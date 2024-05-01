身体在骨髓中合成血小板和其他血细胞，例如红细胞和白细胞。骨髓是位于骨内中心位置的柔软物质。血小板与其他血细胞都源自相同的造血细胞。

引起血小板计数高的原因如下：

造血细胞有问题

身体对疾病作出的反应

有时造血细胞只是合成的血小板太多。这通常是因为控制血小板合成的某个基因出现问题。这一状况通常在大约 50 岁以后发生，但有时也见于年轻女性中。该状况偶尔也涉及控制其他血细胞的基因。这可导致更严重的血液疾病。

通常，血小板计数升高是身体对某种疾病作出的反应，例如，某些癌症、感染或免疫系统疾病。