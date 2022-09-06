良性前列腺增生(BPH)是前列腺的非癌性（良性）增大，可以引起排尿困难。
前列腺大小随年龄增加而增大。
可出现排尿困难和尿频、尿急的症状。
通常前列腺增生的诊断需要依据经直肠的前列腺超声检查，同时也需要做抽血检查以排除前列腺癌的可能。
如果需要，可以服用让膀胱和前列腺平滑肌放松的药物（如坦索罗辛）或让前列腺缩小的药物（如非那雄胺），但有时需要行手术治疗。
前列腺是男性的一个腺体，位于膀胱下方并包绕着尿道。该腺体连同附近的精囊，产生大量的液体构成男性射精时射出的液体（精液）。年轻人的前列腺为胡桃大小，但会随着年龄的增长而增大。
随着前列腺增大，它会逐渐压迫尿道并阻碍尿液流动（尿路梗阻）。BPH患者排尿时，膀胱可能不能完全排空。因此，尿液在膀胱中停滞，使男性容易患泌尿道感染 (UTI) 和膀胱结石。长期的梗阻可以损害膀胱功能并最终导致肾脏功能损坏。
男性生殖器官
BPH 的病因
前列腺增生症(benign prostatic hyperplasia，BPH)的发病率随年龄增加而升高，特别是在50岁以后。准确的病因尚不清楚，但可能涉及激素，包括睾酮，尤其是二氢睾酮（一种与睾酮相关的激素）的变化。
非处方抗组胺类和鼻用抗充血剂等药物可以增加尿流的阻力或降低膀胱的收缩能力，引起 BPH 患者暂时性尿潴留。
BPH 的症状
当前列腺增大开始阻塞尿流时，良性前列腺增生(BPH)患者开始出现症状。医疗保健提供者有时会使用术语下泌尿道症状来描述BPH可能引起的症状组合。最初，患者可能有初始排尿困难，也可能有排尿不尽。也可能有排尿不尽。由于膀胱不能完全排空，患者不得不增加排尿次数，故出现尿频，特别是夜尿次数多。而且，也可有尿急。尿量和尿流的力量都明显减小，在排尿末可出现尿流滴沥。
良性前列腺增生 (BPH) 的下泌尿道症状也可由其它疾病引起，包括感染、前列腺癌和膀胱过度活动症。
并发症
增大的前列腺也可能引起其它问题，但这些问题仅影响少数 BPH 男性。尿流阻塞并在膀胱中潴留一些尿液可能会增加膀胱中的压力，并限制从肾脏流出的尿液，从而使肾脏承受更大的压力。这增加的压力可能会影响肾功能，如果能及早的解除梗阻，这种影响常常是暂时的。
如果梗阻长期不能缓解，膀胱过度扩张，可引起充溢性尿失禁。随着膀胱的伸展，膀胱和尿道内的小静脉也被拉伸。当患者用力排尿时，这些静脉有时会破裂，引起血尿。
尿液从膀胱流出可能被完全阻塞（尿潴留），使排尿变得不可能，通常会导致下腹部饱胀感和剧烈疼痛。但是，有时尿潴留的症状很少或者甚至没有症状，直到潴留十分严重。以下因素可诱发尿潴留：
静止不动（例如当卧床休息时）
暴露于寒冷环境
延迟排尿很长时间
使用某些麻醉剂、酒精、苯丙胺、可卡因、阿片类药物或有抗胆碱能效应的药物（参见侧栏抗胆碱能类药物：意味者什么？），如抗组胺药和减充血剂和某些抗抑郁药
前列腺增大时会发生什么？
在良性前列腺增生初期，前列腺就表现为肥大。通常前列腺像一个核桃大小，但前列腺增生时可能变得像网球一样大。增生的前列腺挤压尿道，促使尿排除身体。因此，尿液可能流动得很慢。
BPH 的诊断
直肠检查
有时测定尿流率
有时进行活检或磁共振成像(MRI)检查
医生通过在直肠检查时扪及前列腺，通常可以判断前列腺是否增生。医生戴上手套，并经润滑的手指伸入患者直肠。在直肠的正前方可扪及前列腺。受良性前列腺增生(BPH)影响的患者可扪到增大、均匀对称、光滑，并在触碰时无痛的前列腺。坚实或坚硬的区域可能提示前列腺癌。
应检查尿液样本（尿液分析），以明确有无感染或出血。当检查发现前列腺增大或男性有尿梗阻的症状时，医生通常还会进行一项检查以测量血液中前列腺特异性抗原(PSA)的水平。在BPH患者和男性前列腺癌患者中，PSA水平升高。如果 PSA 水平升高或肛诊发现前列腺质硬或有结节，则可能需要进行其它检查以确定是否存在癌症。
有尿梗阻症状的患者会被要求朝一个仪器内排尿，以此测定排尿速度（尿流率）和尿量。尿流率测定后，医生立即进行膀胱超声检查，以确定膀胱排空的程度。这两项检查均可帮助诊断是否存在尿梗阻以及严重程度。
如果医生怀疑前列腺癌，他们可能会使用经直肠超声检查 (TRUS) 帮助确定最可能患癌的部位，并对这些部位进行活检。识别这些区域不仅增加发现癌症的机会，而且可能减少所需样本的数量。由于样本数量较多会增加感染风险，因此尽量减少采集的样本数量有助于将感染风险降至最低。
在PSA水平高或增高的男性中，一种新的称为多参数MRI的技术可用于促进 BPH 的诊断和治疗。
偶尔，进行膀胱镜检查以排除其它尿路梗阻的原因，如尿道狭窄，或帮助规划最佳手术方法。
BPH 的治疗
药品
有时需要进行手术
在治疗良性前列腺增生(BPH)之前需要先治疗感染或者尿潴留
如果BPH没有引起明显的症状或并发症（如尿路感染、肾功能损害、血尿、结石或尿潴留），则不需要治疗。那些可能使症状加重的药物应尽可能停用，比如阿片类药物、有抗胆碱能作用的药物（如许多抗组胺药和某些抗抑郁药）以及称为拟交感神经药的药物（包括某些常用的感冒药）。
药品
一般最先尝试药品。α-肾上腺素能受体阻滞剂（如特拉唑嗪、多沙唑嗪、坦索罗辛、阿夫唑嗪或赛洛多辛）可以使某些前列腺及膀胱颈肌肉放松，同时还可能改善尿流。一些药物（如非那雄胺和度他雄胺）可能会阻断负责前列腺生长的男性激素的效应，导致前列腺收缩，阻止或延迟手术或其他治疗的需求。但是，在症状缓解前，可能需要服用3个月或更长时间的非那雄胺和度他雄胺。也有一些患者服用该类药症状并未缓解。一些男性使用α-肾上腺素能受体阻滞剂加非那雄胺或度他雄胺进行治疗。
许多非处方的补充和替代产品被推广用于治疗 BPH，但包括锯棕榈在内的任何产品均未显示有效。
同时患有勃起功能障碍（阳痿）的男性可每天服用他达拉非，因为该药物可能有助于缓解勃起功能障碍和 BPH。
手术
如果药物治疗无效，可选择手术治疗。手术能最大限度地缓解症状，但也可引起并发症。最常见的手术方式是经尿道前列腺切除术(TURP)，在该手术中医生将内镜（可视导管）放入尿道。手术时医生将一个可视内镜放入尿道，用镜上附有的手术器械切除多余的前列腺组织。有时，在TURP过程中使用激光。TURP不需要皮肤切口。
TURP手术的并发症可能有感染和出血。此外，大约1%至3%的男性会出现永久性尿失禁。该手术也可引起永久性勃起功能障碍。勃起功能障碍发生的频率未知。一些专家预测，接受TURP的男性中，有35%会出现勃起功能障碍，但大多数预测更低（5至10%）。在 TURP 之后，一些男性将精液射入膀胱，而非从尿道射出（称为逆行射精）。然而，技术进步已大大提高了TURP的安全性。
接受TURP的男性中约有10%的男性在10年内需要再次进行手术，因为前列腺持续增长。如果前列腺非常大则不适合做TURP手术，医生会建议做开放性前列腺摘除术，需要腹部切口，对患者的手术创伤也更大。
多种替代手术治疗方法的症状缓解比TURP更慢。但是，这些治疗方法产生并发症的风险更低。这类疗法大多数都是将器械插入尿道进行操作。这些治疗采用以下方法破坏前列腺组织
微波加热（经尿道微波热疗或热疗）
针（经尿道电针消融术）
射频波（射频汽化）
超声波（高功率聚焦超声；在美国未被批准用于治疗 BPH）
电汽化（经尿道电汽化）
激光（激光疗法）
较新的治疗方法，例如在压力下将热水注入前列腺或通过阴茎插入装置以帮助支撑尿道内部
并发症
在确诊BPH之前就应该着手治疗尿路梗阻的问题。通过插入尿道的导管来排空膀胱，可以治疗尿潴留。感染可使用抗生素进行治疗。