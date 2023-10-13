老年化专题：疼痛
引起疼痛的疾病在老年人中很常见。然而，随着年龄的增长，疼痛主诉减少。原因可能是身体对疼痛的敏感度下降，或更加不在意疼痛。有些老年人错误地认为，随着年龄增长，疼痛不可避免，因而不将其当回事，也不就诊。
疼痛最常见的病因是肌肉骨骼疾病。但是，很多老年人都有由多种原因引起的慢性疼痛。
疼痛对老年人的影响可能更严重：
老年人和止痛药
与年轻人相比，老年人对止痛药（镇痛药）更易出现副作用，且某些副作用更严重。止痛药在老年人体内滞留时间更长，老年人对止痛药也更敏感。许多老年人服用几种药物，增加了药物与止痛药相互作用的机会。这种相互作用可能会降低其中一种药物的疗效或增加副作用的风险。
老年人更容易出现健康问题，从而增加镇痛药的副作用风险。
布洛芬或萘普生等非甾体类抗炎药(NSAID)可能有副作用。老年人发生多种副作用的风险更高，特别是如果他们有多种其他疾病或正在服用高剂量的非甾体类抗炎药。例如，老年人更有可能患有心脏或血管(心血管)疾病或心血管疾病的危险因素。对于患有这些疾病的人或他们的危险因素，服用NSAID会增加他们患心脏病或中风以及腿部血栓形成或心力衰竭的风险。
NSAID会损害肾脏。对老年人来说，这种风险更高，因为随着年龄的增长，肾脏的功能会越来越差。这种肾损害风险在患有肾脏疾病、心力衰竭或肝脏疾病的人群中也更高，这些疾病在老年人中更常见。
老年人在服用NSAID时更容易出现溃疡或消化道出血。医生可能会开一种有助于保护消化道免受这种损伤的药物。这些药物包括质子泵抑制剂（如奥美拉唑）和米索前列醇。
当老年人服用NSAID时，他们应该告诉医生，然后医生会定期评估它们的副作用。如果可能，医生还建议老年人按如下方式用药：
阿片类药物更容易给老年人带来问题，他们似乎比年轻人对这些药物更敏感。当一些老年人短时间服用阿片类药物时，可以减轻疼痛，使他们身体功能更好，但可能会损害精神功能，有时会引起神智错乱。
阿片类药物也会增加跌倒的风险，长期服用阿片类药物会增加骨质疏松症和骨折的风险。阿片类药物会导致便秘和尿潴留，这往往会给老年人带来更多的问题。
老年人更容易出现病情或服用药物，使其更容易出现阿片类药物的副作用，如下列情况：
阿片类药物也可能引起依赖和成瘾。
针对老年人，医生通常使用副作用较少的镇痛药治疗疼痛。例如对乙酰氨基酚通常是治疗未出现炎症的慢性轻度至中度疼痛的首选NSAID。某些NSAID（吲哚美辛及酮咯酸）和某些阿片类药物（如喷他佐辛）由于副作用风险，通常不给老年人服用。如果需要使用阿片类药物，医生会让老年人从低剂量开始。根据需要缓慢增加剂量，且监测疗效。丁丙诺啡可能是一个好的选择，尤其是患有肾脏疾病的老年人，因为它可能比其他阿片类药物的副作用风险低。
非药物治疗以及来自于护理人员和家庭成员的支持有时也有助于缓解老年患者的疼痛，并可减少对镇痛药的需求。