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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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喉咙痛的一些感染性病因和特点

病因

临床特征*

诊断方法†

病毒性扁桃体咽炎（病毒引起的扁桃体和喉咙感染）

通常会出现轻度至中度喉咙痛，及轻微或无发烧

通常伴有流涕和/或咳嗽

扁桃体和咽喉颜色稍红，表面可能覆有白色分泌物或粘液

有时伴有颈部一个或两个淋巴结肿大

仅需医生进行体格检查

脓毒性咽喉炎

经常伴有严重的咽喉疼痛和发烧

罕见流涕和咳嗽

经常表现为咽喉红肿严重，扁桃体表面覆有白色分泌物或脓液

通常伴有颈部一个或两个淋巴结肿大，有触痛感

通过用棉签从喉部取样本进行检测

单核细胞增多症（Epstein-Barr 病毒导致）

经常会出现中度至重度咽喉疼痛、高热、持续性疲劳感，但没有感冒症状

通常出现在从未患有单核细胞增多症的青少年或青壮年中

经常表现为咽喉和扁桃体颜色非常红，表面覆有白色分泌物或脓液

通常表现为颈部两侧多处淋巴结肿大，有时在体检时发现脾脏肿大

EB 病毒抗体血液测试

脓肿

咽喉疼痛严重，经常发烧，未有感冒症状

有时声音变得低沉，像是嘴里有个热的东西一样（声音含糊不清）

喉咙和扁桃体颜色可能略红到非常红

通常会在检查中发现咽喉一侧明显肿大

通常用针去除脓液（以进行诊断和治疗）

有时进行颈部 CT

会厌炎†（会厌感染——会厌即覆盖在声盒或喉开口处的小瓣状组织）

突然出现的严重的咽喉疼痛和吞咽困难

儿童经常会出现流口水和严重疾病的迹象（例如很少或没有眼神交流，即目光呆滞，不能认出父母和焦躁不安）

有时（多发于儿童）伴有呼吸道症状，包括有

  • 呼吸急促（呼吸增快）

  • 喘气时有异响（喘鸣）

  • 身体坐直前倾，伴有颈部向后倾斜，下颌部向前伸（试图增加吸入肺的空气量）

喉镜检查过程中，喉咙通常看起来正常（但是，喉镜可能会造成危险，且结果未必有价值）

对于大多数儿童和病情严重的成年人，需要在手术室做柔性光纤喉镜（咽喉处插入一个可弯曲的细内窥镜，以便直接观察会厌）检查

有时对那些没有所有会厌炎症状和病情不严重的患者进行颈部 X光检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断有时可以仅基于医生检查确认而不需做任何检验时，才在此列中提及。

‡ 这些病因很罕见。

CT=计算机断层扫描。

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