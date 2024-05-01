血小板是血液中可促进凝血的微小细胞。血小板计数高可引起血栓形成问题。
有时身体生成的血小板过多
血管内可能会形成血栓或异常出血
手足可能会感觉灼热和刺痛
医生会进行血液检查，查明血小板过多的原因，有时会从骨髓中少量采样
医生会用药以缓解症状并降低血小板计数
血小板计数高的病因有哪些？
血小板计数高引起的并发症有哪些？
有些人没有任何并发症。但若患者出现并发症，则主要有两个类型：
凝血过多
出血过多
凝血过多和出血过多看起来似乎是矛盾的。但这两类并发症都由血小板太多引起。
血凝块过多
最初，血小板太多使血液更容易凝固——凝血就是血小板的工作。血栓可形成于腿部（深静脉血栓形成 [DVT]）、脑部（中风）或肺部（肺栓塞）。
出血过多
当血小板计数极高时，多余的血小板实际上会干扰凝血。血管可能会自发漏血，或仅仅发生轻微损伤后也会出血。
血小板计数高的症状有哪些？
血小板计数高本身不会引起任何症状。但患者可能会感觉：
指尖和手足灼热或刺痛
头痛
虚弱、头晕和疲劳
血栓异常形成的症状包括：
腿部疼痛、肿胀
胸痛、气短
一侧身体无力
过多出血的症状包括：
鼻衄
牙龈出血
容易瘀青
医生如何判断我是否存在血小板计数高的问题？
在称为全血细胞计数 (CBC) 的一项标准血液检查中，会对血小板数目进行测定。为了查明血小板计数高的原因，医生可能会进行其他一些血液检查，包括特殊的基因检测。他们也可能需要从骨髓中少量取样（活检）并在显微镜下检查。
医生如何纠正血小板计数高的问题？
医生会对引起血小板计数高的任何疾病进行治疗。当相应的疾病好转时，血小板计数应该会下降。
医生可能会给予小剂量阿司匹林，以帮助缓解轻微症状。如果大量出血，或者因高血小板计数引起的血栓导致心脏病发作或中风，则很可能需入院治疗。
医生可能会尝试采用以下方法降低血液内的血小板数量：
药物
血小板置换——医生抽出一些血液，去除其中的血小板，然后再将血液回输到体内
罕见情况下，如果患者年轻，有供者并且其他治疗都不成功，则会进行干细胞移植
患者需要不时接受血液检查，确保血小板计数没有反弹。