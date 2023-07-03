孕晚期阴道流血的最常见原因是

临产见红

在孕晚期，一些女性通过阴道排出黏液栓（宫颈粘液聚集物）。黏液栓通常是粘稠的小球，通常内有血纹。排出黏液栓不是分娩的开始，但通常是在下周内开始分娩的信号。通常，分娩开始的标示阴道中分泌少量混合了黏液的血液。这种分泌叫做见红，当小静脉因子宫颈开始开放（扩大）而被撕裂的时候发生，使得胎儿从阴道中娩出。分泌物中血的总量是少的。

较严重但不太常见的病因（参见表孕晚期阴道出血的一些病因和特征）包括：

前置胎盘中，胎盘附着于子宫下段而非上段。当胎盘位于子宫下段时，能部分或完全堵塞胎儿娩出时所必须通过的子宫颈（子宫的下部）。孕妇可能自发出血，或者因为指检、临产而发生。前置胎盘出血占孕晚期出血的约 20%，也是孕晚期阴道流血最常见的原因。胎盘可能在孕早期低置，但胎盘通常在孕晚期前自行移出。

前置血管是一种罕见的疾病，指为胎儿供血的血管（通过脐带）在子宫颈生长，阻塞了胎儿的分娩通道。当开始分娩时，这些小血管发生撕裂，剥夺胎儿的供血。因为胎儿的血量相对较少，因此流失哪怕少量血都是严重的，甚至会导致胎儿死亡。

胎盘早剥是指分娩前胎盘从子宫壁剥离。发生机制尚不清楚，可能是子宫胎盘血管慢性功能不全发展到晚期的结果。有时，胎盘剥离发生在受伤之后，如车祸。流血可能比看起来更加严重，因为部分或大多数血液可能会聚集在胎盘后面，因此不可见。胎盘早剥是孕晚期威胁孕妇生命最常见的原因，约占 30%。它可能发生在孕期的任何时间，孕晚期最多见。

子宫破裂可能发生在分娩时。几乎都发生于子宫损伤及瘢痕组织的孕妇。这种损伤可能发生在剖腹产或其他子宫手术（如子宫肌瘤切除术）期间。

出血也能因不与妊娠相关的疾病而发生。