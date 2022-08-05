在功能性神经症状障碍中，患者出现类似神经系统（神经）疾病的躯体症状。这些症状常由精神因素导致，如冲突或其他压力。
患者可能主诉手臂或腿瘫痪，或者他们失去触觉、视力或听力。
诊断时常需进行大量体格检查和化验以除外临床症状不是由躯体疾病引发。
功能性神经症状障碍是躯体化的一种形式，其中精神因素表现为身体症状。（另请参见躯体症状和相关障碍概述。）
功能性神经症状障碍有时发生在应激和冲突之后，患者会出现（转换为）躯体症状。患者不会故意这样，并且未意识到这种状况。他们的症状就像是由躯体疾病引起的。
功能性神经症状障碍多发于童年末期和成年早期，但其他年龄也可发病。女性患病率较高。
症状
功能性神经症状障碍的症状——如上下肢瘫痪或身体某部位感觉丧失——类似于神经系统功能障碍的表现。还有症状类似于癫痫发作，或牵涉到思维障碍、吞咽困难或某一特殊感觉（如视觉或听觉）丧失。
症状常于某些创伤性社会或心理事件后出现。症状不是故意的。也就是说，人们并没有伪造自己的症状。它们的严重程度足以导致显著痛苦并干扰正常功能。
在患者的一生中本病可以单次发作也可以是零星发作。但每次发作通常均较短暂。
诊断
医师的评估
医生首先通过详细的病史采集、全面的体格检查以及各种测试来确定患者是否存在任何可导致这些症状的躯体疾病，特别是神经系统疾病。
诊断的关键是患者的症状与所怀疑的任何神经系统疾病不相符。例如，患者可能有颤抖，并认为颤抖是由癫痫发作导致。但当分散患者的注意力后，颤抖消失。如果患者有癫痫发作，分散注意力不会使颤抖消失。
此外，若要诊断为功能性神经症状障碍，症状必须导致强烈痛苦并干扰功能。
一旦医生确定患者的症状与所怀疑的任何神经系统疾病不相符后，医生即可确立功能性神经症状障碍这一诊断。诊断需结合所有检查结果得出。
治疗
了解更多信息
以下是可能对你有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
功能性和分离性神经系统症状：患者指南：本指南以易于理解的方式详细说明了即使患者没有实际的神经系统疾病，也可能出现的令人困扰的神经症状。