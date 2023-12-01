（原发性血小板增多症）

严重并发症比较罕见，但可危及生命。

血栓可在几乎任何血管内形成。大血管内的血栓可影响腿部（引起深静脉血栓形成）、脑（引起中风）、心脏（引起心脏病发作）或肺部（引起肺栓塞）。微小血管中的血栓可影响眼睛、脑和皮肤。

也可能会过量出血。虽然血小板数目增加始终被认为可能会导致过度凝血，但极大量的血小板实际上可通过影响身体凝血系统的其他部位而导致出血。