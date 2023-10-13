喉咙痛的一些感染性病因和特点
病因
临床特征*
诊断方法†
病毒性扁桃体咽炎（病毒引起的扁桃体和喉咙感染）
通常会出现轻度至中度喉咙痛，及轻微或无发烧
通常伴有流涕和/或咳嗽
扁桃体和咽喉颜色稍红，表面可能覆有白色分泌物或粘液
有时伴有颈部一个或两个淋巴结肿大
仅需医生进行体格检查
经常伴有严重的咽喉疼痛和发烧
罕见流涕和咳嗽
经常表现为咽喉红肿严重，扁桃体表面覆有白色分泌物或脓液
通常伴有颈部一个或两个淋巴结肿大，有触痛感
通过用棉签从喉部取样本进行检测
单核细胞增多症（Epstein-Barr 病毒导致）
经常会出现中度至重度咽喉疼痛、高热、持续性疲劳感，但没有感冒症状
通常出现在从未患有单核细胞增多症的青少年或青壮年中
经常表现为咽喉和扁桃体颜色非常红，表面覆有白色分泌物或脓液
通常表现为颈部两侧多处淋巴结肿大，有时在体检时发现脾脏肿大
EB 病毒抗体血液测试
脓肿‡
咽喉疼痛严重，经常发烧，未有感冒症状
有时声音变得低沉，像是嘴里有个热的东西一样（声音含糊不清）
喉咙和扁桃体颜色可能略红到非常红
通常会在检查中发现咽喉一侧明显肿大
通常用针去除脓液（以进行诊断和治疗）
有时进行颈部 CT
会厌炎†（会厌感染——会厌即覆盖在声盒或喉开口处的小瓣状组织）
突然出现的严重的咽喉疼痛和吞咽困难
儿童经常会出现流口水和严重疾病的迹象（例如很少或没有眼神交流，即目光呆滞，不能认出父母和焦躁不安）
有时（多发于儿童）伴有呼吸道症状，包括有
喉镜检查过程中，喉咙通常看起来正常（但是，喉镜可能会造成危险，且结果未必有价值）
对于大多数儿童和病情严重的成年人，需要在手术室做柔性光纤喉镜（咽喉处插入一个可弯曲的细内窥镜，以便直接观察会厌）检查
有时对那些没有所有会厌炎症状和病情不严重的患者进行颈部 X光检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。
‡ 这些病因很罕见。
CT=计算机断层扫描。