牙周炎是一种严重的牙龈炎，其中牙龈的炎症蔓延到牙齿的支撑结构。

菌斑和牙垢在牙齿和牙龈之间积聚，随后扩展到牙齿下方的牙槽骨上。

牙龈肿胀出血，呼吸带有臭味，牙齿逐渐松动。

牙医进行 X 光检查并测量牙周袋的深度以确定牙周炎的严重程度。

重复的专业清洗牙齿，有时牙科手术和抗生素也是需要的。

与单纯牙龈炎症（牙龈炎）相比，更重度牙周炎出现在易患更严重牙周组织（牙齿周围的组织）感染的人群中。多种疾病和功能紊乱都可造成患者对牙周炎的易感，如糖尿病（特别是 1 型）、唐氏综合征、克罗恩病、白细胞减少症（白细胞计数降低）和 HIV 感染等。HIV/艾滋病患者的牙周炎进展迅速。吸烟、 维生素 C 缺乏 （坏血病）和情绪困扰也是牙周炎的风险因素。

牙周炎可影响任何年龄的人，包括幼儿。有些患者长年患有严重牙龈炎，但没有出现牙周炎。其他患者可能出现牙周炎，尤其是在较年轻时（20～30 岁），而并未首先出现明显的牙龈炎。

牙周炎是成人失牙的主要原因之一，是老年人牙齿缺失的主要原因。感染会破坏将牙齿固定在适当位置的骨骼。腐蚀会削弱连接，使牙齿松动。受影响的牙齿可能最终会脱落，或需要拔除。

牙周炎的病因 大多数牙周炎是牙菌斑（主要由细菌、唾液、食物残渣和死细胞组成的膜状物质，不断沉积在牙齿上）及牙垢（硬化的菌斑）长期沉积在牙齿和牙龈上引起的牙龈发炎（牙龈炎）。牙周袋在牙齿和牙龈之间形成，并在牙根和下层骨之间向下延伸。这些牙周袋可在缺氧环境下聚集菌斑，从而会在对牙周炎易感的人群中促进攻击性细菌的生长。牙斑和细菌引起慢性炎症，损坏支护牙齿的组织和骨。如果疾病继续存在，最终会导致大量骨质流失，牙齿可能会变得松动，并出现疼痛和牙龈退缩。牙齿脱落通常从 40 多岁开始。 你知道吗…… 牙周炎：从菌斑堆积到牙齿松动的过程 即使是有同样多牙垢的人，其牙周炎的发展速率也有很大的差异。之所以会出现这种差异，是由于每个人菌斑内的细菌种类和数量都不一样，而每个人独特免疫系统对这些细菌的反应也不尽相同。在一段时间的相对无症状期后，牙周炎会突然出现持续时间长达数月的破坏性活动期。

牙周炎的症状 牙周炎 图片 CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 牙周炎的早期征象是肿胀、出血、牙龈发红和有口气（口臭）。随着牙槽骨的不断破坏，牙齿会变得越来越松，牙齿的位置也会发生变化，在前牙，牙齿往往会往外倾斜。前牙往往会往外倾斜。牙周炎通常不引起疼痛，除非感染导致牙周袋中积聚脓液（脓肿）、牙齿松动到足以在咀嚼时移动，或者患者感染了 HIV。

牙周炎的诊断 牙医的评估

有时行 X 光检查 为了诊断牙周炎，牙医检查牙齿，并用很细的探针探查牙龈内牙周袋的深度。拍摄 X 光片，了解牙槽骨被破坏的程度。

牙周炎的治疗 治疗风险因素

专业清洁

有时做手术和拔牙

有时使用抗生素 改变风险因素，如口腔卫生状况差和吸烟，可改善预后。对于糖尿病患者来说，充分控制血糖水平很重要。 牙龈炎通常伴随良好口腔卫生（日常刷牙及用牙线清洁牙齿）而消失，与此不同，牙周炎需要反复的专业护理。口腔清洁做得很好的人只能够清洁到牙龈线以下 2-3 毫米（不到 1/8 英寸）的部位。但是，牙医可以使用洗牙和根面平整技术清洁深度达 6 至 7 毫米（¼ 英寸）的牙周袋，该技术可以彻底清除菌斑和牙垢以及患病的牙根表面。 对于 5 毫米（约 3/16 英寸）或更深的牙周袋，通常需要进行手术。牙医或牙周科医生可通过手术打开龈袋组织（牙周翻瓣手术），接触到牙龈缘以下的牙齿。通过牙周翻瓣手术，口腔医生和牙周科医生可以在直视下彻底的清洁牙面并纠正感染所造成的骨质破坏（有时进行植骨）。有时还可切除多余的感染牙龈，以便于剩余牙龈在牙面上重新附着和患者在家中做自我清洁。有时去掉牙齿（拔除）。如若患者在术后出现疼痛，则可暂时以每日 2 次用氯己定含漱1分钟来代替刷牙和使用牙线。 牙医可能开抗生素药（例如阿莫西林或甲硝唑），尤其是在脓液积聚（脓肿）形成后。牙医还可以将含有抗生素的材料（细丝或凝胶）插入牙龈牙周袋深处，以便高浓度的药物可以到达患病区域。牙周脓肿可导致短期内骨的大量吸收，但是只要及时使用抗生素及进行手术治疗，大部分吸收的骨质可以再生。