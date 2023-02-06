营养是消化、吸收和利用营养素的过程，这些营养素是人体生长、发育以及维持生命所必需的。
为了得到足够以及合适的营养，人体需要进食健康的食物，这些食物由各种不同的营养素（食物中能够营养人体的物质）组成。健康的饮食能使人们保持理想的体重和身体成分（体内脂肪与肌肉的百分比），维持日常体力和脑力活动，并最大限度降低发生疾病和残疾的风险。
美国农业部 (USDA) 发布的《美国居民膳食指南 2020-2025》指出：“健康饮食结构是指按照建议数量摄入所有食物类别中的营养丰富的食物和饮料，并将摄入量控制在热量限值以内。” 根据该指南，构成健康饮食结构的核心元素包括：
所有类型的蔬菜：深绿色；红色和橙色；豆类、豌豆和扁豆；淀粉；以及其他蔬菜
水果，尤其是全果
谷物，至少一半为全谷物
乳制品，包括脱脂或低脂牛奶、酸奶和奶酪，和/或使用无乳糖和强化型的豆奶和酸奶作为替代品
蛋白质食物，包括瘦肉、禽肉和蛋类；海鲜；豆类、豌豆和扁豆；坚果、籽类和豆制品
油类，包括植物油以及海鲜、坚果等食物中的油
过量进食可能导致肥胖症。大量摄入某些营养素（多为维生素或矿物质）可能引起有害作用（毒性）。营养素摄入不足可能导致营养不良，进而引起营养素缺乏症。
营养状况评估
为了判断人们是否摄入了适量的营养素，医生会询问他们的饮食习惯和食谱，以及进行体检，以评估其身体的组成和功能。
测量身高和体重，然后计算出体重指数（BMI）。BMI 等于体重（千克）除以身高（米）的平方。男性和女性的 BMI 为 18.5～24.9 通常被认为正常或健康。在美国和其他食物缺乏率低的国家，很多人的 BMI 高于 24。保持合适的体重对于生理和心理健康都十分重要。标准身高体重对照表可用作参考，但体重指数更为可靠。
但是，BMI 不能说明身体成分的差异。可以转而测量腰围；中段脂肪有时是衡量超重或内脏堆积有害脂肪的更准确指标，往往能预测发生心脏病和代谢性疾病的风险。
许多营养素的水平能在血液和细胞内测得，有时也能在组织中测得。比如，测量白蛋白（血液中的主要蛋白质）的量能够帮助我们判断人们是否缺乏蛋白质。当营养不足时，营养素的水平就会下降。然而，这些指标能否可靠地显示营养状态则可能取决于测量值所反映的物质（例如，是在细胞内还是血液中），因为与血内携带量相比，营养素的细胞水平更能反映可用或有效的营养素数量。
身体成分
身体成分通常是指体内有多少脂肪、有多少肌肉，一般表示为体脂百分比。身体成分有时通过以下方法估算
测量皮褶厚度
进行生物电阻抗分析
测量该百分比的更精确方法包括水下称重（静流称重法）和进行双能 X 射线吸收测定 (DXA)、计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。然而，这些更精确的方法不易使用、成本高昂，受检者会暴露于不必要的辐射（CT 扫描），也并不总能容易提供。它们主要被应用在研究领域。
皮褶厚度： 身体组成能够通过测定皮下脂肪量（皮褶厚度）来估算。将左上臂背面的皮肤褶皱（肱三头肌皮肤褶皱）拉离手臂，并用卡尺测量。男性的皮褶的正常测量值约为 1/2 英寸，而女性正常值为 1 英寸。测量值结合左上臂的周长能够用来估算机体骨骼肌的量（无脂肪体重）。
生物电阻抗分析： 是通过很小的低压电流测量人体组织的电阻。典型的方法是人赤脚站在金属踏板上，向一只脚的上方发送受检者感觉不到的电流，也向另一只脚的下方发送这种电流。人体的脂肪和骨骼的电阻比肌肉组织大得多。测量电流的电阻就能估算出身体脂肪的百分比。这种检查只需要 1 分钟。
静流称重法： 在小水池中称量水下体重，并将其与陆地体重进行比较。骨骼和肌肉都比水密度大，因此拥有高肌肉比例的人在水中会更重，而那些有高脂肪比例的人在水中称重则会更轻。尽管这种方式被认为是最准确的，但它需要特别的设备、大量的时间和专家去完成。
双能 X 射线吸收测量法（DXA）： 这种图像程序可准确地测定身体脂肪的量和分布。DXA 测量法所使用的辐射剂量低，是安全的。但常规使用费用太昂贵。
虽然 CT 扫描和 MRI 不属于仅为增进健康而进行的常规检查项目，但这些检查可提供最详细、最准确的身体成分分析，因为它们可以更精确地测定组织内的脂肪含量，包括肌肉和器官内的脂肪，并可将危害较大的腹部和内脏（内部器官）脂肪与危害较小的皮下（皮肤下面）脂肪区分开来。
体重指数 (BMI)
体重类别
(BMI)
正常* (18.5–24)
超重 (25–29)
肥胖：I 类 (30–34)
肥胖：II 类 (35–39)
肥胖：III 类 (≥40)
高度
体重
60–61 in (152–155 cm)
97–127 lb (44–58 kg)
128–153 lb (58–69 kg)
153–180 lb (69–82 kg)
179–206 lb (81–93 kg)
>206 lb (>93 kg)
62–63 in (157–160 cm)
104–135 lb (47–61 kg)
136–163 lb (62–74 kg)
164–191 lb (74–87 kg)
191–220 lb (87–100 kg)
>220 lb (>100 kg)
64–65 in (162–165 cm)
110–144 lb (50–65 kg)
145–174 lb (66–79 kg)
174–204 lb (79–93 kg)
204–234 lb (93–106 kg)
>234 lb (>106 kg)
66–67 in (168–170 cm)
118–153 lb (54–69 kg)
155–185 lb (70–84 kg)
186–217 lb (84–98 kg)
216–249 lb (98–113 kg)
>249 lb (>113 kg)
68–69 in (173–175 cm)
125–162 lb (57–74 kg)
164–196 lb (74–89 kg)
197–230 lb (89–104 kg)
230–263 lb (104–119 kg)
>263 lb (>119 kg)
70–71 in (178–180 cm)
132–172 lb (60–78 kg)
174–208 lb (79–94 kg)
209–243 lb (95–110 kg)
243–279 lb (110–127 kg)
>279 lb (>127 kg)
72–73 in (183–185 cm)
140–182 lb (64–83 kg)
184–219 lb (84–99 kg)
221–257 lb (100–117 kg)
258–295 lb (117–134 kg)
>295 lb (>134 kg)
74–75 in (188–190 cm)
148–192 lb (67–87 kg)
194–232 lb (88–105 kg)
233–272 lb (106–123 kg)
272–311 lb (123–141 kg)
>311 lb (>141 kg)
76 in (193 cm)
156–197 lb (71–89 kg)
205–238 lb (93–108 kg)
246–279 lb (112–127 kg)
287–320 lb (130–145 kg)
>320 lb (>145 kg)
* 如果低于所列出的正常 BMI 值，则认为体重偏低。
cm = 厘米；in = 英寸；kg = 千克；lb = 磅。
饮食的组成
通常，营养素被归为两类：
微量营养素： 微量营养素是每天只需要小量的营养物质，单位为毫克（千分之一克）或微克（百万分之一克）。它们包括维生素和一些矿物质，使人体可利用宏量营养素。由于人类只需要少量的这类物质，因此这些矿物质被称为微量矿物质。
每消耗 1 卡路里的能量大约需要 1 毫升的水，女性每天需要大约 2.7 升（2.8 夸脱）水，男性每天需要大约 3.7 升（3.9 夸脱）水。人体所需水量来自许多食物中本身所包含的水、饮用水果或蔬菜汁、以及不含咖啡因的咖啡或茶、水。酒精饮料和含咖啡因的咖啡、茶、苏打水可能使人们排尿更多，因此它们帮助并不大。
每天饮食中所摄入的食物含有多达 10 万种物质。但只有 300 种被分类为营养物质，并且只有 45 种被分类为必需营养素：
必需营养素不能被人体合成，必须通过食物获得。
身体可以从其他化合物中产生的营养素称为非必需营养素。然而，在某些情况下，如患病或压力下，身体可能无法产生足够的非必需营养素。然后，他们需要在饮食中摄入，使其成为有条件的必需营养素。
食物中含有许多有用的成分，包括纤维（如纤维素、果胶和树胶）。
食物中也含有添加剂（例如防腐剂、乳化剂、抗氧化剂和稳定剂），这些物质可改善食品的生产、加工、贮存和包装。
老年化专题：营养
饮食是指一个人所吃的任何食物，不考虑进食目的。对于老年人的最佳膳食还没有确定。但是，根据人体随衰老而出现的变化，随着年纪增大，人们可通过改变饮食的某些方面而受益。对于某些诸如碳水化合物和脂肪之类的营养素则不需要什么变化。
年纪较大的人往往患有疾病或服用药物，这些药物可改变人体的营养需求或身体满足这些需求的能力。疾病和药物可以降低食欲或干扰营养物质的吸收。看医生时，他们应该问医生他们所患的疾病或者所服用的药物是否会影响其营养。
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美国居民膳食指南 2020-2025：美国农业部 (USDA) 以及美国健康与人类服务部按生命阶段给出的从出生到老年的营养建议
MyPlate 计划：USDA 提出的旨在促进养成健康饮食习惯的食物指导系统，包括各种水果、蔬菜、谷物、蛋白质食物以及乳制品和强化豆奶替代品