干燥性角膜结膜炎是结膜（衬于眼睑和覆盖眼白的薄膜）与角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）干燥。
泪液分泌不足或泪液蒸发过快。
眼部刺激症状、畏光、烧灼感及痒感。
将试纸放置在睑缘可测量泪液分泌量。
人工泪液和（某些情况下）泪点塞有助于缓解症状。
干燥性角膜结膜炎的病因
干眼可由泪液产生不足（分泌不足型干眼）引起。此类干眼是因是泪腺产生的泪液不足，不能形成正常的泪膜覆盖在角膜和结膜表面所致，常见于绝经后的妇女，也常见于Sjögren综合征（见）的患者。（另见图保护眼睛的结构。） 这是绝经后的妇女中最常见的类型。干眼症常见于干燥综合征患者。罕见情况下，泪液分泌不足干眼可能会是类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮（狼疮）等疾病的一个症状表现。某些药物可能会引起泪液生成不足型干眼症。这些药物包括利尿剂、抗胆碱能药、抗抑郁药、β受体阻滞剂和减充血剂。
干眼也可能是由于眼泪成分的异常，导致眼泪快速蒸发（蒸发过快型干眼）。此型患者尽管产生的泪液足量，但在进行某些活动或特定的环境中泪液蒸发过快，也不足以形成完整的泪膜。异维 A 酸和抗雄激素药物（抑制雄性激素的药物）只是可能导致这类干眼症的其中一部分药物。
干眼也可能是由于夜间一段时间眼睛部分张开（夜兔眼）或眨眼率不足（可发生于帕金森病中）。一些抗精神病药、肾上腺素能受体激动剂（某些抗高血压药）和肉毒杆菌毒素注射液均可加重由夜间眼睑闭合不全导致的干眼症。
眼保护器
干燥性角膜结膜炎的症状
干眼症状包括眼部刺激、烧灼感、发痒、牵拉感、眼后压迫感、砂砾感或感觉眼内好像有东西（异物感）。眼睛表面的损伤可增加不适感和畏光感。下列因素可导致症状恶化
使瞬目运动减少的活动，尤其是长时间用眼如阅读、用电脑、开车、看电视等
生活在通风过强、烟尘过重、多风或干燥的环境中，如机场、大型购物中心、湿度过低的地区，或在空调（尤其是车内空调）、电扇或暖气开放的环境中
有些药物的使用，如异维 A 酸和某些镇静剂、利尿剂、抗高血压药、口服避孕药、抗阻胺药以及其他有抗胆碱能作用的药物
在寒冷、雨雾天气或在潮湿的地方（如淋浴室）干眼症的症状可得到改善。
眨眼会将更多的泪液散布在眼睛表面，从而减少或预防眼干及相关症状。频繁眨眼通常是为了缓解眼干。
干眼症，尽管部分患者症状非常严重，极少导致失明。然而，干眼症患者有时会在用眼过程中感觉到视物模糊，或因眼部刺激症状较重、发病频繁或持续时间较长而不愿用眼。在部分严重干眼症患者中，角膜表面增厚，或者形成溃疡和瘢痕。有时，血管在角膜上生长。瘢痕形成和血管增生可损害视力。
干燥性角膜结膜炎的诊断
Schirmer 检查和泪膜破裂时间检查
医生根据眼睛的症状和外观和做一些检查来诊断干眼症。这两种检查均在滴用任何类型的滴眼液之前进行。
医生使用裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查眼睛，来确定眼睛是否受损。在检查期间，医生可能会使用含一种黄绿色素染料（称为荧光素）的滴眼液。荧光素暂时将角膜中的损伤区域染色，使医生可以看到本来看不见的损伤区域。
通过 Schirmer 检查，即用一张滤纸条置于眼睑边缘，测量接下来 5 分钟测试中产生的泪液量。
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还可以测量患者凝视时眼睛变干所需的时间（称为泪膜破裂时间）。
干燥性角膜结膜炎的治疗
人工泪液
环孢素滴眼液
泪点塞
人工泪液每隔数小时点眼一次可缓解症状。人工泪液是模拟真实的眼泪成分制成的一种泪液替代品，能覆盖在眼表维持角膜及结膜的湿润。润滑性眼药膏在睡前使用能预防晨起时的干眼症状，药效持续时间较人工泪液长。但因润滑性眼药膏可导致视物模糊，白天常不方便使用。有些医生会推荐使用 Ω-3 脂肪酸膳食补充剂来改善眼睛的油膜，但大多数证据表明这并无帮助。
使用含环孢霉素的眼药水能降低干眼症相关的炎症。这些眼药水刺痛，需要数月时间才能达到效果。虽然眼药水仅对小部分人有用，但可显著减少炎症。避免干燥、通风过强及烟雾环境、使用加湿器有助于缓解症状。
眼科医生（专门评估和治疗——外科和非外科——眼睛疾病的医生）可在诊室内进行一项小手术，帮助患者缓解干眼症。手术期间，眼科医生将塞子插入泪小点（眼睑内角处靠近鼻子的小开口），阻止泪液从眼睛表面流出、通过泪管和进入鼻腔，从而使泪液不离开眼睛。通常这种方式，更多眼泪可更长时间湿润眼睛。对严重干眼患者，也可做上下眼睑部分缝合，以减少泪液蒸发。
如果其他治疗泪液生成不足型干眼症的方法效果不足，还可尝试通过每天将软尖探针置于鼻中数次电动刺激泪液产生来改善干眼症状的设备。也可使用特殊的鼻喷雾剂每日两次以刺激泪液分泌。
如果一个人有睑缘炎，可通过热敷、按摩和加热装置、眼睑清洁湿巾和有时使用抗生素等措施治疗。