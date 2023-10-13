牙痛的一些病因和特点
病因
临床特征*
检查
根尖周脓肿 （牙齿根部周围积脓，可引起急性或慢性症状）
疼痛可能最近开始或长期存在
持续疼痛，当咀嚼或咬东西时恶化
在通常情况下，该人可以准确地识别所累及的牙齿
当使用金属探测器或压舌板敲击时（叩诊），牙齿会很敏感
有时在受影响的牙根旁牙龈会明显肿胀，相邻的脸颊和/或唇会肿痛
牙医检查†
根尖周炎（牙齿根部周围组织的炎症）
类似于根尖脓肿，但病情较轻，且没有受影响牙根的肿胀
牙医检查†
疼痛
通常有明显的空洞或由于牙龈萎缩或磨损而暴露的根面
牙医检查†
牙齿折断
咀嚼时剧烈的疼痛
对冷非常敏感
牙医检查†
冠周炎（通常涉及长出或部分阻生的智齿）
持续钝痛，尤其在咀嚼时
明显的肿胀，发红，有时在受影响牙齿周围可见脓液
常可见咀嚼肌痉挛（牙关紧闭症），并限制开口
牙医检查†
牙髓炎（牙髓的炎症）
疼痛可在无刺激时发生和/或在刺激后持续达几秒钟
可能难以识别受累的牙齿
牙医检查†
疼痛位于一侧的几个上齿，尤其是臼齿和前臼齿
当咀嚼或当上牙被敲击时（叩诊）会敏感
通常会有流涕，并且窦被敲击时会有压痛
当改变体位特别是低头时（如弯下腰系鞋带时）会疼痛
医生检查，有时进行窦 CT 检查
如果没有检测到窦炎，由牙医进行检查
幼儿出牙期间会有不适和烦躁
通常会流口水并嚼东西（例如婴儿床护栏）
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常会进行牙科 X 光检查。
CT=计算机断层扫描。