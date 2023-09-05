分裂型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是其扭曲的思维和感知方式以及偏离的（怪异的）行为，导致在亲密关系上普遍存在强烈不适和相关能力减损。

分裂型人格障碍患者可能宁愿不与人交往，因为他们觉得自己不同于普通人而没有归属感。

医生根据特定症状诊断分裂型人格障碍，包括密切关系中的强烈不适，存在思维和感知的扭曲方式以及奇怪的行为。

治疗方式包括药物治疗（如抗精神病药，抗抑郁药）和认知行为治疗。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

分裂型人格障碍患者与现实的关系较少，他们的思想和言语比其他人格障碍更加混乱。然而，他们的思想和行为并不像精神分裂症那样异常和脱离现实。

据估计，美国不到 1% 至 4% 的人会出现分裂型人格障碍。男性中可能略多见。分裂型人格障碍患者随着年龄的增长而解决或减少了自己问题的可能性大大低于大多数人格障碍。

患者经常患有其他障碍。半数以上的分裂型人格障碍患者曾有过至少一次重度抑郁症发作，其中 30％ 至 50％ 在诊断出分裂型人格障碍时已患有重度抑郁症。这些人通常也患有物质使用障碍。

分裂型人格障碍的原因 在分裂型人格障碍的发生中，基因起重要作用。此病在患有精神分裂症或其他精神疾病者的一级亲属（父母、兄弟姐妹和子女）中更常见。

分裂型人格障碍的症状 对关系的影响 分裂型人格障碍患者除了一级亲属之外，没有亲密的朋友或知己。他们对与人们建立关系感到非常不安。如果必须与他人互动，他们会去互动，但宁可不这样做，因为他们感觉自己和其他人不同，没有归属感。但是，他们可能会说自己缺少人际关系而不开心。他们在社交场合非常焦虑，尤其是在不熟悉的场合。在某种情境中花更多时间并不会减轻他们的焦虑。 此障碍患者可能会忽视普通的社会习俗（例如，不要目光接触），并且因为他们不了解通常的社交线索，他们可能会不适当地或僵硬地与他人互动。 思维和行为怪异 本障碍患者像分裂型人格一样，表现得与社会疏远，难以接触。例如以下示例： 牵连观念： 有这样观念的人认为普通的事件对他们来说有特殊的意义，是针对他们的。

奇幻思维： 患者认为自己对他人有奇异的控制能力。例如，他们可能会认为是自己引起其他人做普通的事情（比如喂狗）或者他们可以进行神奇的仪式来预防伤害（比如洗手三次以防止疾病）。

偏执： 患者多疑而猜忌，错误地认为其他人有敌对的动机或打算伤害自己。

超自然力量： 患者认为他们具有超自然的力量，使他们能够在事件发生之前感知事件或阅读别人的想法。 他们讲话可能很奇怪。它可能过于抽象或具体，或包含奇怪的短语或以奇怪的方式使用短语或单词。他们经常穿着怪异或衣衫褴褛（例如，穿着不合身的或肮脏的衣服）并且以古怪的风格行事。 对现实的感知 在分裂型人格障碍患者中，感知（他们看到，听到或感觉到的）可能会被扭曲。例如，他们可能会听到一个低语自己名字的声音。

分裂型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生如需诊断分裂型人格障碍，患者必须有强烈的不适感，几乎没有密切关系，思维和行为怪异。此外，患者至少有下列情况中的 5 个： 牵连观念

奇怪的信念或奇幻思维

扭曲的感知

奇怪的思想和言论

怀疑或偏执的想法

不适当的或有限的情绪表达

奇怪、偏离或奇特的行为和/或外貌举止

缺少亲密朋友或知己，除了一级亲属

过度的社交焦虑，不会随熟悉程度而减轻，主要与偏执恐惧有关 此外，症状早在成年早期就已经开始了。 医生必须区分分裂型人格障碍和精神分裂症，后者会导致类似但更严重的、离奇和持续的症状。