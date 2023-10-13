身体的老化：正常变化
发生了什么？
原因是什么？
心理功能
记忆困难，用词不准确
难以集中精力
学习新事物困难
大脑中涉及信息发送的化学物质含量趋于降低。神经细胞上，这些化学信息的某些受体可能会丢失。因此，大脑发送和处理神经信息的能力变差，速度减慢。
体育锻炼
平衡能力下降
内耳控制平衡的结构变得僵硬，并逐渐退化。
控制平衡的小脑可能退化。
站立时感到头晕或眩晕
心脏不能适应体位变化，从而不能为大脑提供足够的血液。
神经系统对心脏增加血流的调节作用减弱。
血管不能充分收缩以维持站立时的正常血压。
肌肉力量减弱
肌肉纤维的数量和体积变小。
身体分泌的生长激素和睾酮（对男性来说）减少，此二者有助于维持肌肉的力量。
运动困难
灵活性降低
关节润滑液产生减少。
关节软骨僵硬，磨损。
肌腱和韧带变得僵硬，强度减低。
肌肉组织减少，被脂肪和纤维组织代替，强度减弱且肌肉变得僵硬。
高强度的运动困难
运动时，心脏不能提供足量的血供。它不能像以前那样快速跳动及泵出血液，部分是由于心脏和血管的弹性下降，变得僵硬。而且，心脏对控制它的生化信息反应减慢、变差。
运动时，肺部不能提供足够的氧供。每次呼吸摄入的空气减少，肺无法吸收足够的氧气。
感觉功能
需要老花镜镜
晶状体变硬，对近距离物体对焦困难。
弱光下视物困难
视网膜对光线的敏感性下降。
晶状体透光度下降。
对光线变化的适应性减弱
瞳孔对光线变化的反应变慢。
晶状体的浑浊部分使得凝视增加。
产生润滑液体的细胞数量减少。
泪液分泌减少。
理解语言困难
老年性听力损失逐渐恶化，尤其是对高频声音（包括对理解语言有重要作用的辅音音节）的影响更大。
老年性听力损失恶化。
耳屎沉积。
味觉下降
味蕾数量减少，敏感度下降。
老人发现味觉下降，因为鼻粘膜变薄，鼻腔末梢神经退化。
唾液分泌减少。
进食问题
口干。
吞咽肌肉群力量和协调性下降。
牙齿缺失或义齿使食物不能充分被咀嚼，导致食物团块过大，不易被吞咽。然后，无法吞咽大块食物。
脊柱上段变形，导致头部前移，压迫咽喉部。
进食兴趣下降
味觉下降，导致食物缺乏味道。
嗅觉下降，导致食物缺乏味道。
口干，导致味觉下降。
牙齿缺失，义齿或咬肌力量减弱导致咀嚼困难。
吞咽困难。
皮肤和头发
皱纹
皮肤皲裂
起缓冲作用的皮下脂肪层变薄。
使皮肤富有弹性和韧性的胶原和弹性蛋白产生减少。
皮脂腺分泌减少。
皮肤瘀斑
皮肤血管脆性增加。
伤口愈合缓慢
皮肤毛细血管减少。
促进伤口愈合的细胞作用更慢，且数量减少。
体温调节受损
有助于维持体温皮下脂肪层变薄。
汗腺数量减少，分泌汗液减少。出汗有助于降低体温。
皮肤血管数量减少，经由深部流向体表的血液减少。从而使身体散热功能下降。
感觉和对疼痛的敏感度下降
皮肤感觉神经末梢数量减少。
头发变得灰白
头发的毛囊产生黑色素减少。
头发变细，脱落
头发是周期性再生的，头发生长缓慢，有些毛囊不再有新发生长，导致头发变得稀疏。
性功能
阴道干涩
产生的雌激素下降。
勃起不持久，硬度不够，或者需要更多时间
阴茎血供减少。
睾酮水平降低。