一些中等毒性植物
植物
症状
治疗
芦荟及相关植物
胃肠炎和肾脏炎症
如果吞食植物则进行支持治疗*，若皮肤受到植物刺激则用肥皂和水进行冲洗
杏子、野樱桃和桃核及苹果和其他种子（李属和苹果属种属），它们含有一种在进食后转化为氰化物的化学物质——通常仅当咀嚼和吞咽许多种子时
出现缺氧的症状，比如恶心、头晕、注意力难以集中、头痛、呕吐、嗜睡和协调性差（与氰化物中毒的症状类似）
重度中毒时，可静脉给予羟钴胺素并使用氰化物解毒包（内含硝酸戊酯吸入剂和供静脉输注的亚硝酸钠和硫代硫酸钠）
马兜铃
肾脏中形成瘢痕组织
支持疗法*
杜鹃花
胆碱能†症状
支持疗法*和阿托品
含草酸钙的植物，包括水芋叶、花叶万年青（花叶万年青属）、象耳蕨、三叶天南星、喜林芋属、大黄和许多其他相关植物
口腔因叶子中草酸钙晶体受到刺激
支持疗法*和用冷液体冲洗口腔以舒缓该区域并清洗刺激物
辣椒及相关植物（辣椒）
对皮肤和黏膜的刺激
支持疗法*和使用牛奶或冰淇淋来溶解刺激物
含秋水仙碱的植物（秋水仙、藏红花或嘉兰）
延迟的胃肠炎和多个器官系统的障碍（衰竭）
妨碍骨髓产生血细胞和血小板的能力，可能导致贫血，感染和/或出血
支持疗法*
颠茄
抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉
支持疗法*
导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱
蚕豆
支持疗法*
对于严重贫血和中毒，考虑逐渐将血液移除并替换为新鲜的供体血（换血疗法）
绿色土豆和土豆芽
胃肠炎、幻觉和谵妄
支持疗法*
冬青浆果
支持疗法*
蔓陀罗
抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉
支持疗法*
导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱
甘草（生植物，而不是常见糖果[现已不再用甘草植物提取物调味]）
血钾过低、高血压和液体积聚导致的肿胀（水肿）
支持疗法*
铃兰、毛地黄和夹竹桃——均含有与心脏病药物地高辛类似的物质
血钾过高和不正常心心律（心律失常）
支持疗法*和抗洋地黄抗体
槲寄生
支持疗法*
乌头
心率缓慢、心律失常、麻木和刺痛，以及虚弱
支持疗法*
有时静脉输入碳酸氢钠
荨麻
皮肤刺痛和烧灼感
支持疗法*
龙葵，常见的或木本的
胃肠炎、幻觉和谵妄
支持疗法*
龙葵，致命的
抗胆碱‡症状、高热、癫痫和幻觉
支持疗法*
导致极度高热或癫痫的可能是毒扁豆碱
除蚤薄荷
肝损害（严重时导致黄疸、意识混乱和出血倾向）
乙酰半胱氨酸
喜林芋和相关植物
因其叶中的草酸钙晶体导致口腔损害
支持疗法*和用冷液体冲洗口腔以舒缓该区域并清洗刺激物
一品红
如果接触到口腔黏膜、鼻道、阴道或尿道会出现轻度刺激
无需治疗
严重皮肤瘙痒和粘膜刺激
冷敷、抗组胺药，有时使用皮质类固醇
美洲商路
如果接触到口腔黏膜、鼻道、阴道或尿道会出现刺激
支持疗法*
石柑属植物
因其叶中的草酸钙晶体导致口腔损害
支持疗法*和使用牛奶或冰淇淋来溶解晶体
紫杉
极少情况下出现癫痫、心律失常甚至昏迷
支持疗法*
*支持治疗包括静脉输液（静脉注射）、维持机体功能的治疗（比如退热药）、血压下降时的升压药以及呼吸机。
†胆碱能症状包括心率缓慢、心脏收缩减弱、危险的低血压、呼吸困难（因气道收缩所致）、面色潮红、腹部绞痛、腹泻、排尿和唾液分泌增多、流眼泪、出汗增加和肌肉抽搐。
‡抗胆碱能症状包括意识混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕目眩、排尿困难，甚至是尿失禁。
G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶。