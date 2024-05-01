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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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血小板计数高

（血小板增多症）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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血小板是血液中可促进凝血的微小细胞。血小板计数高可引起血栓形成问题。

  • 有时身体生成的血小板过多

  • 血管内可能会形成血栓或异常出血

  • 手足可能会感觉灼热和刺痛

  • 医生会进行血液检查，查明血小板过多的原因，有时会从骨髓中少量采样

  • 医生会用药以缓解症状并降低血小板计数

血小板计数高的病因有哪些？

身体在骨髓中合成血小板和其他血细胞，例如红细胞白细胞。骨髓是位于骨内中心位置的柔软物质。血小板与其他血细胞都源自相同的造血细胞。

引起血小板计数高的原因如下：

  • 造血细胞有问题

  • 身体对疾病作出的反应

有时造血细胞只是合成的血小板太多。这通常是因为控制血小板合成的某个基因出现问题。这一状况通常在大约 50 岁以后发生，但有时也见于年轻女性中。该状况偶尔也涉及控制其他血细胞的基因。这可导致更严重的血液疾病。

通常，血小板计数升高是身体对某种疾病作出的反应，例如，某些癌症、感染或免疫系统疾病。

血小板计数高引起的并发症有哪些？

有些人没有任何并发症。但若患者出现并发症，则主要有两个类型：

  • 凝血过多

  • 出血过多

凝血过多和出血过多看起来似乎是矛盾的。但这两类并发症都由血小板太多引起。

血凝块过多

最初，血小板太多使血液更容易凝固——凝血就是血小板的工作。血栓可形成于腿部（深静脉血栓形成 [DVT]）、脑部（中风）或肺部（肺栓塞）。

出血过多

当血小板计数极高时，多余的血小板实际上会干扰凝血。血管可能会自发漏血，或仅仅发生轻微损伤后也会出血。

血小板计数高的症状有哪些？

血小板计数高本身不会引起任何症状。但患者可能会感觉：

  • 指尖和手足灼热或刺痛

  • 头痛

  • 虚弱、头晕和疲劳

血栓异常形成的症状包括：

  • 腿部疼痛、肿胀

  • 胸痛、气短

  • 一侧身体无力

过多出血的症状包括：

  • 鼻衄

  • 牙龈出血

  • 容易瘀青

医生如何判断我是否存在血小板计数高的问题？

在称为全血细胞计数 (CBC) 的一项标准血液检查中，会对血小板数目进行测定。为了查明血小板计数高的原因，医生可能会进行其他一些血液检查，包括特殊的基因检测。他们也可能需要从骨髓中少量取样（活检）并在显微镜下检查。

医生如何纠正血小板计数高的问题？

医生会对引起血小板计数高的任何疾病进行治疗。当相应的疾病好转时，血小板计数应该会下降。

医生可能会给予小剂量阿司匹林，以帮助缓解轻微症状。如果大量出血，或者因高血小板计数引起的血栓导致心脏病发作或中风，则很可能需入院治疗。

医生可能会尝试采用以下方法降低血液内的血小板数量：

  • 药物

  • 血小板置换——医生抽出一些血液，去除其中的血小板，然后再将血液回输到体内

  • 罕见情况下，如果患者年轻，有供者并且其他治疗都不成功，则会进行干细胞移植

患者需要不时接受血液检查，确保血小板计数没有反弹。

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