的呼吸肌可能会变得无力。在这种情况下，医生通过让您每天自行呼吸一段时间来锻炼您的肌肉。您的呼吸会逐渐增强，直到您不再需要呼吸机。