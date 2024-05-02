一些患者存在吞咽困难。在吞咽困难者中，食物、液体或这两者都不能从喉部（咽）正常地移动到胃。患者感觉食物或液体好像在喉咙到胃食的通路中（食管）被卡住。
吞咽困难不应与咽喉内有肿块（癔球症）混淆，癔球症是指患者感觉咽喉内有肿块但不存在吞咽困难。
吞咽困难的并发症
吞咽困难可引起患者吸（抽吸）出口腔分泌物或食入或喝入的东西。抽吸可引起急性肺炎。如果抽吸的发生持续了很长一段时间，患者可能发展为慢性肺病。
长期吞咽困难患者通常营养不良和体重减轻。
吞咽困难的病因
尽管很多人认为吞咽是理所当然的，实际上这是一个非常复杂的过程。吞咽的正常发生，大脑必须自觉地协调喉部和食道众多的小肌肉运动。这些肌肉必须强烈收缩，以正确的顺序推动食物从口到喉咙后部然后顺食道下行。食管上部必须放松，以便食物进入食管。最后，食道的下部必须放松，允许食物进入胃内。因此，以下原因可引起吞咽困难：
脑部或神经系统疾病
一般的肌肉疾病
食道疾病（物理堵塞或蠕动异常[运动]）
引起吞咽困难的脑和神经系统疾病包括中风、帕金森病和多发性硬化和肌萎缩性脊髓侧索硬化症 (ALS)。这些疾病患者除吞咽困难外，通常有其他症状。很多已经确诊为这些疾病。
导致吞咽困难的肌肉疾病大体包括重症肌无力、皮肌炎和肌肉萎缩症。
引起食管物理阻塞的原因包括食管癌、食管内部组织形成食管环或食管蹼以及慢性胃酸反流或吞食腐蚀性液体导致食管形成瘢痕。嗜酸性粒细胞性食管炎（嗜酸性粒细胞 [一种特定白细胞] 数目高于正常值引起的食管炎症）会导致食管狭窄而引起吞咽困难。有时临近器官或结构如增大的甲状腺、胸部大动脉的隆起（主动脉瘤）或胸部中间肿瘤压迫食道。
食管动力障碍包括贲门失弛缓症（食管的节律性收缩大大减弱，食管下段肌肉不能正常松弛、导致食物无法通过食管进入胃内）和食管痉挛。系统性硬化症（硬皮病）亦可引起动力障碍。
吞咽困难的评估
不是所有的偶发吞咽困难都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要医生的评估，并帮助他们知道在评估过程中需获取什么信息。
警示体征
某些症状和特征可引起关注。它们包括
完整的物理阻塞（如在吞咽任何东西时流涎或无力）
吞咽困难导致体重减轻
吞咽疼痛（吞咽痛）
神经、脊髓或脑功能出现新的问题，尤其是任何虚弱无力
复发性吸入性肺炎（吸入口腔分泌物、胃内容物或同时吸入两者而引起的肺部感染）
何时就医
存在警示体征应该立即就医，只存在体重减轻一个警示体征者除外。在这些情况下，延迟 1 周左右没有危害。
没有警示征象的吞咽困难患者应该在 1 周左右就医。但是，当进食或喝水时出现咳嗽或气阻时，应当尽早被评估。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查中发现的情况，经常提示吞咽困难的病因和可能需要做的检查（参见表吞咽困难的一些病因和特征）。
询问病史时，医生按以下进行询问：
吞咽固体、液体或二者均困难
食物从鼻子中出来
流涎或食物从口中溢出
食物从口中溢出、进食时咳嗽或气哽
吞咽固体和液体同样困难的患者很可能存在食管动力障碍。吞咽困难逐渐增加、先是固体然后是液体的患者，可能存在逐渐恶化的物理阻塞，如肿瘤。食物无意地从口或鼻子流出，提示神经或肌肉问题，而非食管问题。
医生检查寻找可能提示神经肌肉、胃肠和结蹄组织疾病的症状。主要的神经肌肉症状包括无力、身体任一部分持续无力（如胳膊或腿）或活动时断断续续地无力，休息后缓解；行走（步态）或平衡障碍；无意的、有节律的、震颤运动（颤动）和讲话困难。医生也要了解患者是否存在能引起吞咽困难的已知疾病（参见表吞咽困难的一些病因和特征）。
医生接下来进行体检。体格检查侧重于神经系统检查，但医生也要注意患者的营养状况和任何皮肤和肌肉的异常。在体格检查过程中，医生探寻以下内容：
静止状态时存在震颤
肌肉强度（包括眼、口和面部肌肉）
活动能力减弱患者（观察表现恶化的速度）
走路的方式和平衡性
皮肤皮疹和增厚或纹理变化尤其是指尖
肌肉，观察是否存在任何日渐消瘦、皮肤明显抽搐（肌束震颤）、感觉敏感
颈部甲状腺肿大或其他肿块
一些吞咽困难的成因及特点
病因
临床特征*
检查
神经系统疾病†
通常有中风的既往诊断史
一侧身体无力或麻痹，讲话困难，行走困难或这些症状联合出现
脑部 CT 或 MRI
肌肉僵硬，自主运动比正常少
不自主的、有节律的震颤运动（颤动），共济失调（共济失调）和平衡障碍
医生的检查
有时 CT 或 MRI
身体的各个部分断断续续出现症状，包括视觉问题、肌肉无力或感觉异常
有时虚弱、笨拙的动作
磁共振成像(MRI)
通常腰椎穿刺
一些运动神经元疾病如
肌肉颤搐、消瘦和虚弱
咀嚼、吞咽和说话困难加剧
电生理测试（如针极肌电图，包括刺激肌肉然后记录电活动）
实验室检查
脑的磁共振成像
肌肉疾病
虚弱，眼睑下垂和眼肌无力
运动后肌肉过度虚弱
如果病因是肌无力，使用暂时提高力量的药物（静脉注射）
血液化验
肌无力
发热，疲劳和体重减轻
有时关节痛或胀
有时暗红色皮疹
血液化验
肌电图
肌肉活检
始于儿童期的肌无力
肌肉活检
基因检测
食管运动性（运动）疾病
贲门失弛缓症（食管的节律性收缩大大减弱，食管下段肌肉不能正常松弛）
持续数月到数年的固体和液体下咽运动困难（吞咽困难），且不断恶化
有时睡眠时，未消化的食物回流（反流）
胸部不适
少餐后饱腹感（早饱），恶心，呕吐，胃气胀，进食后症状加重
测量食管收缩时的压力（食管测压术）
远端食管痉挛
胸痛
断断续续的吞咽困难
钡餐
食管测压术
对抑酸药物无反应的反流症状
上消化道内镜检查
活检
系统性硬化病（硬皮病）
关节痛和/或胀
手指、脸部或其他部位皮肤肿胀、增厚和紧缩
偶尔烧心，吞咽困难，呼吸急促
医生的检查
通常进行血液检测
食管物理阻塞
暴露于胃酸引起的瘢痕组织收缩（消化性狭窄）
长期的胃食管反流史（如烧心）
内镜检查（应用可移动的显像管检查内部结构）
持续存在食物和液体吞咽困难，在数周或数天内恶化
体重减轻
胸痛
内镜检查
活检
断断续续的吞咽困难
内镜检查
钡餐
食管受压，原因可能有
有时甲状腺增大
钡餐
不透射线造影剂（在 X 光片上可见）注入动脉后拍摄 X 光片（动脉造影）
如果怀疑主动脉瘤或肿瘤，进行CT
摄入腐蚀性物质如强酸或碱
摄入后数周到数月发生吞咽困难
内镜检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
可能的检查包括
上消化道内镜检查
钡餐
阻抗检测
对于存在食管完全或几乎完全阻塞症状的患者，医生会立即使用柔性导管查看食管（上消化道内镜检查）。在内镜检查期间，医生进行活检以寻找是否存在嗜酸性粒细胞性食管炎。
对于症状不提示完全阻塞的患者，医生通常进行食入钡液（可在X-线下显影）后X-线检查。典型的，患者首先吞咽纯钡液，然后是钡液混合一些物质如药用蜀葵或饼干。如果钡餐检查提示阻塞，医生通常会再做上消化道内镜检查以探寻病因（特别是要排除癌症）。如果钡餐检查是阴性结果或提示动力障碍，医生会进行食管运动测试。在运动测试时，患者吞下一根包含很多压力传感器的显像管。患者吞下后，压力传感器显示食道是否运动正常和食道的下段是否能正常松弛。
阻抗检测利用探头在食管内将球囊充盈，然后测量扩张球囊至指定量值需要多大压力。这类压力测量和数据有助于医生进一步评估吞咽困难的患者。
吞咽困难的治疗
吞咽困难最好的治疗方法是针对具体病因进行治疗。
为了缓解吞咽困难的症状，医生通常建议患者小口咬并彻底嚼碎食物。
卒中导致的的吞咽困难患者接受康复专业人员的治疗可能获益。康复措施包括进食时改变头位、训练吞咽肌、做运动以提高调节口内食物鼓起的能力或做力量和舌头协调练习。
吞咽时有较高呛噎风险的人可能需要停止进食，并通过腹壁插入胃或小肠的喂食管进食。
老年人须知：吞咽困难
咀嚼、吞咽、味觉和通道完整，神经系统，口腔、面部和颈部肌肉协调。即使在健康人群，尤其是口腔运动功能随着年龄的增长适当地下降。功能下降可能在几个方面发生：
老年人，咀嚼肌力量和协调性下降，尤其是在部分或全部为义齿的患者中。这个下降可能导致吞下可增加气哽和抽吸危险的较大食物颗粒的可能。
随着年龄增长，推动食物从口到喉部花费的时间延长，这增加了抽吸的可能性。
在发生年龄相关性变化后，最常见的口腔运动障碍原因是神经肌肉疾病（如糖尿病、中风、帕金森病、肌萎缩性侧索硬化或多发性硬化症导致的颅神经病变）。
有时，治疗可以促进口腔运动障碍。例如，药物（如抗胆碱能类或利尿剂），头和颈部放射疗法和化疗可严重影响唾液分泌。唾液分泌减少是延迟和吞咽损害的主要原因。
除他们的主治医生外，口腔运动障碍或机能障碍患者也接受口腔修复学、康复医学、语言病理学、耳鼻喉科学和肠胃病学专家的治疗。
关键点
典型的吞咽困难患者需要进行上消化道内镜检查或钡餐检查。
如果内镜检查或钡餐检查结果正常或提示运动异常，医生进行食管运动测试。
对因治疗。