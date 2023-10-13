引起孕晚期阴道流血的一些原因
病因
临床特征*
诊断方法†，‡
开始有少量血液排出，有时与黏液混合（黏液栓或见红）
规律的子宫收缩，伴随着宫颈打开（扩张）和薄化缩短（宫颈管消失）
盆腔检查和女性生命体征监测
胎儿心率监测
胎盘早剥（胎盘从子宫中过早剥离）
疼痛，子宫压痛，宫缩时加重
暗红、凝块或鲜红色血液排出，可出现轻度或重度出血
有时孕妇血压低伴昏厥、眩晕或心跳加快
胎儿有时心率异常
盆腔检查和女性生命体征监测
胎儿心率监测
全血细胞计数和血液检查，以确定血液是否正常凝结
通常进行超声检查
前置胎盘（胎盘位置异常）
无痛性阴道流血
子宫压痛不明显或无压痛
通常，在孕早期通过超声检查检测到胎盘低置
全血细胞计数
超声检查
血管前置（胎儿的血管在子宫颈生长，阻塞了胎儿的分娩通道）
无痛性阴道流血
经常为分娩的指征，如定期宫缩
胎儿心率异常
有时，根据常规筛查中的超声检查发现疑诊
使用能显示血流的经阴道超声检查（彩色多普勒超声检查）
腹痛严重，压痛
宫缩停止，子宫中经常肌张力丧失
婴儿移回产道
轻度至中度阴道流血
胎儿心率缓慢或没有心跳
女性心率加快
通常有既往剖腹产或其他子宫手术史
医生根据特征性症状疑诊
紧急剖腹产
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。
‡ 超声检查通常在妊娠晚期出血的女性中进行，通常还要检查全血细胞计数、血型和 Rh 状态（阳性或阴性）。