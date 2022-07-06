反刍症是一种进食障碍，其特征是食物吃进去以后又反流出来。反流可能是自发的。

有些反刍症患者知道该行为是社会不可接受的，并试图掩盖或隐藏。

如果患者限制了他们的食物摄入量（避免其他人看到反流），他们可能会体重减轻或出现营养缺乏。

若患者报告称反复反流食物一个月或以上，医生将诊断为反刍症。

行为矫正疗法可能有所帮助。

本病患者反复出现进食后的食物反流，通常每天都出现。他们不感觉恶心，也不会不自主地干呕。患者可能会重新咀嚼反流回的食物，然后吐掉或咽下去。

反刍症可发生于婴幼儿、儿童、青少年或成人。

与呕吐不同，呕吐是强烈的，且通常是由疾病导致的；而反流则并不强烈，且可能是自发的。不过，患者可能会报告自己无法阻止自己的这一行为。

有些患者意识到他们的行为不被社会所接受，所以会通过用手捂嘴或咳嗽来掩盖。有些患者避免与他人一同进餐，也不在社交场合或工作场合进餐，以免在公开场合发生反流。

有些患者则限制自己的进食量。吐掉反流食物的患者或过度限制进食量的患者可能会出现体重减轻或营养不良。

反刍症的诊断 医师的评估 医生通常对以下情况诊断反刍症 患者反复反流食物 1 个月或以上。

已排除可引起反流的胃肠道疾病（如胃食管反流 [GERD] 和 Zenker 憩室）和其他饮食障碍（如神经性厌食症）。 医生可能会观察患者反流食物，或者患者可以报告。 如果医生怀疑或确诊反刍症，他们会评估患者的营养状况，以确认是否存在体重减轻和营养不良。