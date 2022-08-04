干眼可由泪液产生不足（分泌不足型干眼）引起。此类干眼是因是泪腺产生的泪液不足，不能形成正常的泪膜覆盖在角膜和结膜表面所致，常见于绝经后的妇女，也常见于Sjögren综合征（见）的患者。（另见图保护眼睛的结构。） 这是绝经后的妇女中最常见的类型。干眼症常见于干燥综合征患者。罕见情况下，泪液分泌不足干眼可能会是类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮（狼疮）等疾病的一个症状表现。某些药物可能会引起泪液生成不足型干眼症。这些药物包括利尿剂、抗胆碱能药、抗抑郁药、β受体阻滞剂和减充血剂。

干眼也可能是由于眼泪成分的异常，导致眼泪快速蒸发（蒸发过快型干眼）。此型患者尽管产生的泪液足量，但在进行某些活动或特定的环境中泪液蒸发过快，也不足以形成完整的泪膜。异维 A 酸和抗雄激素药物（抑制雄性激素的药物）只是可能导致这类干眼症的其中一部分药物。

干眼也可能是由于夜间一段时间眼睛部分张开（夜兔眼）或眨眼率不足（可发生于帕金森病中）。一些抗精神病药、肾上腺素能受体激动剂（某些抗高血压药）和肉毒杆菌毒素注射液均可加重由夜间眼睑闭合不全导致的干眼症。