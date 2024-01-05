牙痛最常见的病因有

龋洞

牙髓炎

根尖周脓肿

创伤

智齿挤压牙龈组织（引起冠周炎）

牙痛通常是由龋齿（龋洞）及其后果（如牙髓炎和脓肿）引起的。龋齿在很大程度上可通过良好的口腔卫生进行预防，其有助于清除菌斑。去除菌斑有帮助，是因为菌斑中的细菌可产酸并由此损伤牙釉质和牙本质。

当蛀牙（龋齿）通过牙齿的外表面（釉质）贯穿至釉质下方的硬组织（牙本质）就会造成疼痛。（见图牙内视图。） 疼痛通常只发生于有冷、热、甜食物或饮料，或刷牙刺激之后。如果刺激去除后疼痛立刻消失，牙髓（牙齿有活性的中心）很可能并未受到不可逆的影响。

牙内视图

牙髓炎（牙髓的炎症）通常是由龋洞进展而引起的，但也可能是由于广泛的或有缺陷的先前牙科手术或外伤造成的牙髓损伤而导致。牙髓炎可能是可逆的或不可逆的。如果热或冷的刺激出现，疼痛可能会持续一会或更长的时间。疼痛也可能在无刺激的时候出现。频繁的牙髓炎症会导致牙髓死亡。一旦牙髓死亡，疼痛会暂时结束（数小时至数周）。然后，当牙根周围组织变红肿时（根尖周炎）或出现脓液聚集（脓肿）时疼痛可能会复发。

当感染导致牙髓死亡并在牙根周围发炎时，可能就会发生根尖周脓肿（牙根周围脓液聚集）。牙齿对金属牙科探测器或压舌板的敲击（叩诊）和咀嚼会极为敏感。根尖周脓肿可能会出脓并自行排出或蔓延到邻近组织（蜂窝组织炎）。

外伤包括损坏或松动的牙齿。牙齿外伤可损伤牙髓而引起牙髓炎（一种根尖脓肿），有时会引起牙齿变色，这可能会在损伤后不久发生或直到几十年后才发生。

冠周炎是牙冠周围牙龈的炎症和感染，通常是一个牙齿突破了牙龈（长出），或者不能突破（阻生）。它通常发生于长出的智齿周围（几乎总是一个较低的），但可以累及到任何牙齿。

对于年幼的孩子而言，出牙时牙齿长出牙龈往往是不舒服的原因。

鼻窦感染引起的疼痛通常被误认为是起源于鼻窦附近的上牙——尤其是当患者在感冒期间或近期感冒后牙痛发作时。提示是窦炎的额外症状有头痛、压痛及受影响的窦上方的皮肤红肿。