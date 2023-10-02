心境障碍是一类精神疾病，表现为持久的过度悲伤（抑郁）、过度欢快（躁狂）或两者兼有。抑郁和躁狂代表着心境障碍的 2 个情绪极端。

悲伤和快乐是日常生活的一部分，不同于被诊断为心境障碍患者所经历的抑郁和躁狂的严重情绪问题。

悲伤是对丧失、失败、失望、创伤或灾难的自然反应。悲痛或哀伤是对丧失或分离事件（如爱人的逝去、离婚或失恋）的最常见正常反应。一般情况下，哀伤和丧失不会引起持续的影响日常生活的严重抑郁状态，除非个体本来就易患心境障碍。对于某些人而言，失去所爱之人会导致更为持久和致残的抑郁，这被称为延长哀伤障碍。

你知道吗……

快乐、高兴或喜悦是人们在对某件事感觉积极时所感受的情绪。躁狂是一种异常的情绪状态，对于患有心境障碍且处于躁狂发作中的人来说，这种状态可能感觉像快乐。它通常与过度兴奋、多动和冲动有关。在躁狂发作期间，患者可能出现睡眠需求减少、自尊心或自大感膨胀、思维加速、言语快速、注意力分散和参与危险行为。躁狂与正常情绪大不相同，并可能导致功能和人际关系障碍。

当悲伤或快乐比寻常强烈、伴随某些其他症状、影响躯体和社会功能以及正常工作时，即可诊断为心境障碍。

当仅发生抑郁时，医学术语是单相障碍，它可以描述几种疾病：

重度抑郁症

持久性抑郁症

经前焦虑症

物质/药物诱发的抑郁症

另一种被称为双相障碍的心境障碍则可能既有抑郁发作又有躁狂或轻躁狂（严重程度较轻的躁狂）发作。而单纯性躁狂症（单极性躁狂）临床上极为少见。

约有 30% 的人在看医生时称自己有抑郁症状。但只有不到 10% 确实存在重度抑郁。大约 4% 的美国人患有双相障碍。

也可能发生儿童和青少年的心境障碍。

有心境障碍，特别是抑郁症，会增加其他问题的风险，如无法进行日常活动和维持人际关系，食欲不振，极度焦虑和酒精使用障碍。最令人担忧的是，多达 15% 未经治疗的抑郁症患者通过自杀结束自己的生命。