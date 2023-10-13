skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

一些中等毒性植物

植物

症状

治疗

芦荟及相关植物

胃肠炎和肾脏炎症

如果吞食植物则进行支持治疗*，若皮肤受到植物刺激则用肥皂和水进行冲洗

杏子、野樱桃和桃核及苹果和其他种子（李属苹果属种属），它们含有一种在进食后转化为氰化物的化学物质——通常仅当咀嚼和吞咽许多种子时

出现缺氧的症状，比如恶心、头晕、注意力难以集中、头痛、呕吐、嗜睡和协调性差（与氰化物中毒的症状类似）

重度中毒时，可静脉给予羟钴胺素并使用氰化物解毒包（内含硝酸戊酯吸入剂和供静脉输注的亚硝酸钠和硫代硫酸钠）

马兜铃

肾脏中形成瘢痕组织

支持疗法*

杜鹃花

胆碱能†症状

支持疗法*和阿托品

含草酸钙的植物，包括水芋叶、花叶万年青（花叶万年青属）、象耳蕨、三叶天南星、喜林芋属、大黄和许多其他相关植物

口腔因叶子中草酸钙晶体受到刺激

支持疗法*和用冷液体冲洗口腔以舒缓该区域并清洗刺激物

辣椒及相关植物（辣椒）

对皮肤和黏膜的刺激

支持疗法*和使用牛奶或冰淇淋来溶解刺激物

含秋水仙碱的植物（秋水仙、藏红花或嘉兰）

延迟的胃肠炎和多个器官系统的障碍（衰竭）

妨碍骨髓产生血细胞和血小板的能力，可能导致贫血，感染和/或出血

支持疗法*

颠茄

抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉

支持疗法*

导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱

蚕豆

体内缺乏 G6PD 酶（可保护红细胞）的人会出现胃肠炎、发热、头痛和溶血性贫血

支持疗法*

对于严重贫血和中毒，考虑逐渐将血液移除并替换为新鲜的供体血（换血疗法）

绿色土豆和土豆芽

胃肠炎、幻觉和谵妄

支持疗法*

冬青浆果

胃肠炎

支持疗法*

蔓陀罗

抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉

支持疗法*

导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱

甘草（生植物，而不是常见糖果[现已不再用甘草植物提取物调味]）

血钾过低、高血压和液体积聚导致的肿胀（水肿）

支持疗法*

铃兰、毛地黄和夹竹桃——均含有与心脏病药物地高辛类似的物质

血钾过高和不正常心心律（心律失常）

支持疗法*和抗洋地黄抗体

槲寄生

胃肠炎

支持疗法*

乌头

心率缓慢、心律失常、麻木和刺痛，以及虚弱

支持疗法*

有时静脉输入碳酸氢钠

荨麻

皮肤刺痛和烧灼感

支持疗法*

龙葵，常见的或木本的

胃肠炎、幻觉和谵妄

支持疗法*

龙葵，致命的

抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉

支持疗法*

导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱

除蚤薄荷

肝损害（严重时导致黄疸、意识混乱和出血倾向）

乙酰半胱氨酸

喜林芋和相关植物

因其叶中的草酸钙晶体导致口腔损害

支持疗法*和用冷液体冲洗口腔以舒缓该区域并清洗刺激物

一品红

如果接触到口腔黏膜、鼻道、阴道或尿道会出现轻度刺激

无需治疗

毒漆藤

严重皮肤瘙痒和粘膜刺激

冷敷、抗组胺药，有时使用皮质类固醇

美洲商路

胃肠炎

如果接触到口腔黏膜、鼻道、阴道或尿道会出现刺激

支持疗法*

石柑属植物

因其叶中的草酸钙晶体导致口腔损害

支持疗法*和使用牛奶或冰淇淋来溶解晶体

紫杉

胃肠炎

极少情况下出现癫痫、心律失常甚至昏迷

支持疗法*

*支持治疗包括静脉输液（静脉注射）、维持机体功能的治疗（比如退热药）、血压下降时的升压药以及呼吸机。

†胆碱能症状包括心率缓慢、心脏收缩减弱、危险的低血压、呼吸困难（因气道收缩所致）、面色潮红、腹部绞痛、腹泻、排尿和唾液分泌增多、流眼泪、出汗增加和肌肉抽搐。

‡抗胆碱能症状包括意识混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕目眩、排尿困难，甚至是尿失禁。

G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。

在这些主题中