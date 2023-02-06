身体成分通常是指体内有多少脂肪、有多少肌肉，一般表示为体脂百分比。身体成分有时通过以下方法估算

测量皮褶厚度

进行生物电阻抗分析

测量该百分比的更精确方法包括水下称重（静流称重法）和进行双能 X 射线吸收测定 (DXA)、计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。然而，这些更精确的方法不易使用、成本高昂，受检者会暴露于不必要的辐射（CT 扫描），也并不总能容易提供。它们主要被应用在研究领域。

皮褶厚度： 身体组成能够通过测定皮下脂肪量（皮褶厚度）来估算。将左上臂背面的皮肤褶皱（肱三头肌皮肤褶皱）拉离手臂，并用卡尺测量。男性的皮褶的正常测量值约为 1/2 英寸，而女性正常值为 1 英寸。测量值结合左上臂的周长能够用来估算机体骨骼肌的量（无脂肪体重）。

生物电阻抗分析： 是通过很小的低压电流测量人体组织的电阻。典型的方法是人赤脚站在金属踏板上，向一只脚的上方发送受检者感觉不到的电流，也向另一只脚的下方发送这种电流。人体的脂肪和骨骼的电阻比肌肉组织大得多。测量电流的电阻就能估算出身体脂肪的百分比。这种检查只需要 1 分钟。

静流称重法： 在小水池中称量水下体重，并将其与陆地体重进行比较。骨骼和肌肉都比水密度大，因此拥有高肌肉比例的人在水中会更重，而那些有高脂肪比例的人在水中称重则会更轻。尽管这种方式被认为是最准确的，但它需要特别的设备、大量的时间和专家去完成。

双能 X 射线吸收测量法（DXA）： 这种图像程序可准确地测定身体脂肪的量和分布。DXA 测量法所使用的辐射剂量低，是安全的。但常规使用费用太昂贵。

虽然 CT 扫描和 MRI 不属于仅为增进健康而进行的常规检查项目，但这些检查可提供最详细、最准确的身体成分分析，因为它们可以更精确地测定组织内的脂肪含量，包括肌肉和器官内的脂肪，并可将危害较大的腹部和内脏（内部器官）脂肪与危害较小的皮下（皮肤下面）脂肪区分开来。