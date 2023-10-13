慢性疾病与非处方药物
疾病
OTC 药物
注意事项
感冒药
戒酒期间要注意避免服用任何含有酒精的产品，包括感冒药。一些产品含有多达 25% 的乙醇。
减轻充血剂
糖尿病患者在使用血管收缩药前需要咨询医生，这些药会加重糖尿病，还有严重副作用。
止咳糖浆
糖尿病患者可能需要帮助找出不含糖的液体产品，其中包括止咳糖浆。
抗组织胺药
减轻充血剂
前列腺肥大患者在使用抗组胺药和减充血剂前需要咨询医生或药师，这些药会引起严重副作用。
抗组织胺药
减轻充血剂
服用抗组胺药或减充血剂可能加重某种类型青光眼。
心脏病
制酸药
感冒药
镇痛药
心脏病患者需咨询医生或药师，以正确挑选一种不会与当前用药产生相互作用的抗酸药或感冒药。某些镇痛药（如 NSAIDs）可能会加重心力衰竭。
减轻充血剂
心脏病患者使用减充血剂前需咨询医生或药师，这些药会引起严重副作用。
镇痛药
制酸药
患高血压的人选择镇痛药和抗酸药前应当咨询医生或药师。
减轻充血剂
患高血压的人服用减充血剂前应当咨询医生或药师，因为副作用可能会很危险。
甲状腺功能亢进症（甲状腺过度活动）
减轻充血剂
患甲状腺功能亢进的人服用减充血剂前应当咨询医生或药师，因为副作用可能会很危险。
肾脏疾病
制酸药
NSAID
肾病患者选用抗酸药或使用非甾体类抗炎药之前需咨询医生或药师。
NSAIDs=非甾体类抗炎药；OTC=非处方。