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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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牙痛的一些病因和特点

病因

临床特征*

检查

根尖周脓肿 （牙齿根部周围积脓，可引起急性或慢性症状）

疼痛可能最近开始或长期存在

持续疼痛，当咀嚼或咬东西时恶化

在通常情况下，该人可以准确地识别所累及的牙齿

当使用金属探测器或压舌板敲击时（叩诊），牙齿会很敏感 

有时在受影响的牙根旁牙龈会明显肿胀，相邻的脸颊和/或唇会肿痛

牙医检查†

根尖周炎（牙齿根部周围组织的炎症）

类似于根尖脓肿，但病情较轻，且没有受影响牙根的肿胀

牙医检查†

龋洞

疼痛

  • 主要在刷牙后或咀嚼或吞咽热、冷或甜的食物或饮料后发生

  • 局限在单个牙齿

  • 当刺激去除通常会停止

通常有明显的空洞或由于牙龈萎缩或磨损而暴露的根面

牙医检查†

牙齿折断

咀嚼时剧烈的疼痛

对冷非常敏感

牙医检查†

冠周炎（通常涉及长出或部分阻生的智齿）

持续钝痛，尤其在咀嚼时

明显的肿胀，发红，有时在受影响牙齿周围可见脓液

常可见咀嚼肌痉挛（牙关紧闭症），并限制开口

牙医检查†

牙髓炎（牙髓的炎症）

疼痛可在无刺激时发生和/或在刺激后持续达几秒钟

可能难以识别受累的牙齿 

牙医检查†

鼻窦炎

疼痛位于一侧的几个上齿，尤其是臼齿和前臼齿

当咀嚼或当上牙被敲击时（叩诊）会敏感

通常会有流涕，并且窦被敲击时会有压痛

当改变体位特别是低头时（如弯下腰系鞋带时）会疼痛 

医生检查，有时进行窦 CT 检查

如果没有检测到窦炎，由牙医进行检查

出牙

幼儿出牙期间会有不适和烦躁

通常会流口水并嚼东西（例如婴儿床护栏）

医生的检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 通常会进行牙科 X 光检查。

CT=计算机断层扫描。

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