功能性神经症状障碍的症状——如上下肢瘫痪或身体某部位感觉丧失——类似于神经系统功能障碍的表现。还有症状类似于癫痫发作，或牵涉到思维障碍、吞咽困难或某一特殊感觉（如视觉或听觉）丧失。

症状常于某些创伤性社会或心理事件后出现。症状不是故意的。也就是说，人们并没有伪造自己的症状。它们的严重程度足以导致显著痛苦并干扰正常功能。

在患者的一生中本病可以单次发作也可以是零星发作。但每次发作通常均较短暂。