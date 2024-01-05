牙痛是牙齿内和牙齿周围的疼痛，这是一个普遍的问题，尤其是在口腔卫生较差的人群中。疼痛可以是恒定的，或刺激（由热、冷、甜的食物或饮料，咀嚼或刷牙）后感到疼痛，或两者兼而有之。
牙痛的病因
牙痛最常见的病因有
龋洞
牙髓炎
根尖周脓肿
创伤
智齿挤压牙龈组织（引起冠周炎）
牙痛通常是由龋齿（龋洞）及其后果（如牙髓炎和脓肿）引起的。龋齿在很大程度上可通过良好的口腔卫生进行预防，其有助于清除菌斑。去除菌斑有帮助，是因为菌斑中的细菌可产酸并由此损伤牙釉质和牙本质。
当蛀牙（龋齿）通过牙齿的外表面（釉质）贯穿至釉质下方的硬组织（牙本质）就会造成疼痛。（见图牙内视图。） 疼痛通常只发生于有冷、热、甜食物或饮料，或刷牙刺激之后。如果刺激去除后疼痛立刻消失，牙髓（牙齿有活性的中心）很可能并未受到不可逆的影响。
牙内视图
牙髓炎（牙髓的炎症）通常是由龋洞进展而引起的，但也可能是由于广泛的或有缺陷的先前牙科手术或外伤造成的牙髓损伤而导致。牙髓炎可能是可逆的或不可逆的。如果热或冷的刺激出现，疼痛可能会持续一会或更长的时间。疼痛也可能在无刺激的时候出现。频繁的牙髓炎症会导致牙髓死亡。一旦牙髓死亡，疼痛会暂时结束（数小时至数周）。然后，当牙根周围组织变红肿时（根尖周炎）或出现脓液聚集（脓肿）时疼痛可能会复发。
当感染导致牙髓死亡并在牙根周围发炎时，可能就会发生根尖周脓肿（牙根周围脓液聚集）。牙齿对金属牙科探测器或压舌板的敲击（叩诊）和咀嚼会极为敏感。根尖周脓肿可能会出脓并自行排出或蔓延到邻近组织（蜂窝组织炎）。
外伤包括损坏或松动的牙齿。牙齿外伤可损伤牙髓而引起牙髓炎（一种根尖脓肿），有时会引起牙齿变色，这可能会在损伤后不久发生或直到几十年后才发生。
冠周炎是牙冠周围牙龈的炎症和感染，通常是一个牙齿突破了牙龈（长出），或者不能突破（阻生）。它通常发生于长出的智齿周围（几乎总是一个较低的），但可以累及到任何牙齿。
对于年幼的孩子而言，出牙时牙齿长出牙龈往往是不舒服的原因。
鼻窦感染引起的疼痛通常被误认为是起源于鼻窦附近的上牙——尤其是当患者在感冒期间或近期感冒后牙痛发作时。提示是窦炎的额外症状有头痛、压痛及受影响的窦上方的皮肤红肿。
并发症
牙痛的评估
患有牙痛的人应当去看牙医。下面的信息可帮助人们决定何时需要牙医的检查，并帮助他们了解评估过程中会发生什么。
警示体征
对于牙痛的人，某些症状和特征应引起关注。这些信号表明，牙齿的感染可能已扩散，包括
头痛和/或混乱
发热
口腔底部的肿胀或压痛
视物困难或复视
何时看医生或牙医
有警示征象和那些眼周围浮肿的人应立即去医院。没有警示征象，但有颌部肿胀、非常严重的疼痛，或从牙齿的根部出现排脓的人应尽快去看牙医。其他牙痛的人应在某个时间去看牙医，但数天的延迟不会对人体有害。
牙医会做什么
牙医首先询问症状和病史。然后会检查面部、口腔和牙齿。他们在病史和体检时的发现往往提示牙痛的病因，以及可能需要进行的检查。
在某些情况下，牙医会在每颗牙齿上短暂地放置冰块或用牙科制冷剂冷却的棉球。一旦感到疼痛，就将其移除。在健康牙齿中，疼痛几乎立即消失。疼痛持续超过几秒钟表明存在牙髓损伤（例如，牙髓炎）。
牙医会触诊口腔底部是否有异常，如增厚、硬化和/或压痛，以发现肿瘤、唾液腺问题或深处感染（例如脓肿）的迹象。
牙痛的一些病因和特点
病因
临床特征*
检查
根尖周脓肿 （牙齿根部周围积脓，可引起急性或慢性症状）
疼痛可能最近开始或长期存在
持续疼痛，当咀嚼或咬东西时恶化
在通常情况下，该人可以准确地识别所累及的牙齿
当使用金属探测器或压舌板敲击时（叩诊），牙齿会很敏感
有时在受影响的牙根旁牙龈会明显肿胀，相邻的脸颊和/或唇会肿痛
牙医检查†
根尖周炎（牙齿根部周围组织的炎症）
类似于根尖脓肿，但病情较轻，且没有受影响牙根的肿胀
牙医检查†
疼痛
通常有明显的空洞或由于牙龈萎缩或磨损而暴露的根面
牙医检查†
牙齿折断
咀嚼时剧烈的疼痛
对冷非常敏感
牙医检查†
冠周炎（通常涉及长出或部分阻生的智齿）
持续钝痛，尤其在咀嚼时
明显的肿胀，发红，有时在受影响牙齿周围可见脓液
常可见咀嚼肌痉挛（牙关紧闭症），并限制开口
牙医检查†
牙髓炎（牙髓的炎症）
疼痛可在无刺激时发生和/或在刺激后持续达几秒钟
可能难以识别受累的牙齿
牙医检查†
疼痛位于一侧的几个上齿，尤其是臼齿和前臼齿
当咀嚼或当上牙被敲击时（叩诊）会敏感
通常会有流涕，并且窦被敲击时会有压痛
当改变体位特别是低头时（如弯下腰系鞋带时）会疼痛
医生检查，有时进行窦 CT 检查
如果没有检测到窦炎，由牙医进行检查
幼儿出牙期间会有不适和烦躁
通常会流口水并嚼东西（例如婴儿床护栏）
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常会进行牙科 X 光检查。
CT=计算机断层扫描。
检查
牙痛的治疗
止痛药
抗生素
特定病因治疗
在等待牙科评价时，可服用非处方止痛药（镇痛药），如对乙酰氨基酚或布洛芬。
可能会实施局部神经阻滞。在患者可以看牙医进行治疗前，注射局部麻醉剂可缓解严重疼痛。
抗生素（如阿莫西林）可用于治疗脓肿、冠周炎或蜂窝织炎等疾病。如果怀疑蜂窝织炎，医生会开处方给予抗生素。如果怀疑脓肿或冠周炎，则有必要到牙科就诊。如果当天不能安排就诊，医生可能会让患者开始使用抗生素。
应对具体疾病进行治疗。脓肿通常可通过手术刀片进行切口而排出。可放置一个橡胶管，由缝针进行固定。
冠周炎可通过杀菌剂氯己定或盐水（1汤匙盐加入一杯热水中，水的热度不超过日常饮用的咖啡或茶）漱口，每日3〜4次而治疗。将盐水含在口腔内的患侧，直至冷却，然后再吐出，并立即更换新的盐水。
幼儿出牙疼痛可使用对乙酰氨基酚或布洛芬（通过儿童体重计算剂量）进行治疗。其他选择包括咀嚼硬脆饼干（例如意大利硬饼干 biscotti），以及咀嚼任何冷物体（例如含凝胶的磨牙圈）。含有苯佐卡因的非处方出牙产品对婴儿和儿童构成严重威胁，因此不应使用。
老年人须知：牙痛
关键点
大多数牙痛涉及根面龋洞或其导致的并发症（如牙髓炎或脓肿）。
对症状的治疗和转诊到牙科通常已足够。
如果患者出现脓肿、牙髓坏死（并有发热、发红或肿胀等感染征象）或更严重的疾病，并且当天无法安排牙科诊治，则应给予抗生素。
已经扩散到口腔底部或海绵窦的牙科感染是非常罕见但严重的并发症，需要立即就医。
牙齿感染极少引起窦炎，但窦感染可引起疼痛，这种疼痛感觉就像来源于牙齿。
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